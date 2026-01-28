Dubái anuncia la mayor expansión impulsada por la demanda de un centro financiero en Medio Oriente, África y el sur de Asia, con una superficie total bruta de 17,7 millones de pies cuadrados

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Su alteza el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, lanzó hoy la expansión del Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) que consolidará su condición de principal centro financiero mundial en Medio Oriente, África y Asia Meridional (MEASA), a la vez que también reforzará el atractivo de Dubái como el destino preferido de negocios y estilo de vida de la región.

Dubai announces largest demand-led expansion of a financial centre in the Middle East, Africa and South Asia - with a total gross floor area of 17.7mn sq.ft.

El distrito DIFC Zabeel es la mayor expansión impulsada por la demanda de un centro financiero en la región, al abarcar un área de sitio masiva de 7,1 millones de pies cuadrados y una superficie total bruta de 17,7 millones de pies cuadrados. El valor bruto de desarrollo estimado supera los 100.000 millones de dírhams (27.200 millones de dólares).

Esta expansión hará que el centro financiero de Dubái amplíe de una manera significativa su presencia para dar cabida a más de 42.000 empresas y a una fuerza laboral superior a 125.000 personas, lo que refuerza la posición de Dubái a la vanguardia del ecosistema financiero mundial.

Su excelencia Essa Kazim, gobernador del DIFC, comentó: "Esta expansión redefinirá la industria financiera en la región de MEASA y acelerará la contribución del DIFC al crecimiento económico de Dubái. El distrito DIFC Zabeel creará oportunidades sin precedentes y consolidará de manera firme la posición de Dubái como líder financiero mundial y como plataforma de lanzamiento para el futuro de las finanzas".

El DIFC es actualmente el único centro financiero de la región que opera a gran escala en todos los sectores empresariales, pero en el centro de esta visión se encuentra la instauración de una identidad distintiva, que establecerá al distrito DIFC Zabeel como un destino dinámico que atraerá tanto a los inversionistas como a los residentes de Dubái.

La expansión del distrito DIFC Zabeel ha asignado más de un millón de pies cuadrados al centro de innovación más grande del mundo y al primer campus de IA, el cual ha sido especialmente diseñado para satisfacer las necesidades futuras de más de 6.000 empresas y 30.000 especialistas en tecnología, para permitir avanzar en el desarrollo de la IA y la innovación comercial.

El DIFC se posicionará como el principal destino mundial de los Emiratos Árabes Unidos para la educación superior. La Academia DIFC crecerá diez veces hasta alcanzar 370.000 pies cuadrados con capacidad para 50.000 alumnos cada año.

La expansión también contará con un pabellón de arte único en su tipo que reforzará la posición de DIFC como la casa del arte y la cultura de Dubái.

Se espera que el distrito DIFC Zabeel, que consta de seis fases, reciba al público en 2030 y que el proyecto se complete en 2040.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870780/DIFC_Zabeel_District_masterplan.jpg

FUENTE Dubai International Financial Centre (DIFC)