- Dubái anuncia la mayor ampliación impulsada por la demanda de un centro financiero en Oriente Medio, África y el sur de Asia, con una superficie total construida de 1,64 millones de metros cuadrados

DUBAI, EAU, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, ha inaugurado hoy la ampliación del Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), que consolidará su posición como centro financiero líder en Oriente Medio, África y el sur de Asia (MEASA), al tiempo que reforzará el atractivo de Dubái como destino preferido de la región para los negocios y el estilo de vida.

El distrito DIFC Zabeel es la mayor ampliación de un centro financiero impulsada por la demanda en la región, con una superficie total de 7,1 millones de pies cuadrados y una superficie bruta total de 17,7 millones de pies cuadrados. El valor bruto estimado del desarrollo supera los 100.000 millones de AED (27.200 millones de dólares).

Esta ampliación permitirá al centro financiero de Dubái ampliar significativamente su presencia para dar cabida a más de 42.000 empresas y una plantilla de más de 125.000 empleados, lo que reforzará la posición de Dubái a la vanguardia del ecosistema financiero mundial.

Su Excelencia Essa Kazim, gobernador del DIFC, comentó: "Esta ampliación redefinirá el sector financiero en la región MEASA y acelerará la contribución del DIFC al crecimiento económico de Dubái. El distrito DIFC Zabeel creará oportunidades sin precedentes y afianzará la posición de Dubái como líder financiero mundial y plataforma de lanzamiento para el futuro de las finanzas".

El DIFC es actualmente el único centro financiero de la región que opera a gran escala en todos los sectores empresariales, pero en el centro de esta visión se encuentra el cultivo de una identidad distintiva, que consolida el distrito DIFC Zabeel como un destino dinámico que atrae tanto a inversores como a residentes de Dubái.

La ampliación del distrito DIFC Zabeel cuenta con más de 93.000 m² destinados al mayor centro de innovación del mundo y al primer campus del mundo diseñado específicamente para la inteligencia artificial, con el fin de satisfacer las necesidades futuras de más de 6.000 empresas y 30.000 especialistas en tecnología, lo que permitirá avances en el desarrollo de la inteligencia artificial y la innovación comercial.

El DIFC se posicionará como el principal destino mundial de los EAU para la educación superior y continua. La Academia DIFC se multiplicará por diez hasta alcanzar los 370.000 pies cuadrados, con capacidad para 50.000 alumnos al año.

La ampliación también contará con un pabellón de arte único en su género, que reforzará la posición del DIFC como sede del arte y la cultura en Dubái.

El distrito DIFC Zabeel, que consta de seis fases, se espera que abra sus puertas al público en 2030, y el plan maestro se completará en 2040.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870780/DIFC_Zabeel_District_masterplan.jpg