Dubaï annonce l'expansion majeure d'un centre financier au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud, motivée par la demande, avec une surface brute totale de 17,7 millions de pieds carrés

DUBAÏ, EAU, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, a lancé aujourd'hui l'expansion du Centre financier international de Dubaï (DIFC) qui consolidera son statut de principal centre financier mondial au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud (MEASA), tout en renforçant l'attrait de Dubaï en tant que destination d'affaires et de style de vie préférée de la région.

Dubai announces largest demand-led expansion of a financial centre in the Middle East, Africa and South Asia - with a total gross floor area of 17.7mn sq.ft.

Le quartier Zabeel du DIFC représente la plus grande expansion d'un centre financier dans la région, motivée par la demande, couvrant une superficie totale de 7,1 millions de pieds carrés et une superficie brute totale de 17,7 millions de pieds carrés. La valeur brute du développement est estimée à plus de 100 milliards d'AED (27,2 milliards de dollars).

Cette expansion permettra au centre financier de Dubaï d'étendre considérablement son empreinte pour accueillir plus de 42 000 entreprises et une main-d'œuvre supérieure à 125 000 personnes, consolidant la place de Dubaï comme leader de l'écosystème financier international.

Son Excellence Essa Kazim, gouverneur du DIFC, commente : « Cette expansion redéfinira l'industrie financière dans la région MEASA et accélérera la contribution du DIFC à la croissance économique de Dubaï. Le quartier Zabeel du DIFC créera des opportunités inégalées et consolidera la position de Dubaï en tant que leader financier mondial et en tant que tremplin pour l'avenir de la finance ».

Le DIFC est actuellement le seul centre financier de la région à opérer à grande échelle sur l'ensemble des secteurs économiques. Cependant, au cœur de cette vision se trouve la culture d'une identité distincte, établissant le quartier Zabeel du DIFC comme une destination dynamique qui attire à la fois les investisseurs et les habitants de Dubaï.

L'expansion du quartier Zabeel du DIFC comprend plus d'un million de pieds carrés destinés au plus grand centre d'innovation du monde et au premier campus d'IA construit à cet effet conçu pour répondre aux besoins futurs de plus de 6 000 entreprises et 30 000 spécialistes de la technologie, permettant des percées dans le développement de l'IA et de l'innovation commerciale.

Le DIFC se positionnera comme la première destination mondiale des Émirats arabes unis pour la formation continue et l'enseignement supérieur. La DIFC Academy sera multipliée par 10 pour atteindre 370 000 pieds carrés et pourra accueillir 50 000 apprenants par an.

L'expanson comprendra également un pavillon d'art unique en son genre, qui renforcera la position du DIFC en tant que centre artistique et culturel de Dubaï.

Composé de six phases, le quartier de Zabeel du DIFC devrait accueillir le public en 2030 et le plan directeur devrait être achevé en 2040.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2870780/DIFC_Zabeel_District_masterplan.jpg