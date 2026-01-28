杜拜宣佈中東、非洲及南亞地區歷來規模最大、由需求主導的金融中心擴展計劃----總樓面面積達 1,770 萬平方呎

是次擴展將大幅擴大杜拜金融中心的規模，預計可容納超過 42,000 間公司及逾 125,000 名員工，進一步鞏固杜拜在全球金融生態系統的前沿領先地位。

DIFC 行政總裁 Excellency Essa Kazim 閣下 表示：「是次擴展將重新定義中東、非洲及南亞地區的金融業，並加快 DIFC 對杜拜經濟增長的貢獻。 DIFC Zabeel District 將創造前所未有的機遇，並鞏固杜拜作為全球金融領導者的地位，同時成為未來金融發展的重要起點。」

DIFC 目前是區內唯一一個於所有商業範疇均以大規模營運的金融中心；而此願景的核心，在於培育一個鮮明而獨特的定位，將 DIFC Zabeel District 打造成一個充滿活力，對投資者與杜拜居民皆具吸引力的目的地。

DIFC Zabeel District 擴展計劃將撥出逾 100 萬平方呎空間，用作全球規模最大的創新樞紐，以及全球首個專為人工智能而設的 AI 校園，以滿足超過 6,000 間企業及 30,000 名科技專才未來發展所需，推動人工智能研發及商業創新的突破。

DIFC 將定位為阿聯酋在進修及高等教育方面的首要國際樞紐。 DIFC Academy 的規模將擴大 10 倍至 370,000 平方呎，每年可容納 50,000 名學員。

是次擴展亦將設有一個同類首創的藝術展館，進一步鞏固 DIFC 作為杜拜藝術與文化重鎮的地位。

DIFC Zabeel District 擴建計劃分為六個階段，預計於 2030 年向公眾開放，而整體規劃則預計於 2040 年全面完成。

