두바이, 중동•아프리카•남아시아 최대 규모의 수요 주도형 금융 중심지 확장 발표… 총 연면적 1770만 제곱피트

두바이, 아랍에미리트 , 2026년 1월 28일 /PRNewswire/ -- 셰이크 모하메드 빈 라시드 알 막툼(His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum) 아랍에미리트 부통령 겸 총리 및 두바이 통치자가 1월 27일 두바이 국제금융센터(Dubai International Financial Centre, DIFC)의 확장 프로젝트를 출범했다. 이번 확장은 중동•아프리카•남아시아(Middle East, Africa and South Asia, MEASA) 지역을 대표하는 글로벌 금융 허브로서 DIFC의 위상을 공고히 하는 동시에, 두바이를 역내 최고의 비즈니스 및 라이프스타일 목적지로서 한층 더 강화하는 계기가 될 전망이다.

DIFC 자빌 지구(DIFC Zabeel District)는 지역 내 최대 규모의 수요 주도형 금융센터 확장 프로젝트로, 부지 면적 710만 제곱피트, 총 연면적 1770만 제곱피트에 달하는 대규모 개발이다. 총 개발 가치는 1000억 아랍에미리트 디르함(미화 272억 달러)을 초과할 것으로 추산된다.

이번 확장을 통해 두바이의 금융 중심지는 4만 2000개 이상의 기업과 12만 5000명 이상의 종사자를 수용할 수 있도록 규모를 대폭 확대하게 되며, 이는 글로벌 금융 생태계의 최전선에 서 있는 두바이의 입지를 더 강화할 것으로 기대된다.

에사 카짐(Essa Kazim) DIFC 총재는 "이번 확장은 MEASA 지역의 금융 산업을 새롭게 정의하고 DIFC가 두바이의 경제 성장에 기여하는 속도를 한층 올릴 것"이라며 "DIFC 자빌 지구는 전례 없는 기회를 창출하고 두바이를 글로벌 금융 리더이자 미래 금융을 위한 출발점으로 확고히 자리매김하게 할 것"이라고 밝혔다.

DIFC는 현재 전 사업 분야에 걸쳐 대규모로 운영되는 역내 유일한 금융센터이나, 이번 비전의 핵심은 차별화된 정체성 구축에 있으며 DIFC 자빌 지구를 투자자와 두바이 시민 모두에게 매력적인 역동적 목적지로 조성하는 데 중점을 두고 있다.

DIFC 자빌 지구 확장 구역에는 100만 제곱피트 이상이 세계 최대 규모의 혁신 허브와 세계 최초의 목적형 인공지능 캠퍼스로 배정되며, 이는 6000개 이상의 기업과 3만 명의 기술 전문가들이 미래 수요에 대응할 수 있도록 설계돼 인공지능 개발 및 상업적 혁신의 획기적인 도약을 가능하게 할 것이다.

또한 DIFC는 아랍에미리트를 대표하는 글로벌 평생 및 고등 교육 허브로 자리매김할 계획이다. DIFC 아카데미는 현재 대비 10배 규모로 확장돼 연면적 37만 제곱피트, 연간 5만 명의 학습자를 수용할 수 있는 역량을 갖추게 된다.

이와 함께 DIFC의 예술•문화 중심지로서의 위상을 더 강화하는 최초의 아트 파빌리온도 조성될 예정이다.

총 6단계로 구성된 DIFC 자빌 지구는 2030년 일반에게 공개될 예정이며, 마스터플랜은 2040년 완공을 목표로 하고 있다.

