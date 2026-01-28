Dubai kündigt die größte nachfrageorientierte Expansion eines Finanzzentrums im Nahen Osten, in Afrika und in Südasien an - mit einer gesamten Bruttogeschossfläche von ca. 1,64 Millionen Quadratmetern

DUBAI, VAE, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate sowie Herrscher von Dubai, gab heute den Startschuss zur Erweiterung des Dubai International Financial Centre (DIFC). Damit wird das DIFC seinen Status als führendes globales Finanzzentrum im Nahen Osten, in Afrika und in Südasien (MEASA) festigen sowie zugleich Dubais Anziehungskraft als bevorzugtes Ziel der Region für Business und Lifestyle weiter stärken.

Der DIFC Zabeel District ist die größte nachfrageorientierte Expansion eines Finanzzentrums in der Region und umfasst eine Grundstücksfläche von ca. 0,66 Millionen Quadratmetern (entspricht 7,1 Millionen Quadratfuß) sowie eine gesamte Bruttogeschossfläche von ca. 1,64 Millionen Quadratmetern (entspricht 17,7 Millionen Quadratfuß). Der geschätzte Bruttoentwicklungswert übersteigt 100 Milliarden AED (27,2 Milliarden US-Dollar).

Durch die Erweiterung wird Dubais Finanzzentrum seine Fläche deutlich ausbauen, um mehr als 42 000 Unternehmen sowie eine Belegschaft von über 125 000 Beschäftigten aufzunehmen, und damit Dubais Position an der Spitze des globalen Finanzökosystems weiter stärken.

Seine Exzellenz Essa Kazim, Gouverneur des DIFC, kommentierte: „Diese Erweiterung wird die Finanzbranche in der MEASA-Region neu definieren und den Beitrag des DIFC zum Wirtschaftswachstum Dubais beschleunigen. Der DIFC Zabeel District wird unvergleichliche Möglichkeiten schaffen und Dubais Position als weltweit führendes Finanzzentrum sowie als Startrampe für die Zukunft des Finanzwesens festigen."

Das DIFC ist derzeit das einzige Finanzzentrum der Region, das in allen Geschäftsbereichen in großem Maßstab tätig ist. Im Kern dieser Vision steht jedoch der Aufbau einer eigenständigen Identität, die den DIFC Zabeel District als dynamisches Ziel positioniert, das sowohl Investoren als auch Einwohner von Dubai anspricht.

Für die Erweiterung des DIFC Zabeel District sind mehr als 92 900 Quadratmeter (über 1 Million Quadratfuß) für den weltweit größten Innovationshub und den weltweit ersten speziell konzipierten KI-Campus vorgesehen, der auf die künftigen Bedürfnisse von mehr als 6000 Unternehmen und 30 000 Technologiespezialisten ausgelegt ist und Durchbrüche in der KI-Entwicklung sowie bei kommerziellen Innovationen ermöglichen soll.

Das DIFC wird als führende globale Adresse in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Weiterbildung und Hochschulbildung positioniert. Die DIFC Academy wird sich verzehnfachen und auf ca. 34 400 Quadratmeter wachsen, mit Kapazität für 50 000 Lernende pro Jahr.

Die Erweiterung wird auch einen einzigartigen Kunstpavillon umfassen, der die Stellung des DIFC als Dubais Heimat für Kunst und Kultur weiter festigt.

Der aus sechs Phasen bestehende DIFC Zabeel District soll 2030 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wobei der Masterplan voraussichtlich 2040 abgeschlossen sein wird.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2870780/DIFC_Zabeel_District_masterplan.jpg