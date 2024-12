Dunxin Financial Holdings Limited anuncia un cambio planificado en la proporción de sus ADS

HONG KONG, 4 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Dunxin Financial Holdings Limited ("Dunxin" o la "Empresa") (OTC Pink: DXFFY), una empresa dedicada a la gestión y la inversión en operaciones inmobiliarias y al negocio de seguridad de tecnología digital en Hong Kong, anunció hoy que planea cambiar la proporción de sus Acciones depositarias estadounidenses ("ADS", por sus siglas en inglés) de una (1) ADS que representa cuatrocientas ochenta (480) acciones ordinarias Clase A a una (1) ADS que representa sesenta mil (60.000) acciones ordinarias Clase A. Se espera que el efecto del cambio de proporción en el precio de negociación de la ADS en el OTC Pink (el "OTC") ocurra en la apertura de las operaciones el 4 de diciembre de 2024 (hora del este de EE. UU.).

Para los titulares de la ADS de la Empresa, el cambio en la proporción de la ADS tendrá el mismo efecto que una división inversa de uno por ciento veinticinco. No habrá ningún cambio en las acciones ordinarias Clase A de la Empresa. Los titulares de las ADS registrados en la fecha de vigencia deberán entregar sus ADS al banco depositario para su cancelación e intercambio en relación con el cambio de la proporción de las ADS; el banco depositario proporcionará más detalles en la notificación. Desde la fecha efectiva del cambio de la proporción de las ADS, las ADS de Dunxin seguirán comercializándose en el OTC con el símbolo "DXFFY".

No se emitirán fracciones nuevas de las ADS en relación con el cambio en la proporción de las ADS. En cambio, el banco depositario agregará y venderá los derechos fraccionarios de las ADS nuevas y el producto neto en efectivo de la venta de los derechos fraccionarios de la ADS (después de la deducción de tarifas, impuestos y gastos) se distribuirá a los titulares de las ADS correspondientes por el banco depositario.

A consecuencia del cambio en la proporción de las ADS, se espera que el precio de la ADS aumente en forma proporcional, aunque la Empresa no puede garantizar que el precio de la ADS después del cambio en la proporción de las ADS será igual o mayor que el precio de la ADS en forma proporcional.

Acerca de Dunxin Financial Holdings Limited

Dunxin es una prestamista de microfinanzas autorizada que presta servicios a personas y pymes en la provincia de Hubei, China. Dunxin suspendió la oferta de préstamos a sus clientes desde 2020.

Declaración de puerto seguro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según lo define la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre planes, objetivos, metas, estrategias, eventos o desempeño futuros y suposiciones subyacentes y otras declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos. Cuando la Empresa utiliza palabras como "puede", "quiere", "debería", "cree", "espera", "anticipa", "proyecta", "estima" o expresiones similares que no se relacionan únicamente con asuntos históricos, hace declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro e implican riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de la Empresa analizadas en las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones están sujetas a incertidumbres y riesgos que incluyen, entre otros, los siguientes: los objetivos y estrategias de la Empresa; el desarrollo comercial futuro de la Empresa; la demanda y la aceptación de productos y servicios; los cambios en la tecnología; las condiciones económicas; el crecimiento del mercado en China y otros mercados internacionales que la Empresa planea atender; la reputación y la marca; el impacto de la competencia y los precios; las reglamentaciones gubernamentales; las fluctuaciones en las condiciones económicas y comerciales generales en China y los mercados internacionales que la Empresa planea atender y los supuestos subyacentes o relacionados con cualquiera de los riesgos anteriores y otros riesgos contenidos en los informes presentados por la Empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores. Por estas razones, entre otras, se advierte a los inversores que no deben confiar indebidamente en ninguna declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Se analizan factores adicionales en los documentos presentados por la Empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores, que están disponibles para su revisión en www.sec.gov. La Empresa no asume ninguna obligación de revisar públicamente estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias que surjan después de la fecha de esto.

FUENTE Dunxin Financial Holding Limited