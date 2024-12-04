Dunxin Financial Holdings Limited объявляет о запланированном изменении соотношения своих акций с ADS

ГОНКОНГ, 5 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Dunxin Financial Holdings Limited («Dunxin» или «Компания») (OTC Pink: DXFFY), специализирующаяся на операционном управлении недвижимостью и инвестициях в недвижимость, а также обеспечении безопасности цифровых технологий в Гонконге, объявила, что планирует изменить соотношение своих акций с американскими депозитарными акциями («ADS») с 1 (одна) акция ADS представляет 480 (четыреста восемьдесят) обыкновенных акций класса А на 1 (одна) акция ADS представляет 60 000 (шестьдесят тысяч) обыкновенных акций класса А. Предположительно, это изменение соотношения приведет к изменению торговой цены ADS Компании на OTC Pink («OTC») к открытию торгов 4 декабря 2024 года (по восточному времени США).

Для держателей ADS Компании изменение соотношения ADS и обыкновенных акций будет иметь эффект консолидации акций в соотношении одна акция за сто двадцать пять акций. Обыкновенные акции Компании класса А не изменятся. Держатели ADS, зарегистрированные на дату вступления в силу этого изменения, должны будут сдать свои ADS в депозитарный банк для аннулирования и обмена в связи с изменением соотношения акций ADS с обыкновенными акциями. Дополнительная информация будет приведена в уведомлении депозитарного банка. После вступления в силу изменения соотношения ADS акции ADS Dunxin будут и далее торговаться на OTC под символом «DXFFY».

Выпуск дробных новых акций ADS в связи с изменением соотношения ADS не предусмотрен. Вместо этого дробные права на новые ADS будут агрегированы и проданы депозитарным банком, а чистая выручка от продажи дробных прав на ADS (после вычета сборов, налогов и расходов) в денежной форме будет распределена депозитарным банком среди соответствующих держателей ADS.

В результате изменения соотношения ADS ожидается пропорциональное увеличение цены ADS, хотя Компания и не может гарантировать, что цена ADS после изменения соотношения ADS будет не меньше пропорциональной цены ADS.

О компании Dunxin Financial Holdings Limited

Компания Dunxin является лицензированной микрофинансовой кредитной организацией, обслуживающей физических лиц и малые и средние предприятия в провинции Хубэй, Китай. Предоставление компанией Dunxin кредитов клиентам компании приостановлено с 2020 года.

Заявление о «тихой гавани»

Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления в соответствии с Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года. К числу заявлений прогнозного характера относятся в том числе заявления, касающиеся планов, целей, задач, стратегий, будущих событий или результатов деятельности, а также лежащие в их основе допущения и другие заявления, которые не являются заявлениями о свершившихся фактах. Когда Компания использует такие слова, как «может», «будет», «намеревается», «должен», «полагает», «ожидает», «предвидит», «планирует», «оценивает» или аналогичные выражения применительно не исключительно к уже произошедшим событиям и ситуациям, она делает прогнозные заявления. Заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей и связаны с рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от ожиданий Компании, рассматриваемых в заявлениях прогнозного характера. Этим заявлениям присущи неопределенности и риски, включая, помимо прочего, следующее: цели и стратегии Компании; будущее развитие бизнеса Компании; спрос и принятие продуктов и услуг; изменение технологий; экономические условия; рост рынка Китая и других международных рынков, которые Компания планирует обслуживать; репутация и бренд; влияние конкуренции и цен; государственное регулирование; колебания общих экономических и деловых условий в Китае и на международных рынках, которые Компания планирует обслуживать, и предположения, лежащие в основе или связанные с любым из вышеперечисленных и других рисков, содержащихся в отчетах, подаваемых Компанией в SEC. По этим причинам, среди прочего, инвесторам рекомендуется не полагаться на какие-либо прогнозные заявления, изложенные в этом пресс-релизе. В подаваемых Компанией в SEC документах, с которыми можно ознакомиться по адресу www.sec.gov, рассматриваются и другие факторы. Компания не обязуется публично пересматривать такие прогнозные заявления, чтобы отразить в них события или обстоятельства, которые будут возникать после даты их выпуска.