敦信金融控股有限公司宣布ADS比率調整計劃

香港2024年12月4日 /美通社/ -- 敦信金融控股有限公司（簡稱「敦信」或「該公司」）(OTC Pink: DXFFY)是一家在香港從事房地產運營管理與投資以及數字安全技術業務的公司，該公司今日宣布計劃調整其美國存托股份（簡稱「ADS」）的比率。調整前，每1份ADS代表480股A類普通股，調整後，每1份ADS將代表60,000股A類普通股。此次比率調整預計將於2024年12月4日（美國東部時間）OTC Pink市場（簡稱「OTC」）開市時，對ADS的交易價格產生影響。

對於公司ADS持有人而言，此次ADS比率調整相當於每125股合並為1股的反向拆分。公司的A類普通股則不會發生變化。在生效日登記在冊的ADS持有人需將其ADS提交給存托銀行進行注銷和換股，以配合ADS比率調整，存托銀行將在通知中提供詳細安排。ADS比率調整生效之日起，敦信的ADS將繼續在OTC市場以「DXFFY」為交易代碼進行交易。

在ADS比率調整過程中，不會發行任何新的零碎ADS。相反，存托銀行將匯總對新ADS的零碎權益並進行出售，並將出售零碎ADS權益所得的淨現金收益（扣除費用、稅費和開支後）分配給相應的ADS持有人。

由於ADS比率的調整，ADS價格預計將按比例上漲，但該本公司無法保證調整後的ADS價格會等於或高於按比例計算得出的價格。

關於敦信金融控股有限公司

敦信是中國湖北省一家面向個人及中小企業提供服務的持牌小額貸款公司。自2020年起，敦信暫停了向客戶提供貸款服務。

安全港聲明

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SOURCE 敦信金融