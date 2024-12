Dunxin Financial Holdings Limited ogłasza planowaną zmianę stosunku akcji depozytowych

HONGKONG, 4 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Dunxin Financial Holdings Limited („Dunxin" lub „Spółka") (OTC Pink: DXFFY), spółka zajmująca się zarządzaniem i inwestycjami w obsługę nieruchomości oraz zabezpieczeniami technologii cyfrowej w Hongkongu, ogłosiła dzisiaj, że planuje zmienić stosunek amerykańskich akcji depozytowych (ADS) do akcji zwykłych klasy A z jednej (1) akcji ADS do czterystu osiemdziesięciu (480) akcji zwykłych klasy A na następujący: jedna (1) akcja ADS do sześćdziesięciu tysięcy (60 000) akcji zwykłych klasy A. Oczekiwany wpływ zmiany na cenę transakcyjną ADS na rynku OTC Pink („OTC") ma być widoczny po otwarciu sesji 4 grudnia 2024 r. (czasu amerykańskiego wschodniego).

Dla posiadaczy akcji ADS Spółki zmiana będzie miała taki sam wpływ jak odwrotny split w stosunku jeden do stu dwudziestu pięciu. Nie nastąpią żadne zmiany w akcjach zwykłych klasy A Spółki. Posiadacze akcji ADS według stanu na dzień wprowadzenia zmiany powinni zwrócić swoje akcje ADS do banku depozytariusza do umorzenia i dokonać ich wymiany w związku ze zmianą stosunku akcji ADS. Dodatkowe informacje zostaną przekazane w zawiadomieniu ze strony banku depozytariusza. Od dnia wprowadzenia zmiany stosunku akcji ADS do akcji zwykłych klasy A akcje ADS spółki Dunxin będą nadal przedmiotem obrotu na rynku OTC pod symbolem „DXFFY".

W związku ze zmianą nie zostaną wyemitowane nowe akcje ułamkowe ADS. Zamiast tego prawa ułamkowe do nowych akcji ADS zostaną zagregowane i sprzedane przez bank depozytariusza, a zyski pieniężne netto ze sprzedaży praw ułamkowych do akcji ADS (po potrąceniu opłat, podatków i kosztów) zostaną podzielone pomiędzy uprawnionych posiadaczy ADS przez bank depozytariusza.

W wyniku zmiany stosunku akcji ADS według przewidywań ich cena ma się proporcjonalnie zwiększyć, chociaż spółka nie gwarantuje, że cena akcji ADS po zmianie ich stosunku do akcji zwykłych klasy A będzie proporcjonalnie równa lub wyższa od ceny akcji ADS.

Dunxin Financial Holdings Limited

Dunxin jest licencjonowanym podmiotem udzielającym pożyczek mikrofinansowych działającym w prowincji Hubei w Chinach, który świadczy usługi na rzecz osób fizycznych oraz MŚP. Dunxin zawiesił ofertę kredytów dla swoich klientów w 2020 r.

Oświadczenie „Safe Harbor"

Niniejszy komunikat zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. Wypowiedzi prognozujące obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamierzeń, strategii, przyszłych zdarzeń lub wyników i przyjętych założeń oraz innych wypowiedzi niebędących stwierdzeniem faktów z przeszłości. Słowa takie jak „będzie", „zamierza", „powinno", „uważa", „przewiduje" „oczekuje", „prognozuje", „szacuje" lub podobne sformułowania używane przez przedstawicieli Spółki, które nie odnoszą się ściśle do przeszłości, stanowią wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i wiążą się z ryzykiem i niepewnością, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki będą się istotnie różnić od oczekiwań spółki, o których jest mowa w wypowiedziach prognozujących. Wypowiedzi te podlegają czynnikom ryzyka i niepewności obejmującym m.in. cele i strategie Spółki; przyszły rozwój działalności Spółki; zapotrzebowanie na produkty i usługi Spółki oraz ich akceptacja; zmiany w technologii; warunki gospodarcze; rozwój rynku chińskiego i innych rynków międzynarodowych, na jakich Spółka zamierza prowadzić działalność; reputacja i marka; wpływ konkurencji i cen; regulacje rządowe; wahania ogólnych warunków ekonomicznych i biznesowych w Chinach oraz na rynkach międzynarodowych, na jakich Spółka zamierza prowadzić działalność; założenia stanowiące podstawę lub związane z dowolnym z powyższych oraz inne czynniki ryzyka ujęte w sprawozdaniach, które Spółka składa w SEC. W związku z powyższym m.in. inwestorów przestrzega się przed przywiązywaniem nadmiernej wagi do wypowiedzi prognozujących, Pozostałe czynniki są omówione w dokumentach, które Spółka składa w SEC, dostępnych do wglądu na stronie www.sec.gov. Spółka nie podejmuje się publicznego aktualizowania wypowiedzi prognozujących, aby odzwierciedlały one zdarzenia lub okoliczności, jakie wystąpią po dacie ich publikacji.