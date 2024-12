Dunxin Financial Holdings Limited kondigt geplande aanpassing in ADS-ratio aan

HONG KONG, 4 december 2024 /PRNewswire/ -- Dunxin Financial Holdings Limited ("Dunxin" of het "Bedrijf") (OTC Pink: DXFFY), een bedrijf dat zich bezighoudt met operationele beheer- en investeringsactiviteiten en ook een beveiligingsbedrijf voor digitale technologie in Hongkong runt, heeft zijn voornemen bekendgemaakt om de verhouding van zijn American Depositary Shares (ADS's) aan te passen van (1) ADS die vierhonderdtachtig (480) gewone aandelen van klasse A vertegenwoordigt naar één (1) ADS die zestigduizend (60.000) gewone aandelen van klasse A vertegenwoordigt. Het effect van de nieuwe verhouding op de ADS-handelsprijs op de OTC Pink (de "OTC") zal naar verwachting plaatsvinden bij de opening van de handel op 4 december 2024 (U.S. Eastern Time).

Voor de ADS-houders van het bedrijf komt deze wijziging in de ADS-ratio neer op een omgekeerde splitsing van één voor één honderdvijfentwintig. De gewone aandelen A van het bedrijf ondergaan geen wijziging. ADS-houders die op de ingangsdatum in het register staan, kunnen hun ADS inleveren bij de depositobank voor annulering en omwisseling in verband met de wijziging van de ADS-ratio. De depositobank zal in de kennisgeving nadere bijzonderheden verstrekken. Vanaf de ingangsdatum van de wijziging in de ADS-ratio zullen de ADS's van Dunxin verder worden verhandeld op de OTC onder het symbool "DXFFY".

Er zullen geen fractionele nieuwe ADS's worden uitgegeven in verband met de aanpassing van de ADS-ratio. In plaats daarvan zullen alle fractionele rechten op nieuwe ADS's worden samengevoegd en verkocht door de depositobank. De depositobank keert vervolgens de netto contante opbrengst uit de verkoop van de fractionele ADS-rechten (na aftrek van vergoedingen, belastingen en kosten) aan de betreffende ADS-houders uit.

Het bedrijf verwacht dat de ADS-handelsprijs na de aanpassing van de ADS-verhouding proportioneel kan stijgen, hoewel het niet garandeert dat de handelsprijs na de aanpassing van de ADS-ratio gelijk zal zijn aan of hoger zal zijn dan de ADS-prijs op proportionele basis.

Over Dunxin Financial Holdings Limited

Dunxin is een gelicentieerde microfinancieringsverstrekker die particulieren en het mkb bedient in de provincie Hubei, China. Dunxin heeft het aanbod van leningen aan zijn klanten sinds 2020 opgeschort.

Safe Harbor Statement

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken zoals bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende aannames en andere verklaringen die geen verklaringen over historische feiten zijn. Wanneer het bedrijf woorden gebruikt als "kunnen", "zullen", "voornemen", "zouden moeten", "geloven", "verwachten", "anticiperen", "projecteren", "schatten" of soortgelijke uitdrukkingen die niet uitsluitend betrekking hebben op historische aangelegenheden, doet het bedrijf toekomstgerichte uitspraken. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen van het bedrijf die in de toekomstgerichte verklaringen worden besproken. Deze verklaringen zijn onderhevig aan onzekerheden en risico's, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende: de doelstellingen en strategieën van het Bedrijf; de toekomstige bedrijfsontwikkeling van het Bedrijf; de vraag naar en acceptatie van producten en diensten; veranderingen in technologie; economische voorwaarden; de groei van de markt in China en de andere internationale markten die het Bedrijf van plan is te bedienen; reputatie en merk; de invloed van concurrentie en prijsstelling; overheidsvoorschriften; schommelingen in de algemene economische en zakelijke omstandigheden in China en de internationale markten die het Bedrijf van plan is te bedienen en aannames die ten grondslag liggen aan of verband houden met het voorgaande en andere risico's die zijn opgenomen in rapporten die het Bedrijf bij de SEC heeft gedeponeerd. Onder andere om deze redenen worden beleggers gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Aanvullende factoren worden besproken in de deponeringen van het bedrijf bij de SEC, die kunnen worden ingezien op www.sec.gov. De onderneming neemt geen verplichting op zich om deze toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te herzien om gebeurtenissen of omstandigheden weer te geven die zich voordoen na de datum hiervan.