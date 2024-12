Dunxin Financial Holdings Limited kündigt geplante Änderung des ADS-Verhältnisses an

HONGKONG, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Dunxin Financial Holdings Limited („Dunxin" oder das „Unternehmen") (OTC Pink: DXFFY), ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, das sich mit der Verwaltung und Investition von Immobilien sowie mit digitaler Sicherheitstechnologie befasst, gab heute bekannt, dass es plant, das Verhältnis seiner American Depositary Shares („ADS") von einem (1) ADS, das vierhundertachtzig (480) Stammaktien der Klasse A entspricht, auf ein (1) ADS, das sechzigtausend (60.000) Stammaktien der Klasse A entspricht, zu ändern. Die Auswirkung der Verhältnisänderung auf den ADS-Handelskurs an der OTC Pink (die „OTC") wird voraussichtlich bei Handelseröffnung am 4. Dezember 2024 (U.S. Eastern Time) eintreten.

Für die ADS-Inhaber des Unternehmens hat die Änderung des ADS-Verhältnisses die gleiche Wirkung wie ein umgekehrter Aktiensplit im Verhältnis 1:125. Bei den Stammaktien der Klasse A des Unternehmens wird es keine Änderungen geben. ADS-Inhaber, die am Tag des Inkrafttretens eingetragen sind, müssen ihre ADS bei der Depotbank zur Annullierung und zum Umtausch im Zusammenhang mit der Änderung des ADS-Verhältnisses abgeben, wobei weitere Einzelheiten in der Mitteilung der Depotbank angegeben werden. Ab dem Datum des Inkrafttretens der Änderung des ADS-Verhältnisses werden die ADS von Dunxin weiterhin im OTC unter dem Symbol „DXFFY" gehandelt.

Im Zusammenhang mit der Änderung des ADS-Verhältnisses werden keine neuen ADS-Bruchteilsaktien ausgegeben. Stattdessen werden die Teilansprüche auf neue ADSs zusammengefasst und von der Depotbank verkauft. Der Netto-Barerlös aus dem Verkauf der Teilansprüche auf ADSs (nach Abzug von Gebühren, Steuern und Kosten) wird von der Depotbank an die jeweiligen ADS-Inhaber ausgezahlt.

Infolge der Änderung des ADS-Verhältnisses wird erwartet, dass der ADS-Kurs proportional steigt, obwohl die Gesellschaft keine Gewähr dafür bieten kann, dass der ADS-Kurs nach der Änderung des ADS-Verhältnisses dem ADS-Kurs auf einer proportionalen Basis entspricht oder diesen übersteigt.

Informationen zu Dunxin Financial Holdings Limited

Dunxin ist ein lizenzierter Mikrofinanzkreditgeber, der Einzelpersonen und KMU in der chinesischen Provinz Hubei unterstützt. Dunxin hat die Kreditvergabe an seine Kunden seit 2020 eingestellt.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Definition des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über Pläne, Ziele, Strategien, künftige Ereignisse oder Leistungen sowie zugrundeliegende Annahmen und andere Aussagen, bei denen es sich nicht um Aussagen über historische Fakten handelt. Wenn das Unternehmen Wörter wie „kann", „wird", „beabsichtigen", „sollte", „glauben", „erwarten", „vorhersehen", „prognostizieren", „schätzen" oder ähnliche Ausdrücke verwendet, die sich nicht ausschließlich auf historische Angelegenheiten beziehen, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Erwartungen des Unternehmens abweichen. Diese Aussagen sind mit Ungewissheiten und Risiken behaftet, zu denen unter anderem die folgenden gehören: die Ziele und Strategien des Unternehmens; die künftige Geschäftsentwicklung des Unternehmens; die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen und deren Akzeptanz; technologische Veränderungen; die wirtschaftlichen Bedingungen; das Marktwachstum in China und den anderen internationalen Märkten, die das Unternehmen zu bedienen plant; den Ruf und die Marke; die Auswirkungen des Wettbewerbs und der Preisgestaltung; staatliche Vorschriften; Schwankungen der allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen in China und den internationalen Märkten, die das Unternehmen zu bedienen plant, und Annahmen, die den vorgenannten Risiken zugrunde liegen oder mit ihnen zusammenhängen, sowie andere Risiken, die in den vom Unternehmen bei der SEC eingereichten Berichten enthalten sind. Unter anderem aus diesen Gründen werden Investoren davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung zu verlassen. Weitere Faktoren werden in den Berichten des Unternehmens an die SEC erörtert, die unter www.sec.gov eingesehen werden können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieses Dokuments eintreten.