DXC anuncia nuevos nombramientos en la dirección para acelerar su futuro centrado en la inteligencia artificial

Paul Taylor, nombrado presidente de DXC; Dan Gray dirigirá la división de Servicios Globales de Infraestructura

ASHBURN, Virginia, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, ha anunciado hoy una serie de nombramientos en puestos directivos con efecto inmediato que sitúan a la próxima generación de líderes centrados en la inteligencia artificial al frente de la compañía y optimizan aún más la organización en beneficio de los clientes, los socios y los empleados.

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Paul Taylor ha sido nombrado presidente de DXC Technology, sustituyendo en el cargo a Raúl Fernández, quien seguirá ocupando el puesto de CEO. Además, Dan Gray ha sido nombrado presidente de Servicios Globales de Infraestructura (GIS). Ramnath Venkataraman, presidente de Servicios de Consultoría e Ingeniería (CES), y Ray August, presidente de Software para Seguros y Servicios de Procesos Empresariales (ISB), seguirán al frente de sus respectivas divisiones, y los tres presidentes de división dependerán de Taylor. Chris Drumgoole, actual presidente de la división GIS, dejará DXC para asumir un cargo directivo de mayor responsabilidad fuera de la compañía y se incorporará como miembro fundador del recientemente creado Consejo Asesor del CEO de DXC.

Estos nombramientos se suman al anuncio de nombramiento de Holly Grant como presidenta de Innovación y Estrategia en IA y de LabX, la iniciativa de incubación de productos nativos de IA y motor de plataformas de IA de DXC, así como un motor clave de crecimiento de la estrategia Fast Track de la compañía. En conjunto, estas medidas suponen un paso deliberado hacia la construcción del futuro de la compañía centrado en la inteligencia artificial.

"Estos nombramientos sitúan en primer plano a un nuevo equipo directivo centrado en la inteligencia artificial en DXC y aceleran nuestra estrategia dual Core y Fast Track", comentó Raúl Fernández, CEO de DXC Technology. "La mentalidad emprendedora de Paul es justo lo que necesitamos para unificar nuestras organizaciones comerciales y operativas, de modo que podamos aprovechar al máximo nuestra tecnología de primer nivel y actuar con mayor rapidez, responsabilidad y orientación al cliente. Paul nos permitirá ofrecer un valor aún mayor a nuestros clientes a medida que transforman sus negocios. Paul y Dan, junto con Holly Grant —cuya designación como presidenta de Innovación y Estrategia en IA y de LabX se anunció a principios de esta semana—, aportan cada uno una capacidad demostrada para crear, simplificar y ofrecer resultados a gran escala. Juntos, impulsaremos aún más lo que hemos generado para nuestros clientes, junto con nuestros socios y para nuestra plantilla. También quiero felicitar a Chris por haber conseguido una nueva y emocionante oportunidad y darle las gracias por sus años de dedicación y liderazgo. Estoy orgulloso de lo que ha logrado y me alegra que vaya a seguir contribuyendo como miembro fundador de nuestro nuevo Consejo Asesor del CEO".

Paul Taylor — Presidente de DXC Technology

Como presidente, Taylor dirigirá las operaciones globales de DXC y asumirá la responsabilidad integral del crecimiento de la cartera de clientes, la ejecución comercial, el rendimiento operativo, la rentabilidad y la prestación de servicios en el conjunto del negocio de la compañía de aproximadamente $13 000 millones, con responsabilidad comercial tanto en la estrategia Core como en la estrategia Fast Track de DXC. Su ámbito de competencia abarca los cinco mercados geográficos de DXC y sus tres divisiones de oferta global: Servicios Globales de Infraestructura, Servicios de Consultoría e Ingeniería, y Software para Seguros y Servicios de Procesos Empresariales. La integración de estas organizaciones bajo un único responsable operativo refuerza la rendición de cuentas, simplifica la toma de decisiones y permite una ejecución más ágil, lo que permitirá a DXC ofrecer un mayor valor e innovación a sus clientes de todo el mundo.

Taylor cuenta con más de 30 años de experiencia en liderazgo tecnológico y comercial, entre otros ámbitos, en los mercados financieros y la tecnología empresarial. Fue socio de IHS Markit durante un periodo de importante crecimiento en beneficios y expansión, que culminó con su venta a S&P Global. Más recientemente, fundó y dirigió HUB, una empresa de tecnología financiera basada en la inteligencia artificial que fue adquirida por OSTTRA, en la que los agentes de IA y la automatización de los flujos de trabajo eran elementos fundamentales del modelo operativo de la empresa.

"DXC cuenta con una cartera de clientes excepcional, un equipo humano magnífico con amplios conocimientos técnicos y una oportunidad única para ayudar a muchas de las organizaciones más grandes del mundo a modernizarse y transformarse mediante la inteligencia artificial", afirmó Taylor. "Al reunir nuestros mercados y nuestra oferta global bajo una única organización operativa, podemos actuar con mayor rapidez y eficacia y ofrecer mayor valor a nuestros clientes. Nuestro objetivo será impulsar un crecimiento sostenible de los ingresos, reforzar las relaciones con nuestros clientes, alcanzar la excelencia operativa y generar resultados empresariales cuantificables para nuestros clientes. Deseo trabajar codo con codo con nuestros equipos de todo el mundo para aprovechar los puntos fuertes de DXC y dar paso a la siguiente fase de creación de valor para nuestros clientes, empleados y accionistas".

Chris Drumgoole — Consejo Asesor del CEO

Drumgoole, que ha dirigido la división GIS como presidente, dejará DXC para asumir un cargo directivo fuera de la compañía tras muchos años de dedicación. Durante su mandato, Drumgoole sentó bases sólidas para el negocio de GIS y sus clientes. Seguirá manteniendo una estrecha relación con DXC como miembro del Consejo Asesor del CEO, donde seguirá asesorando a Fernández y a los miembros del equipo directivo.

Dan Gray — Presidente de Servicios Globales de Infraestructura

Gray es un alto directivo de DXC que lleva 19 años en la empresa dirigiendo la estrategia tecnológica y la implementación de soluciones para algunos de los clientes globales más importantes de la compañía, además de encargarse de las tecnologías de la información corporativas en su calidad de subdirector de sistemas de información.

Más recientemente, como vicepresidente y director tecnológico de GIS, dirigió el departamento de Operaciones Técnicas Globales de Atención al Cliente, un equipo formado por más de 45 000 profesionales tecnológicos que prestan servicios de infraestructura, nube, ciberseguridad, mainframe, entorno de trabajo y procesos empresariales a muchas de las empresas más grandes del mundo. En ese puesto, codirigió y aportó su liderazgo técnico al desarrollo y la puesta en marcha de DXC OASIS, contribuyendo a que la plataforma pasara de la fase conceptual a la de producción en poco más de un año. Como presidente de GIS, Gray colaborará estrechamente con Taylor para definir con mayor precisión los objetivos de la organización, acelerar el crecimiento mediante la adopción de servicios basados en inteligencia artificial y ayudar a los clientes de DXC a obtener un mayor valor de los sistemas y servicios de misión crítica de los que dependen a diario.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas internacionales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la inteligencia artificial para obtener resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Gracias a su amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y gestiona algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com.

Declaraciones prospectivas

Todas las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa que no se refieran directa y exclusivamente a hechos históricos constituyen "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones reflejan las expectativas y opiniones actuales, y no se puede garantizar que se alcancen los resultados descritos en ellas.

FUENTE DXC Technology Company