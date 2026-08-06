DXC nombra a Lisa Beaudoin directora de productos para fomentar el crecimiento impulsado por los productos

Lisa Beaudoin ha sido nombrada directora de productos y estará al frente de una organización de desarrollo de productos recientemente unificada en toda DXC.

Beaudoin ha dirigido recientemente el desarrollo y el lanzamiento de DXC OASIS, la plataforma de orquestación basada en inteligencia artificial de la empresa para servicios gestionados, que ya está en funcionamiento con 57 clientes.

Esta designación se produce tras los recientes nombramientos de Paul Taylor como presidente, Dan Gray como presidente de Servicios de Infraestructura Global y Holly Grant como presidenta de Innovación y Estrategia de IA y de LabX, lo que refuerza aún más el equipo directivo y el modelo operativo de DXC.

ASHBURN, Virginia, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación para empresas, ha anunciado hoy el nombramiento de Lisa Beaudoin como directora de productos. En este cargo, Beaudoin dirigirá una organización de desarrollo de productos recientemente unificada que abarca toda la cartera de DXC, y será responsable de la estrategia, la ingeniería, la gestión del ciclo de vida y la ejecución de productos en el mercado. Su nombramiento refleja el compromiso de DXC con la expansión del liderazgo centrado en la inteligencia artificial y la innovación impulsada por los productos en toda la empresa, así como con la aceleración de la entrega de ofertas diferenciadas para los clientes. DXC también ha nombrado recientemente a Paul Taylor presidente, a Dan Gray presidente de Servicios de Infraestructura Global (GIS) y a Holly Grant presidenta de Innovación y Estrategia de IA y LabX. A partir de ahora, dependerá de Paul Taylor, presidente.

DXC Appoints Lisa Beaudoin as Chief Product Officer to Accelerate Product-Led Growth

Beaudoin ocupó anteriormente el cargo de vicepresidenta de Innovación y Automatización de Plataformas, donde dirigió la estrategia de productos y la ingeniería de plataformas empresariales basadas en inteligencia artificial. En colaboración con los equipos de productos, ingeniería, operaciones y atención al cliente, ha supervisado todo el ciclo de vida de los productos, desde el posicionamiento estratégico y el desarrollo hasta la comercialización, centrándose en mejorar la experiencia del usuario, el rendimiento operativo y el valor empresarial cuantificable para los clientes.

Más recientemente, Beaudoin codirigió el desarrollo y el lanzamiento de DXC OASIS junto con Dan Gray, presidente de GIS, contribuyendo a aunar la estrategia de productos, la innovación técnica y el conocimiento del cliente para llevar la plataforma de IA de la empresa desde la fase conceptual hasta la producción en poco más de un año. La plataforma ya está en funcionamiento con 57 clientes y sirve de base para un conjunto cada vez mayor de soluciones escalables y basadas en inteligencia artificial que aportan un valor empresarial cuantificable, al tiempo que transforman a gran escala los servicios gestionados para empresas con actividades críticas.

"Este es el siguiente paso lógico en la evolución de DXC", afirmó Raul Fernandez, CEO de DXC Technology. "Estamos simplificando nuestro modo de funcionar, consolidando el desarrollo de productos bajo la dirección de una líder de probada solvencia y logrando una mayor coherencia en la forma en que creamos y lanzamos los productos al mercado. Lisa ha demostrado su capacidad para convertir las necesidades de los clientes en plataformas escalables que aportan un valor cuantificable, y nos ayudará a acelerar nuestra capacidad de innovar, ejecutar y ofrecer resultados a nuestros clientes".

En su nuevo cargo, Beaudoin aplicará el enfoque disciplinado de desarrollo de productos en el que se basa DXC OASIS —fundamentado en un profundo conocimiento de los clientes y los usuarios— a toda la amplia cartera de productos de DXC. Reunirá a los equipos de producto bajo una organización unificada, reforzará la conexión entre las necesidades de los clientes y el desarrollo de productos, y acelerará la entrega de ofertas escalables que respalden las estrategias Core y Fast Track de DXC. Además, colaborará estrechamente con los responsables tecnológicos y empresariales de DXC para garantizar que los equipos de productos e ingeniería estén coordinados desde el principio y que las ofertas de DXC se complementen entre sí y aprovechen al máximo las alianzas estratégicas de la empresa. Al centralizar el desarrollo de productos en una única organización, DXC pretende acelerar la innovación, reducir la complejidad y ofrecer nuevas capacidades a los clientes con mayor rapidez.

"Lisa aporta la disciplina en materia de productos que necesitamos para reforzar la ejecución en toda DXC", afirmó Paul Taylor, presidente de DXC Technology. "Poner a nuestros clientes en el centro de todas las decisiones relacionadas con los productos nos ayudará a centrarnos en las oportunidades que más importan, a conectar de forma más eficaz el producto, la tecnología y la ingeniería, y a avanzar con mayor rapidez y claridad. Al centralizar el desarrollo de productos bajo un único responsable, crearemos mejores soluciones, actuaremos con mayor coherencia y nos aseguraremos de que la innovación se base siempre en las necesidades de nuestros clientes".

"DXC cuenta con una amplia experiencia en el sector, sólidas capacidades de ingeniería y un conocimiento inigualable de los complejos entornos tecnológicos y empresariales en los que operan nuestros clientes", afirmó Beaudoin. "Mi objetivo será aunar esos puntos fuertes mediante una organización de productos más cohesionada que parta de una comprensión clara de las necesidades de los clientes y los operadores, se centre en las oportunidades de mayor valor y actúe con rapidez. Al combinar una estrategia de productos rigurosa con nuestro sólido liderazgo tecnológico, podemos crear productos que sean técnicamente viables, escalables desde el punto de vista operativo, que funcionen de forma integrada en toda nuestra cartera y que estén directamente vinculados a los resultados que necesitan nuestros clientes y socios".

Antes de incorporarse a DXC, Beaudoin fue cofundador de Brightspot, una empresa de software empresarial, y ocupó puestos de alta dirección en las áreas de productos, diseño y creatividad en WebMD, AOL y The Wall Street Journal/Dow Jones. En todos estos puestos, dirigió el desarrollo de plataformas digitales, herramientas de publicación y aplicaciones para consumidores destinadas a organizaciones internacionales. Se graduó en la Parsons School of Design.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas internacionales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la inteligencia artificial para obtener resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Gracias a su amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y gestiona algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com.

Contacto para la prensa: Ashley Houk-Temple, DXC Technology, [email protected]

FUENTE DXC Technology Company