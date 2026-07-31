e& informa un aumento del 11,6 % en los ingresos consolidados para 38.100 millones de dírhams en el primer semestre de 2026

Los ingresos consolidados para el primer semestre aumentaron a 38.100 millones de dírhams, con lo que se logró un crecimiento interanual del 11,6 %

La ganancia neta consolidada del Grupo alcanzó los 6.000 millones de dírhams, con un crecimiento interanual del 2,4 % (excluida la ganancia de la venta de Khazna y la liquidación de Maroc Telecom en el primer semestre de 2025)

El EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) alcanzó los 17.700 millones de dírhams, un aumento del 13,1 % en comparación con el mismo período del año anterior, con un margen de ganancia del 46,5 %

El DPS (dividendo provisional por acción) fue de 47,5 fils, un aumento del 10,5 % en comparación con el mismo período del año anterior

El reajuste estratégico de la cartera afinará el enfoque en el fortalecimiento de los negocios principales con la venta de una participación en Vodafone a un precio superior al del mercado y la venta parcial del 12,5 % de participación en Careem Technologies

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- e& anunció hoy sus resultados financieros para el primer semestre de 2026 (S1 2026), que ofrecen un sólido desempeño financiero y comercial que refleja la capacidad del Grupo de mantener el crecimiento en su mercado nacional y en sus operaciones internacionales. Este desempeño fue impulsado por una estrategia clara centrada en los negocios principales, la transformación digital integral y la aceleración de la innovación impulsada por IA.

H.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Chairman of e& Group

Durante los primeros seis meses de este año, e& registró un fuerte crecimiento en sus ingresos consolidados, en los que alcanzó los 38.100 millones de dírhams, lo que representa un aumento del 11,6 % interanual (YoY). La ganancia neta consolidada alcanzó los 6.000 millones de dírhams, lo que supone un crecimiento interanual del 2,4 %, excluida la ganancia en la venta de Khazna y el impacto de la liquidación de Maroc Telecom (MT) en 2025.

El EBITDA en el primer semestre de 2026 alcanzó los 17.700 millones de dírhams, con un aumento interanual del 13,1 %, lo que dio como resultado un fuerte margen de EBITDA del 46,5 %. Estos resultados financieros están respaldados por el crecimiento continuo de la base general de suscriptores del Grupo, que creció un 30,4 % hasta alcanzar los 251,5 millones de suscriptores, mientras que el número de suscriptores de e& de Emiratos Árabes Unidos alcanzó los 16,5 millones, un aumento del 6,4 % interanual.

Este rendimiento refleja la creciente demanda de los clientes de la cartera de servicios y soluciones innovadoras del Grupo, así como su capacidad para satisfacer la creciente demanda de infraestructura de conectividad avanzada y ofrecer experiencias digitales diferenciadas y mejoradas por IA para consumidores y empresas.

Después de una revisión estratégica integral de la cartera de inversiones internacionales del Grupo después del final del segundo trimestre, e& completó con éxito la venta de toda su participación en Vodafone Group Plc. La transacción generó ingresos brutos en efectivo de 21.900 millones de dírhams (5.950 millones de dólares) y un rendimiento neto en efectivo de 4.800 millones de dírhams (equivalente a 1.300 millones de dólares). Del mismo modo, e& completó la venta del 12,5 por ciento de su participación del 50,03 por ciento en Careem Technologies en Uber por un importe total de 367 millones de dírhams (100 millones de dólares).

Aspectos financieros destacados del primer semestre de 2026



S1 2026 S1 2025 % de cambio T2 2026 T2 2025 % de cambio Ingresos

Consolidados (1) 38.100 millones de

dírhams 34.200 millones de

dírhams 11,6 % 19.200 millones de

dírhams 17.700 millones de

dírhams 8,7 % Ganancia

neta consolidada 6.000 millones de

dírhams 5.900 millones de

dírhams (2) 2,4 % 3.100 millones de

dírhams 3.100 millones de

dírhams (2) 1,1 % EBITDA (1) 17.700 millones de

dírhams 15.700 millones de

dírhams 13,1 % 9.000 millones de

dírhams 8.200 millones de

dírhams 9,8 % Ganancias por

acción 0,69 dírhams 0,67 dírhams

(2) 2,4 % 0,36 dírhams 0,35 dírhams

(2) 1,1 % Total de

suscriptores del Grupo 251,5 millones de

suscriptores 192,9

millones de

suscriptores

(3) 30,4 % 251,5

millones de

suscriptores 192,9

millones de

suscriptores

(3) 30,4 % Suscriptores

de los Emiratos Árabes Unidos 16,5 millones de

suscriptores 15,5 millones de

suscriptores 6,4 % 16,5 millones de

suscriptores 15,5 millones de

suscriptores 6,4 % (1) Los resultados financieros de 2026 y los resultados comparativos de 2025 excluyen a Careem Technologies debido a la desconsolidación tras la venta parcial de una participación del 12,5 %. (2) La ganancia neta y la ganancia por acción (EPS) del segundo trimestre de 2025 se ajustan por el impacto de la liquidación de MT, mientras que la ganancia neta y la EPS del primer semestre de 2025 se ajustan por el impacto de la liquidación de MT y

la ganancia de la venta de Khazna (3) Ajustado para el número informado por Maroc Telecom

Al comentar sobre los resultados financieros, su excelencia Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, presidente de e& Group, señaló: "Nuestros resultados de hoy confirman que el Grupo está progresando constantemente hacia liderar el futuro digital. Hemos superado con éxito los desafíos regionales y globales con agilidad y hemos convertido estos desafíos en oportunidades reales de crecimiento empresarial.

"Nuestro desempeño financiero en el primer semestre de 2026 refleja el éxito de nuestra estrategia, que se basa en la fortaleza de la cartera de negocios principales de e&, junto con nuestras continuas inversiones en infraestructura tecnológica y soluciones digitales avanzadas. Esto nos ha proporcionado una base sólida para mantener el crecimiento y reforzar nuestro liderazgo en los mercados regionales e internacionales, como lo demuestran claramente los ingresos consolidados de 38.100 millones de dírhams en el primer semestre de 2026.

"La evaluación continua y rigurosa de nuestras inversiones internacionales es uno de los pilares clave a través de los cuales mantenemos la solidez financiera de e& y garantizamos el mayor valor y rentabilidad para los accionistas. La finalización de la venta de nuestra participación en Vodafone en julio de 2026 generó 21.900 millones de dírhams en ingresos en efectivo y dio como resultado una ganancia neta en efectivo de 4.800 millones de dírhams.

"Guiado por la visión y el apoyo del sabio liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos, e& continuará desempeñando un papel en la configuración del panorama digital y el avance del progreso social y económico. Continuaremos fortaleciendo nuestra posición y explorando nuevas fronteras tecnológicas, con el fin de construir sobre bases sólidas para impulsar el crecimiento a largo plazo y fortalecer nuestro liderazgo como socio de confianza para permitir la transformación digital integral. También seguiremos ofreciendo innovaciones que fortalezcan la posición de los EAU en el mapa tecnológico mundial".

Masood M. Sharif Mahmood, director ejecutivo del Grupo e& Group, comentó: "A pesar de los recientes desafíos regionales y globales, e& demostró la solidez de su modelo operativo y su capacidad de adaptación durante el primer semestre de 2026. También logramos una ganancia neta consolidada de 6.000 millones de dírhams y un EBITDA de 17.700 millones de dírhams, con un fuerte margen del 46,5 %, al tiempo que mantenemos flujos de efectivo saludables. Este rendimiento financiero se vio respaldado por el crecimiento continuo de la base total de suscriptores del Grupo, que aumentó un 30,4 % hasta alcanzar los 251,5 millones de suscriptores.

"Estos resultados son un testimonio de nuestra gestión proactiva de riesgos, la diversificación de nuestra cartera en telecomunicaciones y negocios digitales, y la integración de aplicaciones innovadoras de IA, lo que refuerza la confianza de los accionistas en nuestra capacidad para liderar el futuro digital.

"Nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo se basa en nuestra capacidad para fortalecer y mejorar nuestro modelo operativo, para asegurar que siga respondiendo a los cambios regionales y globales. Esto nos permite ofrecer rendimientos sólidos que reflejan una gestión de capital disciplinada y flexibilidad en la rotación de capital y activos. Nuestra sólida posición financiera nos permite aprovechar oportunidades prometedoras y seguir desarrollando una infraestructura digital preparada para el futuro.

El director ejecutivo del Grupo concluyó: "La mayor fortaleza de e& radica en su capacidad para garantizar la continuidad del negocio al tiempo que ofrece servicios digitales confiables mejorados por capacidades avanzadas de IA. e& mantuvo la continuidad del servicio, fortaleció la preparación de la red, apoyó el trabajo remoto y los ecosistemas educativos, y proporcionó una infraestructura digital confiable para personas, empresas y entidades gubernamentales. El Grupo ha demostrado su capacidad para cumplir su papel nacional y económico, guiado por la visión de futuro del sabio liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos".

CONTACTO: Nancy Sudheer, +971 50 705 5290, correo electrónico: [email protected]

FUENTE e&