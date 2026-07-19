e& completa con éxito la venta de su participación en Vodafone y obtiene ganancias en efectivo por 5.950 millones de dólares

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 19 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Además del anuncio de Emirates Telecommunications Group Company PJSC ("e&") del 10 de julio de 2026 relacionado con la firma de un acuerdo vinculante con Vega, un medio de adquisición propiedad en su totalidad del grupo familiar Niel, para la venta de toda la participación de e& en Vodafone Group PLC ("Vodafone"); e& anunció hoy la finalización exitosa de la transferencia de sus 3.944.743.685 acciones ordinarias en Vodafone a BNPP Financial Markets, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Société Générale.

e& Successfully Completes Sale of Vodafone Stake, Realizing Cash Proceeds of USD 5.95 Billion

La finalización exitosa de la transferencia generó ingresos brutos en efectivo por valor de 21.500 millones de dirhams (5.840 millones de dólares), lo que representa aproximadamente 110,5 peniques de libra esterlina por acción. La contraprestación restante de 2,02 peniques de libras esterlinas de dividendo por acción (equivalente a 400 millones de dírhams/110 millones de dólares), relacionada con el dividendo final del año fiscal 2026, se recibirá el 30 de julio de 2026. Esto elevará la contraprestación total a 21.900 millones de dirhams (equivalentes a 5.950 millones de dólares) lo que generará un retorno neto de efectivo de 4.800 millones de dirhams (1.300 millones de dólares). Esta transacción refleja la evolución natural de las prioridades estratégicas de e&, lo que permite al Grupo agudizar su enfoque estratégico en sus negocios principales a la vez que desbloquea el valor creado mediante sus inversiones.

Contacto:

Nancy Sudheer

+971 50 705 5290

FUENTE e&