e& vermeldet im ersten Halbjahr 2026 einen Anstieg des Konzernumsatzes um 11,6 % auf 38,1 Mrd. AED

Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr auf 38,1 Mrd. AED, was einem Wachstum von 11,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht

Der Konzern-Jahresüberschuss belief sich auf 6,0 Mrd. AED, was einem Anstieg von 2,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (ohne den Gewinn aus dem Verkauf von Khazna und der Einigung mit Maroc Telecom im ersten Halbjahr 2025)

Das EBITDA belief sich auf 17,7 Mrd. AED, was einem Anstieg von 13,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, bei einer Gewinnmarge von 46,5 %

Zwischen-DPS von 47,5 Fils, ein Anstieg von 10,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Strategische Neuausrichtung des Portfolios zur stärkeren Fokussierung auf die Stärkung des Kerngeschäfts durch den Verkauf der Beteiligung an Vodafone mit einem Aufschlag gegenüber dem Marktpreis sowie den Teilverkauf einer 12,5-prozentigen Beteiligung an Careem Technologies

ABU DHABI, VAE, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- e& gab heute seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 (H1 2026) bekannt und verzeichnete eine starke finanzielle und geschäftliche Performance, die die Fähigkeit des Konzerns widerspiegelt, sein Wachstum sowohl auf dem Heimatmarkt als auch im internationalen Geschäft aufrechtzuerhalten. Diese Entwicklung wurde durch eine klare Strategie vorangetrieben, deren Schwerpunkte auf den Kerngeschäften, einer umfassenden digitalen Transformation und der Beschleunigung KI-gestützter Innovationen lagen.

H.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Chairman of e& Group

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres verzeichnete e& ein starkes Wachstum des Konzernumsatzes, der 38,1 Milliarden AED erreichte, was einem Anstieg von 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Konzernjahresüberschuss belief sich auf 6,0 Mrd. AED, was einem Wachstum von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, ohne Berücksichtigung des Gewinns aus dem Verkauf von Khazna und der Auswirkungen der Maroc-Telecom- (MT-)Einigung im Jahr 2025.

Im ersten Halbjahr 2026 belief sich das EBITDA auf 17,7 Mrd. AED, was einem Anstieg von 13,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht und zu einer starken EBITDA-Marge von 46,5 Prozent führte. Diese Finanzergebnisse werden durch das anhaltende Wachstum der gesamten Kundenbasis des Konzerns gestützt, die um 30,4 % auf 251,5 Millionen Kunden anstieg, während die Zahl der e&-Kunden in den VAE 16,5 Millionen erreichte, was einem Anstieg von 6,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Diese Entwicklung spiegelt die wachsende Kundennachfrage nach dem Portfolio innovativer Dienste und Lösungen des Konzerns wider sowie dessen Fähigkeit, den steigenden Bedarf an fortschrittlicher Konnektivitätsinfrastruktur zu decken und differenzierte, KI-gestützte digitale Erlebnisse für Verbraucher und Unternehmen bereitzustellen.

Nach einer umfassenden strategischen Überprüfung des internationalen Investitionsportfolios der Gruppe nach Ende des zweiten Quartals schloss e& den Verkauf ihrer gesamten Beteiligung an der Vodafone Group Plc erfolgreich ab. Die Transaktion erbrachte einen Bruttobarerlös von 21,9 Mrd. AED (5,95 Mrd. USD) und einen Nettobarerlös von 4,8 Mrd. AED (entspricht 1,3 Mrd. USD). Ebenso schloss e& den Verkauf von 12,5 Prozent seiner 50,03-prozentigen Beteiligung an Careem Technologies an Uber zu einem Gesamtpreis von 367 Millionen AED (100 Millionen USD) ab.

Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2026



H1 2026 H1 2025 % Veränderung Q2 2026 Q2 2025 % Veränderung Konzern

umsatz (1) 38,1 Milliarden

Dirham 34,2 Milliarden

Dirham 11,6 % 19,2 Milliarden

Dirham 17,7 Milliarden

Dirham 8,7 % Konzern-

Jahresüberschuss 6,0 Milliarden

Dirham 5,9 Milliarden

Dirham (2) 2,4 % 3,1 Milliarden

Dirham 3,1 Milliarden

Dirham (2) 1,1 % EBITDA(1) 17,7 Milliarden

Dirham 15,7 Milliarden

Dirham 13,1 %. 9,0 Milliarden

Dirham 8,2 Milliarden

Dirham 9,8 % Gewinn pro

Aktie AED 0,69 AED 0,67

(2) 2,4 % AED 0,36 AED 0,35

(2) 1,1 % Gesamtzahl der Abonnenten

des Konzerns 251,5 Millionen

Abonnenten 192,9

Millionen

Abonnenten

(3) 30,4 % 251,5

Millionen

Abonnenten 192,9

Millionen

Abonnenten

(3) 30,4 % Abonnenten

in den Vereinigten Arabischen Emiraten 16,5 Millionen

Abonnenten 15,5 Millionen

Abonnenten 6,4 % 16,5 Millionen

Abonnenten 15,5 Millionen

Abonnenten 6,4 % (1) Die Finanzergebnisse für 2026 und die Vergleichszahlen für 2025 schließen Careem Technologies aufgrund der Entkonsolidierung nach dem Teilverkauf einer Beteiligung von 12,5 % aus. (2) Der Nettogewinn und das Ergebnis je Aktie (EPS) für das 2. Quartal 2025 wurden um die Auswirkungen der MT-Abrechnung bereinigt, während der Nettogewinn und das Ergebnis je Aktie (EPS) für das 1. Halbjahr 2025 um die Auswirkungen der MT-Abrechnung und

den Gewinn aus dem Verkauf von Khazna bereinigt wurden. (3) Bereinigt um die von Maroc Telecom gemeldeten Zahlen

In seinem Kommentar zu den Finanzergebnissen erklärte S.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Vorstandsvorsitzender der e& Group: „Unsere heutigen Ergebnisse bestätigen, dass die Gruppe stetige Fortschritte auf dem Weg zur Führung in der digitalen Zukunft macht. Wir haben regionale und globale Herausforderungen mit Flexibilität erfolgreich gemeistert und diese Herausforderungen in echte Chancen für das Unternehmenswachstum verwandelt.

„Unsere finanzielle Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 spiegelt den Erfolg unserer Strategie wider, die auf der Stärke des Kerngeschäftsportfolios von e& sowie auf unseren kontinuierlichen Investitionen in die technologische Infrastruktur und fortschrittliche digitale Lösungen basiert. Dies hat uns eine solide Grundlage verschafft, um das Wachstum aufrechtzuerhalten und unsere Führungsposition auf regionalen und internationalen Märkten zu stärken, wie der konsolidierte Umsatz von 38,1 Milliarden AED im ersten Halbjahr 2026 deutlich zeigt.

„Die kontinuierliche und strenge Bewertung unserer internationalen Beteiligungen ist eine der tragenden Säulen, durch die wir die Finanzkraft von e& aufrechterhalten und den höchsten Wert sowie die besten Renditen für unsere Aktionäre sicherstellen. Der im Juli 2026 abgeschlossene Verkauf unserer Beteiligung an Vodafone brachte einen Barerlös von 21,9 Milliarden AED ein und führte zu einem Netto-Bargewinn von 4,8 Milliarden AED.

„Geleitet von der Vision und der Unterstützung der weisen Führung der VAE wird e& weiterhin eine Rolle bei der Gestaltung der digitalen Landschaft und der Förderung des sozialen und wirtschaftlichen Fortschritts spielen. Wir werden unsere Position weiter stärken und neue technologische Grenzen erkunden, wobei wir auf soliden Fundamenten aufbauen, um langfristiges Wachstum voranzutreiben und unsere Führungsrolle als vertrauenswürdiger Partner bei der Umsetzung einer umfassenden digitalen Transformation zu festigen. Zudem werden wir weiterhin Innovationen vorantreiben, die die Position der VAE auf der globalen Technologielandkarte stärken."

Masood M. Sharif Mahmood, Vorstandsvorsitzender der e& Group, sagte: „Trotz der jüngsten regionalen und globalen Herausforderungen hat e& im ersten Halbjahr 2026 die Stärke seines Geschäftsmodells und seine Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Zudem erzielten wir einen konsolidierten Nettogewinn von 6,0 Milliarden AED und ein EBITDA von 17,7 Milliarden AED bei einer starken Marge von 46,5 %, während wir gleichzeitig einen gesunden Cashflow aufrechterhielten. Diese finanzielle Leistung wurde zusätzlich durch das anhaltende Wachstum der Gesamtkundenbasis der Gruppe gestützt, die um 30,4 % auf 251,5 Millionen Kunden anstieg.

„Diese Ergebnisse sind ein Beleg für unser proaktives Risikomanagement, die Diversifizierung unseres Portfolios über Telekommunikations- und Digitalgeschäfte hinweg sowie die Integration innovativer KI-Anwendungen. Dies stärkt das Vertrauen der Aktionäre in unsere Fähigkeit, die digitale Zukunft anzuführen.

„Unsere Strategie für langfristiges Wachstum basiert auf unserer Fähigkeit, unser Betriebsmodell zu stärken und zu verbessern, um sicherzustellen, dass es weiterhin auf regionale und globale Veränderungen reagieren kann. Dies ermöglicht es uns, starke Renditen zu erzielen, die ein diszipliniertes Kapitalmanagement sowie Flexibilität bei der Kapital- und Vermögensrotation widerspiegeln. Unsere starke Finanzlage ermöglicht es uns, vielversprechende Chancen zu nutzen und eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur weiterzuentwickeln.

Der Vorstandsvorsitzende der Gruppe fasste zusammen: „Die größte Stärke von e& liegt in seiner Fähigkeit, die Geschäftskontinuität zu gewährleisten und gleichzeitig zuverlässige digitale Dienste bereitzustellen, die durch fortschrittliche KI-Fähigkeiten ergänzt werden. e& hat die Dienstkontinuität aufrechterhalten, die Netzwerkbereitschaft gestärkt, Ökosysteme für Remote-Arbeit und Bildung unterstützt und zuverlässige digitale Infrastruktur für Privatpersonen, Unternehmen und staatliche Stellen bereitgestellt. Die Gruppe hat ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, ihre nationale und wirtschaftliche Rolle zu erfüllen, geleitet von der zukunftsorientierten Vision der weisen Führung der VAE."

KONTAKT: Nancy Sudheer, +971 50 705 5290, E-Mail: [email protected]