e& annonce une hausse de 11,6 % de son chiffre d'affaires consolidé, qui s'élève à 38,1 milliards d'AED au premier semestre de 2026

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre s'élève à 38,1 milliards d'AED, soit une croissance de 11,6 % par rapport à la même période de l'année précédente

S'établissant à 6,0 milliards d'AED, le résultat net consolidé du groupe a augmenté de 2,4 % en glissement annuel (hors plus-value liée à la cession de Khazna et impact du règlement relatif à Maroc Telecom au premier semestre de 2025)

L'excédent brut d'exploitation (EBE) a atteint 17,7 milliards d'AED, soit une hausse de 13,1 % par rapport à la même période de l'année dernière, avec une marge bénéficiaire de 46,5 %

Dividende par action intermédiaire de 47,5 fils, soit une hausse de 10,5 % par rapport à la même période de l'année passée

Réorganisation stratégique du portefeuille axée sur le renforcement des activités principales, avec la cession de la participation dans Vodafone à un prix supérieur à celui du marché, ainsi que la cession partielle de 12,5 % de la participation dans Careem Technologies

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- e& a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre de 2026, affichant de solides performances financières et commerciales qui reflètent la capacité du groupe à maintenir sa croissance tant sur son marché national que dans ses activités internationales. Ces résultats s'expliquent par une stratégie claire centrée sur les activités principales, une transformation numérique globale et l'accélération de l'innovation fondée sur l'IA.

H.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Chairman of e& Group

Au cours des six premiers mois de cette année, e& a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires consolidé, qui s'établit à 38,1 milliards d'AED, soit une hausse de 11,6 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le résultat net consolidé s'élève à 6,0 milliards d'AED, soit une hausse de 2,4 % en glissement annuel, hors plus-value liée à la cession de Khazna et impact du règlement relatif à Maroc Telecom en 2025.

Au premier semestre de 2026, l'excédent brut d'exploitation a atteint 17,7 milliards d'AED, en augmentation de 13,1 % en glissement annuel, ce qui s'est traduit par une solide marge d'EBE (46,5 %). Ces résultats financiers s'expliquent par la croissance continue du parc global d'abonnés du groupe, qui a progressé de 30,4 % pour atteindre 251,5 millions d'abonnés, tandis que le nombre d'abonnés d'e& aux Émirats arabes unis s'élève désormais à 16,5 millions, soit une hausse de 6,4 % par rapport à l'année précédente.

Ces résultats témoignent d'une demande croissante des clients pour les solutions et services innovants du groupe, ainsi que de sa capacité à répondre à un besoin accru d'infrastructures de connectabilité avancée et à proposer aux particuliers et aux entreprises des expériences numériques différenciées et optimisées par l'IA.

À la suite d'un examen stratégique approfondi du portefeuille d'investissements internationaux du groupe, réalisé après la clôture du deuxième trimestre, e& a mené à bien la cession de l'intégralité de sa participation dans Vodafone Group Plc. Cette opération a généré un produit brut en trésorerie de 21,9 milliards d'AED (5,95 milliards d'USD) et un rendement net en trésorerie de 4,8 milliards d'AED (soit 1,3 milliard d'USD). De même, e& a finalisé la cession à Uber de 12,5 % de sa participation de 50,03 % dans Careem Technologies, pour un montant total de 367 millions d'AED (100 millions d'USD).

Principaux indicateurs financiers pour le premier semestre 2026



1er semestre de 2026 1er semestre de 2025 Variation en % 2e trimestre de 2026 2e trimestre de 2025 Variation en % Chiffre d'affaires

consolidé (1) 38,1 milliards de

dirhams 34,2 milliards de

dirhams 11,6 % 19,2 milliards de

dirhams 17,7 milliards de

dirhams 8,7 % Résultat net

consolidé 6,0 milliards de

dirhams 5,9 milliards de

dirhams (2) 2,4 % 3,1 milliards de

dirhams 3,1 milliards de

dirhams (2) 1,1 % Excédent brut d'exploitation (1) 17,7 milliards de

dirhams 15,7 milliards de

dirhams 13,1 % 9,0 milliards de

dirhams 8,2 milliards de

dirhams 9,8 % Bénéfice par

action 0,69 AED 0,67 AED

(2) 2,4 % 0,36 AED 0,35 AED

(2) 1,1 % Total des abonnés

du groupe 251,5 millionsd'abonnés

192,9

millions

d'abonnés

(3) 30,4 % 251,5

millions

d'abonnés 192,9

millions

d'abonnés

(3) 30,4 % Abonnés aux

Émirats arabes unis 16,5 millions

d'abonnés 15,5 millions

d'abonnés 6,4 % 16,5 millions

d'abonnés 15,5 millions

d'abonnés 6,4 % (1) Les résultats financiers de 2026 et la comparaison avec 2025 ne tiennent pas compte de Careem Technologies en raison de sa déconsolidation à la suite de la cession partielle de 12,5 % de la participation. (2) Le résultat net et le bénéfice par action pour le deuxième trimestre de 2025 sont ajustés pour tenir compte de l'impact du règlement relatif à Maroc Telecom, tandis que le résultat net et le bénéfice par action

pour le premier semestre de 2025 sont ajustés pour tenir compte de l'impact du règlement relatif à Maroc Telecom et de

la plus-value découlant de la cession de Khazna. (3) Tient compte des chiffres communiqués par Maroc Telecom.

Commentant les résultats financiers, Son Excellence Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, président du groupe e&, déclare : « Nos résultats d'aujourd'hui confirment la progression régulière du groupe pour devenir un acteur de premier plan de l'avenir numérique. Nous avons su relever avec agilité les défis régionaux et mondiaux afin de les transformer en véritables possibilités de croissance pour notre entreprise.

« Nos résultats financiers pour le premier semestre de 2026 illustrent le succès de notre stratégie, qui repose sur la force du portefeuille d'activités principales d'e&, ainsi que sur nos investissements continus dans les infrastructures technologiques et les solutions numériques de pointe. Cela nous a permis de disposer d'une base robuste pour soutenir notre croissance et renforcer notre position de leader sur les marchés régionaux et internationaux, comme le montre clairement le chiffre d'affaires consolidé de 38,1 milliards d'AED enregistré au premier semestre de 2026.

« L'évaluation continue et rigoureuse de nos investissements internationaux constitue l'un des piliers essentiels qui contribuent à préserver la solidité financière d'e& ainsi qu'à assurer une valeur et des rendements optimaux à nos actionnaires. La finalisation de la cession de notre participation dans Vodafone, en juillet 2026, a généré 21,9 milliards d'AED de produit en trésorerie et s'est traduite par une plus-value nette en trésorerie de 4,8 milliards d'AED.

« Grâce à la vision et au soutien des sages dirigeants des Émirats arabes unis, e& continuera à jouer un rôle dans le développement du paysage numérique tout en favorisant le progrès social et économique. Pour l'avenir, nous nous attacherons à consolider notre position et à explorer de nouvelles frontières technologiques, en nous appuyant sur des bases sûres pour stimuler notre croissance à long terme et confirmer notre leadership et notre rôle de partenaire de confiance, moteur d'une transformation numérique globale. Nous proposerons en outre toujours des innovations qui confortent la position des Émirats arabes unis sur la scène technologique mondiale. »

Masood M. Sharif Mahmood, directeur général du groupe e&, ajoute : « Malgré les nouveaux défis régionaux et mondiaux, e& a démontré la robustesse de son modèle opérationnel et sa capacité d'adaptation tout au long du premier semestre de 2026. Nous avons également enregistré un résultat net consolidé de 6,0 milliards d'AED et un excédent brut d'exploitation de 17,7 milliards d'AED, avec une marge solide de 46,5 %, tout en conservant des flux de trésorerie sains. Ces résultats financiers ont aussi été soutenus par la croissance continue du parc total d'abonnés du groupe, qui a progressé de 30,4 % pour atteindre 251,5 millions d'abonnés.

« Ces résultats témoignent de notre gestion proactive des risques, de la diversification de notre portefeuille entre les secteurs des télécommunications et du numérique, ainsi que de l'intégration d'applications d'IA innovantes, qui nourrissent la confiance de nos actionnaires dans notre capacité à être à la pointe de l'avenir numérique.

« Notre stratégie de croissance à long terme repose sur notre capacité à renforcer et à améliorer notre modèle opérationnel, afin de garantir qu'il reste en phase avec les évolutions régionales et mondiales. Cela nous permet de générer des rendements élevés, qui résultent d'une gestion disciplinée du capital et d'une grande souplesse dans la rotation du capital et des actifs. Notre solide situation financière nous donne les moyens de saisir des occasions prometteuses et de poursuivre le développement d'une infrastructure numérique tournée vers l'avenir.

Le directeur général du groupe conclut : « La plus grande force d'e& réside dans sa capacité à assurer la continuité des activités tout en fournissant des services numériques fiables, enrichis par des capacités d'IA avancées. e& a maintenu la continuité des services, amélioré la préparation du réseau, soutenu les écosystèmes de télétravail et d'enseignement à distance, et mis à la disposition des particuliers, des entreprises et des organismes publics une infrastructure numérique fiable. Guidé par la vision tournée vers l'avenir des sages dirigeants des Émirats arabes unis, le groupe a prouvé sa capacité à remplir son rôle national et économique. »

CONTACT : Nancy Sudheer, +971 50 705 5290, adresse électronique : [email protected]