e& anuncia la venta de su inversión en Vodafone por 5.950 millones de dólares

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 12 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Tras hacer una revisión estratégica y exhaustiva de su cartera de inversiones internacionales, Emirates Telecommunications Group Company PJSC ("e&") anunció la terminación de su acuerdo de relación con Vodafone Group PLC ("Vodafone"). En relación con esto, el representante de e& en la Junta Directiva dimitió de su cargo como consejero no ejecutivo de Vodafone.

Tras terminar el acuerdo de relación, e& firmó un acuerdo vinculante con Vega, un vehículo de adquisición de propiedad total del grupo familiar Niel, para vender toda su participación de 3.944.743.685 acciones ordinarias en Vodafone, que representan cerca del 16,21 % del capital social emitido de Vodafone y el 17,13 % de sus derechos de voto totales, por una contraprestación total de 112,5 GBp por acción. Esto comprende aproximadamente 110,5 GBp por acción en efectivo procedentes del comprador y el dividendo final de Vodafone correspondiente al año fiscal 2026 (de 2,02 GBp por acción, que se recibirá el 30 de julio de 2026).

Las acciones se venderán de forma simultánea mediante operaciones en bloque fuera del mercado a tres instituciones financieras, que las conservarán hasta que Vega cumpla con los requisitos regulatorios.

Una vez se complete la transferencia de las acciones a las entidades financieras, la transacción generará ingresos en efectivo para e& de unos 21.800 millones de dírhams (5.950 millones de dólares), incluido el dividendo final del año fiscal 2026. Se prevé que la transacción genere un retorno neto en efectivo de unos 4.700 millones de dírhams (1.300 millones de dólares).

Acerca de e&

e& (ADX: EAND) es un grupo tecnológico global comprometido con el avance del futuro digital en 38 países de Oriente Medio, Asia, África y Europa. Fundada en Abu Dhabi en 1976, e& aprovecha su legado de cinco décadas en conectividad avanzada para ofrecer potentes soluciones digitales que generan valor e impulsan el progreso.

Para empresas y gobiernos, e& proporciona infraestructura de misión crítica, incluidas plataformas de nube soberanas, centros de datos y soluciones basadas en IA para resolver desafíos complejos y acelerar el crecimiento. Para millones de clientes, el Grupo ofrece conectividad líder a nivel mundial junto con servicios digitales que abarcan entretenimiento, tecnología financiera y experiencias con superaplicaciones que enriquecen la vida cotidiana.

Impulsada por la innovación y fortalecida con alianzas globales, e& ofrece tecnología segura y de alto rendimiento que fortalece las economías y amplía las oportunidades a nivel mundial.

Para saber más sobre e&, visite eand.com.

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FUENTE e&