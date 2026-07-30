e& aumenta los ingresos consolidados hasta alcanzar los 38.100 millones AED en el primer semestre de 2026

-e& reporta un aumento del 11,6% en los ingresos consolidados hasta alcanzar los 38.100 millones de AED en el primer semestre de 2026

Los ingresos consolidados del primer semestre aumentaron a 38.100 millones de AED, lo que representa un crecimiento interanual del 11,6%.

El beneficio neto consolidado del Grupo alcanzó los 6.000 millones de AED, con un crecimiento interanual del 2,4% (excluyendo la ganancia por la venta de Khazna y el acuerdo con Maroc Telecom en el primer semestre de 2025).

El EBITDA alcanzó los 17.700 millones de AED, un aumento del 13,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, con un margen de beneficio del 46,5%.

El dividendo por acción provisional fue de 47,5 fils, un aumento del 10,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Se reajustó la cartera estratégica para centrarse en el fortalecimiento de los negocios principales mediante la venta de una participación en Vodafone con una prima sobre el precio de mercado y la venta parcial de una participación del 12,5% en Careem Technologies.

ABU DHABI, EAU, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- e& anunció hoy sus resultados financieros para el primer semestre de 2026 (S1 2026), que muestran un sólido rendimiento financiero y comercial, reflejo de la capacidad del Grupo para mantener el crecimiento tanto en su mercado nacional como en sus operaciones internacionales. Este rendimiento fue impulsado por una estrategia clara centrada en los negocios principales, una transformación digital integral y la aceleración de la innovación impulsada por la IA.

H.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, Chairman of e& Group

Durante el primer semestre de este año, e& registró un fuerte crecimiento en sus ingresos consolidados, alcanzando los 38.100 millones de AED, lo que representa un incremento del 11,6 % interanual. El beneficio neto consolidado ascendió a 6.000 millones de AED, con un crecimiento interanual del 2,4 %, excluyendo la ganancia por la venta de Khazna y el impacto del acuerdo con Maroc Telecom (MT) en 2025.

El EBITDA en el primer semestre de 2026 alcanzó los 17.700 millones de AED, un incremento interanual del 13,1 %, lo que se traduce en un sólido margen EBITDA del 46,5 %. Estos resultados financieros se ven respaldados por el continuo crecimiento de la base total de suscriptores del Grupo, que aumentó un 30,4 % hasta alcanzar los 251,5 millones de suscriptores, mientras que el número de suscriptores de e& en los EAU llegó a 16,5 millones, un incremento del 6,4 % interanual.

Este rendimiento refleja la creciente demanda de los clientes por la cartera de servicios y soluciones innovadoras del Grupo, así como su capacidad para satisfacer la creciente demanda de infraestructura de conectividad avanzada y ofrecer experiencias digitales diferenciadas, mejoradas con IA, para consumidores y empresas.

Tras una revisión estratégica integral de la cartera de inversiones internacionales del Grupo al finalizar el segundo trimestre, e& completó con éxito la venta de la totalidad de su participación en Vodafone Group Plc. La transacción generó ingresos brutos en efectivo de 21.900 millones de AED (5.950 millones de dólares) y un retorno neto en efectivo de 4.800 millones de AED (equivalente a 1.300 millones de dólares). Asimismo, e& completó la venta del 12,5 % de su participación del 50,03 % en Careem Technologies a Uber por un importe total de 367 millones de AED (100 millones de dólares).

Resultados financieros destacados del primer semestre de 2026



S1 2026 S1 2025 % Cambio T2 2026 T2 2025 % Cambio Ingresos consolidados (1) 38.100 millones

dirhams 34.200 millones

dirhams 11,6 % 19.200 millones

dirhams 17.700 millones dirhams 8,7 % Beneficio neto consolidado 6.000 millones

dirhams 5.900 millones

dirhams (2) 2,4 % 3.100 millones

dirhams 3.100 millones dirhams (2) 1,1 % EBITDA (1) 17.700 millones

dirhams 15.700 millones

dirhams 13,1 % 9.000 millones

dirhams 8.200 millones

dirhams 9,8 % Ganancias por acción AED 0,69 AED 0.67

(2) 2,4 % AED 0.36 AED 0.35

(2) 1,1 % Total de suscriptores del grupo 251,5 millones

suscriptores 192,9

millones suscriptores (3) 30,4 % 251,5

millones

suscriptores 192,9

millones

suscriptores

(3) 30,4 % Suscriptores EAU 16,5 millones

suscriptores 15,5 millones

suscriptores 6,4 % 16,5 millones

suscriptores 15,5 millones

suscriptores 6,4 %





(1) Los resultados financieros de 2026 y los resultados comparativos de 2025 excluyen a Careem Technologies debido a la desconsolidación tras la venta parcial de una participación del 12,5 %.

(2) El beneficio neto y el EPS del segundo trimestre de 2025 se ajustan por el impacto de la liquidación de MT, mientras que el beneficio neto y el EPS del primer semestre de 2025 se ajustan por el impacto de la liquidación de MT y la ganancia por la venta de Khazna.

(3) Ajustado según la cifra reportada por Maroc Telecom.

Comentando los resultados financieros, S.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, presidente de e& Group, dijo: "Nuestros resultados de hoy confirman que el Grupo avanza con paso firme hacia el liderazgo del futuro digital. Hemos superado con éxito los desafíos regionales y globales con agilidad, transformándolos en oportunidades reales para el crecimiento del negocio".

"Nuestro desempeño financiero en el primer semestre de 2026 refleja el éxito de nuestra estrategia, basada en la solidez de la cartera de negocios principal de e&, junto con nuestras continuas inversiones en infraestructura tecnológica y soluciones digitales avanzadas. Esto nos ha proporcionado una base sólida para sostener el crecimiento y reforzar nuestro liderazgo en los mercados regionales e internacionales, como lo demuestran claramente los ingresos consolidados de 38.100 millones de AED en el primer semestre de 2026".

"La evaluación continua y rigurosa de nuestras inversiones internacionales es uno de los pilares fundamentales que nos permiten mantener la solidez financiera de e& y garantizar el máximo valor y rentabilidad para nuestros accionistas. La finalización de la venta de nuestra participación en Vodafone en julio de 2026 generó 21.900 millones de AED en efectivo, lo que resultó en una ganancia neta de 4.800 millones de AED".

"Guiados por la visión y el apoyo del liderazgo de los EAU, e& seguirá desempeñando un papel clave en la configuración del panorama digital y en el avance del progreso social y económico. Continuaremos fortaleciendo nuestra posición y explorando nuevas fronteras tecnológicas, construyendo sobre bases sólidas para impulsar el crecimiento a largo plazo y consolidar nuestro liderazgo como socio de confianza en la transformación digital integral. Asimismo, seguiremos impulsando innovaciones que fortalezcan la posición de los EAU en el mapa tecnológico global".

Masood M. Sharif Mahmood, consejero delegado del grupo de e& Group, comentó: "A pesar de los recientes desafíos regionales y globales, e& demostró la solidez de su modelo operativo y su capacidad de adaptación durante el primer semestre de 2026. Además, logramos una utilidad neta consolidada de 6.000 millones de AED y un EBITDA de 17.700 millones de AED, con un sólido margen del 46,5%, manteniendo flujos de caja saludables. Este rendimiento financiero se vio respaldado por el continuo crecimiento de la base total de suscriptores del Grupo, que aumentó un 30,4% hasta alcanzar los 251,5 millones de suscriptores".

"Estos resultados son una prueba de nuestra gestión proactiva de riesgos, la diversificación de nuestra cartera en los sectores de telecomunicaciones y negocios digitales, y la integración de aplicaciones innovadoras de IA. Esto refuerza la confianza de los accionistas en nuestra capacidad para liderar el futuro digital".

"Nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo se basa en nuestra capacidad para fortalecer y mejorar nuestro modelo operativo, asegurando que siga respondiendo a los cambios regionales y globales. Esto nos permite generar rentabilidades sólidas que reflejan una gestión de capital disciplinada y flexibilidad en la rotación de capital y activos. Nuestra sólida posición financiera nos permite aprovechar oportunidades prometedoras y continuar desarrollando una infraestructura digital preparada para el futuro".

El consejero delegado del Grupo concluyó: "La mayor fortaleza de e& reside en su capacidad para garantizar la continuidad del negocio al tiempo que ofrece servicios digitales fiables potenciados por capacidades avanzadas de IA. e& mantuvo la continuidad del servicio, reforzó la preparación de la red, apoyó los ecosistemas de trabajo y educación a distancia y proporcionó una infraestructura digital fiable para particulares, empresas y entidades gubernamentales. El Grupo ha demostrado su capacidad para cumplir su papel nacional y económico, guiado por la visión de futuro del sabio liderazgo de los EAU".

CONTACTO: Nancy Sudheer, +971 50 705 5290, email: [email protected]