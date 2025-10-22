第 82 屆 EICMA 2025 向澎湃熱情致敬

新一屆米蘭國際電單車展今日於米蘭舉行發佈會。展會以「That's Amore」為口號，勢必再次點燃全球車迷的熱情：匯聚超過 730 家參展商、2,000 個品牌、多位車壇傳奇，並帶來一系列前所未有的娛樂、體育及創新活動。11 月 4 日至 9 日在米蘭國際展覽中心（Fiera Milano Rho）與您相見

米蘭 2025年10月22日 /美通社/ -- EICMA, That's Amore. EICMA 2025 正式揭開序幕。第 82 屆米蘭國際電單車展定於 11 月 4 日至 9 日在羅鎮的米蘭國際展覽中心舉行（11 月 4 日星期二及 5 日星期三為媒體與業內人士專場）。今日，展會在米蘭舉行發佈會，出席嘉賓包括 EICMA 主席 Pietro Meda、行政總裁 Paolo Magri、倫巴底大區主席 Attilio Fontana 及米蘭市長 Giuseppe Sala。

此項展覽活動再次確立其作為兩輪交通工具行業的全球標竿地位，今年更向熱情致敬——這是推動整個行業宇宙的真正動力。首先，看數字。在這個擁有超過 110 年歷史的重要舞台上，將有超過 730 家參展商參與，代表 2000 個品牌，來自 50 個不同國家。其中，有十個國家首次參展，標誌著愛沙尼亞、格魯吉亞、愛爾蘭、墨西哥、巴拿馬及阿拉伯聯合酋長國等國家的公司首次亮相 EICMA，與更成熟的歐洲及亞洲參展商同場競逐。「意大利製造」的陣容依然龐大且高質，意大利公司佔 2025 年參展商的30%，他們選擇 EICMA 作為與海外市場溝通及拓展業務的有效工具。在市場及生產方面，意大利仍然是歐洲的領導者。

EICMA 新聞發佈會

因此，米蘭憑藉新一屆 EICMA 再次成為世界兩輪之都。本屆展會亦確立並完成了從商貿展覽會到全方位展覽的演變，不僅對專業人士至關重要，更受數十萬愛好者熱切期待。從探索米蘭國際展覽中心九個展館的最新市場創新及全球首發產品，到 EICMA 主辦方推廣的特別內容，再到名人及車手的出席，以及 MotoLive 戶外區提供的豐富比賽、表演及展覽節目——一切準備就緒，定能讓公眾感到興奮，並重新燃點他們對這項盛事的熱愛。

