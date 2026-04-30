Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa tenencias totales de aproximadamente 333 millones de dólares, que incluyen OpenAI, Beast Industries, más de 11.000 monedas ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Composición de la tesorería de Eightco al 27 de abril de 2026: 90 millones de dólares en acciones (indirectas) de OpenAI, 25 millones de dólares en acciones de Beast Industries, 11.068 ETH, 283 millones de tenencias de WLD y 121 millones de dólares en efectivo y equivalentes

World resuelve el problema de "doble humano" en un mundo en el que proliferan deepfakes y agentes autónomos

Tinder, Zoom, Docusign, Vercel, Browserbase y Exa integrarán funciones de verificación de prueba de humanidad

Eightco ofrece exposición indirecta a algunas de las empresas privadas más innovadoras, como OpenAI y Beast Industries

EASTON, Pensilvania, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o "empresa") dio a conocer información actualizada sobre sus tenencias totales, en la que destaca la expansión de su presencia en el ámbito de los activos digitales y sus inversiones estratégicas en empresas tecnológicas privadas líderes.

Al 27 de abril de 2026, a las 5:00 p. m. (hora del este.), las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de entidades con fines específicos) en OpenAI, una inversión de 25 millones de dólares en Beast Industries (18 millones de dólares financiados, más un compromiso de 7 millones de dólares), una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,25 dólares por WLD (según Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) y 121 millones de dólares en efectivo y stablecoins, lo que supone tenencias totales de aproximadamente 333 millones de dólares.

Aspectos destacados de los activos de tesorería de ORBS durante la semana pasada

La junta directiva de ORBS considera que la cartera de tesorería de la empresa contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la IA y el sistema financiero digital. Entre las tenencias, los aspectos más destacados de la semana pasada son:

OpenAI lanzó GPT-5.5 y amplió su ventaja en las pruebas de rendimiento independientes

MrBeast, fundador de Beast Industries, fue incluido en la lista TIME100 de 2026

Respecto al token Worldcoin (WLD), el fundador de OpenAI, Sam Altman, declaró recientemente en un podcast con Pantera Capital: "World está en camino de convertirse en una verdadera red humana para Internet... Nuestro objetivo es que World ID se convierta en la nueva identificación de prueba de humanidad para Internet".

Aspecto destacado: OpenAI lanza GPT 5.5

El 23 de abril de 2026, OpenAI lanzó GPT-5.5, un modelo rediseñado y creado específicamente para ejecución autónoma. GPT-5.5 alcanzó un rendimiento de vanguardia del 82,7 % en Terminal-Bench 2.0, el principal banco de pruebas para la ejecución autónoma de tareas en flujos de trabajo complejos de línea de comandos (según OpenAI). A dos días de su lanzamiento, NVIDIA implementó GPT-5.5-Codex a nivel interno para más de 10.000 empleados en sus sistemas GB200 NVL72, lo que supuso una reducción de 35 veces en el costo por millón de tokens y una mejora de 50 veces en el rendimiento por megavatio en comparación con las generaciones anteriores (según NVIDIA).

Aspecto destacado: Worldcoin será la "Prueba de humanidad" para Internet

Desde el 17 de abril, en el evento World Lift Off, World ID se implementó rápidamente en las principales plataformas de consumo y empresariales. Tinder está lanzando una insignia de "verificado como persona real" en todo el mundo. Zoom la utiliza para detectar deepfakes en videollamadas. Docusign la utiliza para confirmar que una persona real es la que firma. Vercel, Browserbase y Exa la utiliza para verificar los agentes de IA que operan en la web abierta.

"World está en camino de convertirse en una verdadera red humana para Internet... En la actualidad, gracias a lo que ustedes y otros están creando, vemos que la gente realmente va a necesitar la "Prueba de humanidad" y que va a ser imprescindible crearla de una forma que proteja la privacidad. World ID es, precisamente, nuestro intento de lograrlo y ha sido increíble ver los avances que se han producido durante el último año, a medida que la gente la ha ido adoptando y descubriendo cómo integrarla en un nuevo mundo de IA. Nuestro objetivo es que World ID se convierta en la nueva Prueba de humanidad de Internet", declaró Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y cofundador de Tools for Humanity, en un podcast con Cosmo Jiang, de Pantera Capital.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por verificación, mientras que la verificación para el usuario final sigue siendo gratuita; tanto los emisores de credenciales como el protocolo World obtienen ingresos gracias a la autenticación de verificación como humano. World identifica una oportunidad de ingresos potencial combinada de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, entre los que se incluyen banca, comercio electrónico, videojuegos, redes sociales e IA agéntica (según Tools for Humanity).

EIGHTCO: Exposición a las principales megatendencias

Eightco se basa en tres megatendencias que la empresa prevé que definirán la próxima década de innovación, entre ellas: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con participaciones directas en cada una de ellas mediante OpenAI (27 % de las tenencias de la tesorería de ORBS), Worldcoin (21 %) y Beast Industries (8 %).

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco invirtió aproximadamente 90 millones de dólares en entidades con fines especiales que tienen exposición a participaciones en el capital social de la sociedad matriz OpenAI, lo que representa aproximadamente el 27 % de los activos de tesorería, una de las mayores concentraciones declaradas por cualquier vehículo de inversión cotizado.

ChatGPT, la aplicación para consumidores de OpenAI, ha alcanzado oficialmente el primer puesto en IA para consumidores, con lo que superó a TikTok, Instagram y Facebook en descargas mensuales a nivel mundial a principios de 2026 (según Sensor Tower), lo que la convierte en la aplicación para consumidores de más rápido crecimiento del año.

Identidad digital — Token WLD

Eightco posee más de 283 millones de WLD, lo que representa aproximadamente el 8,58 % del suministro en circulación, la mayor posición institucional divulgada a nivel público, y representa alrededor del 21 % de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de prueba de humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la World Foundation. Su dispositivo Orb emite una World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único y no un agente de IA.

Economía de los creadores — Beast Industries

Eightco posee una participación de 18 millones de dólares en Beast Industries, con un compromiso futuro adicional de 7 millones de dólares, lo que suma un total de 25 millones de dólares, aproximadamente el 8 % de los activos de tesorería.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de distribución directa al consumidor del mundo, con más de 500 millones de seguidores en todas sus plataformas, lideradas por MrBeast, la persona con más visualizaciones de YouTube a nivel mundial. A medida que la IA convierte la creación de contenido en un producto básico, la distribución y la confianza del público se convierten en activos escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad de cartera que cotiza en bolsa y que implementa una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) única en su género, que ofrece a los inversionistas exposición directa, mediante un único ticker, a tres de las tendencias más destacadas de este ciclo: inteligencia artificial, mediante su inversión indirecta enOpenAI; identidad digital, mediante su posición como el mayor tenedor público de WLD y del protocolo Prueba de humanidad; y economía de los creadores, mediante su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Con el respaldo de inversionistas institucionales líderes, entre los que se incluyen Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica.

Para más información:

X: @iamhuman_orbs

Sitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad de cartera que cotiza en Nasdaq. ORBS ofrece una exposición indirecta a: OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,58 % del suministro en circulación y la mayor posición institucional divulgada a nivel público.

¿Qué es la Prueba de humanidad?

La Prueba de humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona única y real, y no un bot ni un agente de IA. Se trata de una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio agéntico y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA agéntica.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con la Prueba de humanidad?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor tenedor institucional de Worldcoin (WLD) que cotiza en bolsa, el token que impulsa la red Prueba de humanidad de World.

¿Quién es el director ejecutivo de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el director ejecutivo de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). La Junta Directiva de la empresa incluye a Tom Lee (socio gerente y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies [NYSE: BMNR]) y, como asesor de la junta, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que se incluyen en este comunicado de prensa, salvo las que se refieren a hechos históricos, podrían considerarse declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones relativas a: las expectativas sobre el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial agéntica, incluidos GPT-5.5 de OpenAI y los modelos sucesores; las expectativas respecto a la adopción del protocolo World ID en aplicaciones empresariales y de consumo; las expectativas de la empresa de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores marcarán la próxima década de innovación; la convicción de que la verificación de Prueba de humanidad se está convirtiendo en una infraestructura esencial para las redes sociales, la banca, el comercio agéntico y los sistemas financieros en la era de la IA agéntica; la estrategia de tesorería de la empresa y los beneficios previstos de sus posiciones indirectas en OpenAI (mediante entidades con fines especiales) y sus posiciones en WLD y Beast Industries; la convicción de la empresa de que su cartera de tesorería contiene componentes críticos para el futuro de la IA y el sistema financiero digital; declaraciones relativas a las posibles oportunidades de mercado para la autenticación de personas verificadas; y declaraciones relativas a los futuros compromisos de capital y planes de inversión de la empresa, incluido su compromiso futuro de 7 millones de dólares con Beast Industries. Palabras como "planea", "espera", "hará", "prevé", "continuar", "expandir", "avanzar", "desarrollar", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanecer", "proyecto", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la junta directiva, que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen garantías de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir considerablemente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como consecuencia de diversos factores, entre los que se incluyen, entre otros: la incapacidad de la empresa para dirigir la gestión o las operaciones de empresas privadas en las que la empresa no sea accionista mayoritario; el riesgo de pérdidas o depreciaciones en las inversiones estratégicas de la empresa, incluidas su posición indirecta en el capital social de OpenAI (mediante entidades con fines especiales), sus participaciones en WLD y en el capital social de Beast Industries; la capacidad de la empresa para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la empresa o que de otro modo retrasen el despliegue de capital; la incapacidad de recaudar capital suficiente para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; la volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, lo que podría afectar significativamente el valor de las tenencias de tesorería de la empresa; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impactan negativamente a los activos digitales o a la adopción de la inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; los riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología Prueba de humanidad y la red World; la incertidumbre respecto al ritmo y la trayectoria de la implementación de IA agéntica en aplicaciones empresariales y de consumo; y los cambios en las posturas del público y de los gobiernos respecto a los activos digitales o a los sectores relacionados con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se le advierte que no confíe indebidamente en las declaraciones prospectivas mencionadas en el presente. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría influir en que los resultados reales de Eightco difieran de aquellos contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones contenidas en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que están disponibles públicamente. Toda la información contenida en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de estas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, salvo que lo exija la ley.

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FUENTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)