El Grupo Savaya presenta Zumana, un nuevo destino frente al mar en la costa de Kuta, en Bali

De la mano de los creadores de la discoteca número uno de Asia, este nuevo espacio de 35.000 pies cuadrados, diseñado por Rockwell Group, aúna música, arte, gastronomía y las emblemáticas puestas de sol de Bali.

BALI, Indonesia, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Savaya Group, el equipo responsable de Savaya Bali —actualmente clasificado como el club n.º 1 de Asia y el n.º 5 del mundo en la lista de los 100 mejores clubes de 2026 de DJ Mag—, anuncia la apertura de Zumana, un nuevo local frente al mar situado en Sunset Bay Kuta.

Zumana Bali Zenía - Estatua de Zumana Bali

Zumana, que abrirá sus puertas el 19 de agosto, marca el inicio de una nueva etapa para Savaya Group y Kuta. Diseñado por Rockwell Group, un estudio de arquitectura y diseño de renombre internacional, este complejo de 35.000 pies cuadrados aúna música, arte, gastronomía y diseño a lo largo de uno de los tramos de costa más emblemáticos de Bali.

En el centro de Zumana se encuentra Zenía, una escultura monumental de 10 metros de altura obra del artista multidisciplinar Daniel Popper. La obra constituye el eje central del espacio escénico al aire libre del recinto, mientras que las tumbonas frente al mar, las zonas junto a la piscina, los bares y una pista de baile al aire libre crean un entorno diseñado para pasar de tardes relajadas y reuniones al atardecer a actuaciones hasta altas horas de la noche.

«Como grupo fundado en Indonesia, nuestro vínculo con Bali y su gente es profundamente personal. Kuta ha desempeñado un papel importante en la historia de la isla, y creemos firmemente en su próximo capítulo. Zumana se concibió desde el principio pensando en este litoral, y aúna el espíritu indonesio con una perspectiva global en los ámbitos del diseño, la música, el arte y la hostelería. «Estamos orgullosos de contribuir a la evolución continua de uno de los destinos más emblemáticos de Bali».

— Nadia Tjahyadikarta, directora general del Grupo KAJA

«Siempre hemos creído firmemente en Bali, en su gente y en la cultura que hace que esta isla sea única en el mundo. Kuta fue uno de los primeros lugares que dio a conocer Bali al mundo, y creemos que tiene la oportunidad de iniciar una nueva y apasionante etapa. «Con Zumana, queremos formar parte de esa revitalización, rindiendo homenaje al espíritu y la energía que convirtieron a Kuta en un lugar emblemático, al tiempo que creamos algo relevante para el Bali actual y para las generaciones futuras».

— Alex Cordova, director general de Savaya Group

Zumana celebrará su fin de semana de inauguración oficial los días 25 y 26 de septiembre, con The Martinez Brothers como cabeza de cartel el viernes y Satori actuando en directo el sábado. El fin de semana presenta una identidad musical basada en una programación internacional y en la transición natural de la puesta de sol a la noche.

Zumana abrirá sus puertas todos los días en Sunset Bay Kuta a partir del 19 de agosto de 2026.

Entradas y reservas de mesa: ZumanaBali.com

FUENTE Savaya Group