Savaya Group Perkenal Zumana, Destinasi Tepi Pantai Baharu di Pesisir Kuta, Bali

Daripada pencipta kelab No. 1 Asia, destinasi baharu seluas 35,000 kaki persegi hasil rekaan Rockwell Group menghimpunkan muzik, seni, sajian dan panorama matahari terbenam ikonik Bali.

BALI, Indonesia, 19 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Savaya Group, pasukan di sebalik Savaya Bali, yang kini menduduki kedudukan kelab No. 1 di Asia dan No. 5 di dunia dalam senarai DJ Mag's 2026 Top 100 Clubs, mengumumkan pembukaan Zumana, destinasi tepi pantai baharu di Sunset Bay Kuta.

Zumana Bali Zenía - Zumana Bali statue

Dibuka pada 19 Ogos, Zumana menandakan lembaran baharu bagi Savaya Group dan Kuta. Direka oleh firma seni bina dan reka bentuk yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, Rockwell Group, destinasi seluas 35,000 kaki persegi itu menghimpunkan muzik, seni, sajian dan reka bentuk di sepanjang salah satu pesisir pantai paling ikonik di Bali.

Di tengah-tengah Zumana tersergam Zenía, arca yang tersergam setinggi 10 meter hasil karya seniman multidisiplin Daniel Popper. Karya itu menjadi titik tumpuan ruang persembahan terbuka di lokasi berkenaan, manakala katil santai di tepi pantai, ruang di tepi kolam, bar dan lantai tari terbuka mewujudkan suasana yang direka untuk berubah daripada petang yang santai dan pertemuan ketika matahari terbenam kepada persembahan hingga lewat malam.

"Sebagai sebuah kumpulan yang diasaskan di Indonesia, hubungan kami dengan Bali dan masyarakatnya amat dekat di hati. Kuta telah memainkan peranan penting dalam sejarah pulau ini dan kami amat yakin terhadap lembaran baharunya. Zumana dibangunkan dari peringkat awal khusus untuk pesisir pantai ini, dengan menggabungkan semangat Indonesia dan perspektif global merentasi reka bentuk, muzik, seni dan hospitaliti. Kami berbangga dapat menyumbang kepada evolusi berterusan salah satu destinasi paling ikonik di Bali."

— Nadia Tjahyadikarta, Presiden Pengarah, KAJA Group

"Kami sentiasa menaruh keyakinan yang mendalam terhadap Bali, masyarakatnya dan budaya yang menjadikan pulau ini tiada tandingannya di dunia. Kuta merupakan antara tempat yang mula-mula memperkenalkan Bali kepada dunia dan kami percaya ia berpeluang melangkah ke lembaran baharu yang mengujakan. Menerusi Zumana, kami mahu menjadi sebahagian daripada usaha menghidupkan semula kawasan ini dengan menghargai semangat dan tenaga yang menjadikan Kuta begitu ikonik, sambil mencipta sesuatu yang relevan untuk Bali hari ini dan generasi akan datang."

— Alex Cordova, Ketua Pegawai Eksekutif, Savaya Group

Zumana akan meraikan Hujung Minggu Pembukaan Rasmi pada 25–26 September, dengan The Martinez Brothers sebagai persembahan utama pada Jumaat dan Satori membuat persembahan secara langsung pada Sabtu. Hujung minggu itu akan memperkenalkan identiti muzik yang dibina berteraskan program antarabangsa dan peralihan semula jadi daripada suasana matahari terbenam kepada kehidupan malam.

Zumana dibuka setiap hari di Sunset Bay Kuta mulai 19 Ogos 2026.

Tiket dan tempahan meja: ZumanaBali.com

SOURCE Savaya Group