Savaya Group prezentuje Zumana - nowy nadmorski obiekt na wybrzeżu Kuta na Bali

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Savaya Group

Aug 19, 2026, 11:11 ET

Twórcy najlepszego klubu w Azji otwierają nowy obiekt o powierzchni ok. 3250 m2, zaprojektowany przez Rockwell Group, łączący muzykę, sztukę, gastronomię i kultowe zachody słońca na Bali.

BALI, Indonezja, 19 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Savaya Group, zespół stojący za Savaya Bali, obecnie zajmującym 1. miejsce wśród klubów w Azji i 5. miejsce na świecie w rankingu DJ Mag Top 100 Clubs 2026, ogłasza otwarcie Zumana - nowej nadmorskiej lokalizacji w Sunset Bay Kuta.

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Zumana Bali
Zumana Bali
Zenía - Zumana Bali statue
Zenía - Zumana Bali statue

Otwarcie Zumana, zaplanowane na 19 sierpnia, wyznacza nowy rozdział zarówno dla Savaya Group, jak i dla Kuty. Obiekt o powierzchni 35 000 stóp kwadratowych, zaprojektowany przez cieszącą się międzynarodowym uznaniem firmę architektoniczno-projektową Rockwell Group, łączy muzykę, sztukę, gastronomię i design w jednym miejscu, położonym przy jednym z najbardziej charakterystycznych odcinków wybrzeża Bali.

W centrum Zumana znajduje się Zenía - monumentalna, 10-metrowa rzeźba autorstwa multidyscyplinarnego artysty Daniela Poppera. Dzieło stanowi centralny punkt plenerowej przestrzeni widowiskowej, natomiast leżanki przy plaży, strefy przy basenie, bary i parkiet taneczny na świeżym powietrzu tworzą przestrzeń, która płynnie zmienia charakter - od spokojnych popołudni i spotkań o zachodzie słońca po nocne występy.

„Jako grupa założona w Indonezji mamy bardzo osobistą więź z Bali i jego mieszkańcami. Kuta odegrała ważną rolę w historii wyspy i głęboko wierzymy w jej kolejny rozdział. Zumana została od podstaw zaprojektowana z myślą o tym właśnie wybrzeżu, łącząc indonezyjskiego ducha z globalną perspektywą w zakresie designu, muzyki, sztuki i gościnności. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do dalszego rozwoju jednego z najbardziej kultowych miejsc na Bali"

- Nadia Tjahyadikarta, prezes zarządu KAJA Group

„Od zawsze głęboko wierzymy w Bali, jej mieszkańców i kulturę, która sprawia, że ta wyspa nie ma sobie równych na świecie. Kuta była jednym z miejsc, które jako pierwsze przedstawiły Bali światu, i wierzymy, że ma teraz szansę wkroczyć w ekscytujący nowy etap. Tworząc Zumana, chcemy być częścią tej rewitalizacji - zachować ducha i energię, dzięki którym Kuta stała się miejscem kultowym, a jednocześnie stworzyć coś odpowiadającego dzisiejszemu Bali i kolejnemu pokoleniu"

- Alex Cordova, dyrektor generalny Savaya Group

Oficjalny weekend wielkiego otwarcia Zumana odbędzie się w dniach 25-26 września. W piątek główną gwiazdą wieczoru będą The Martinez Brothers, a w sobotę na żywo wystąpi Satori. Weekend otwarcia zaprezentuje muzyczną tożsamość miejsca, opartą na międzynarodowym programie wydarzeń i naturalnym przejściu od zachodu słońca do nocnej atmosfery.

Zumana jest otwarta codziennie w Sunset Bay Kuta od 19 sierpnia 2026 r.

Bilety i rezerwacje stolików: ZumanaBali.com

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