Savaya Group odhaľuje Zumanu, novú plážovú destináciu na pobreží Kuta na Bali

News provided by

Savaya Group

Aug 19, 2026, 13:38 ET

Nová destinácia s rozlohou 3 500 štvorcových stôp od spoločnosti Rockwell Group, jednotky medzi ázijskými tvorcami klubov, spája hudbu, umenie, kulinárske zážitky a ikonické západy slnka na Bali.

BALI, Indonézia, 19. augusta 2026 /PRNewswire/ – Savaya Group, tím stojaci za Savaya Bali, ktorý sa v súčasnosti umiestnil na prvom mieste v Ázii a na piatom mieste v svetovom rebríčku 100 najlepších klubov podľa DJ Mag za rok 2026, oznamuje otvorenie Zumany, novej plážovej destinácie v Sunset Bay Kuta.

Continue Reading
Zumana Bali
Zumana Bali
Zenía - Zumana Bali statue
Zenía - Zumana Bali statue

Podnik Zumana, ktorý otvára svoje brány 19. augusta, predstavuje novú kapitolu pre Savaya Group a pobrežie Kuta. Toto miesto s rozlohou 3 500 metrov štvorcových, ktoré navrhla medzinárodne uznávaná architektonická a dizajnérska spoločnosť Rockwell Group, spája hudbu, umenie, kulinárske zážitky a dizajn pozdĺž jedného z najikonickejších pobreží Bali.

V centre Zumany stojí Zenía, monumentálna 10-metrová socha od multidisciplinárneho umelca Daniela Poppera. Dielo tvorí pozadie priestoru pre vystúpenia pod holým nebom, zatiaľ čo ležadlá na pláži, priestory pri bazéne, bary a exteriérový tanečný parket vytvárajú prostredie navrhnuté tak, aby sa rozvíjalo od uvoľnených popoludní a stretnutí pri západe slnka až po neskoré nočné vystúpenia.

„Sme skupina založená v Indonézii, takže máme hlboko osobné puto s Bali a jeho obyvateľmi. Kuta zohrala dôležitú úlohu v histórii ostrova a pevne veríme v jej ďalšiu kapitolu. Podnik Zumana bol od základov koncipovaný pre toto pobrežie a spája indonézskeho ducha s globálnou perspektívou v oblasti dizajnu, hudby, umenia a pohostinnosti. Sme hrdí na to, že môžeme prispieť k neustálemu rozvoju jednej z najikonickejších destinácií Bali."

– Nadia Tjahyadikarta, generálna riaditeľka KAJA Group

„Vždy sme hlboko verili v Bali, jeho obyvateľov a kultúru, vďaka ktorej tento ostrov nemá na svete konkurenciu. Kuta bola jedným z miest, ktoré ako prvé predstavili Bali svetu, a veríme, že má šancu vstúpiť do svojej vzrušujúcej novej kapitoly. So Zumanou chceme byť súčasťou tejto revitalizácie, uctiť si ducha a energiu, vďaka ktorým sa Kuta stala ikonickou, a zároveň vytvoriť niečo relevantné pre Bali nielen dnes ale aj pre budúce generácie."

– Alex Cordova, generálny riaditeľ Savaya Group

Zumana oslávi svoj oficiálny otvárací víkend 25. – 26. septembra, pričom v piatok budú hlavnou hviezdou The Martinez Brothers a v sobotu vystúpi naživo Satori. Cez víkend sa predstaví hudobná identita postavená na medzinárodnom programe a prirodzenom prechode od západu slnka do noci.

Zumana v Sunset Bay Kuta bude otvorená denne od 19. augusta 2026.

Vstupenky a rezervácie stolov: ZumanaBali.com

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Savaya Group prezentuje Zumana - nowy nadmorski obiekt na wybrzeżu Kuta na Bali

Savaya Group prezentuje Zumana - nowy nadmorski obiekt na wybrzeżu Kuta na Bali

Savaya Group, zespół stojący za Savaya Bali, obecnie zajmującym 1. miejsce wśród klubów w Azji i 5. miejsce na świecie w rankingu DJ Mag Top 100...
Savaya Group presenta Zumana, un nuevo destino frente al mar en la costa de Kuta, Bali

Savaya Group presenta Zumana, un nuevo destino frente al mar en la costa de Kuta, Bali

Savaya Group, el equipo detrás de Savaya Bali, actualmente clasificado como el club número 1 en Asia y el número 5 en el mundo en el Top 100 Clubs...
More Releases From This Source

Explore

Travel

Travel

Amusement Parks and Tourist Attractions

Amusement Parks and Tourist Attractions

Art

Art

Entertainment

Entertainment

News Releases in Similar Topics