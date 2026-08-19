Savaya Group odhaľuje Zumanu, novú plážovú destináciu na pobreží Kuta na Bali
News provided bySavaya Group
Aug 19, 2026, 13:38 ET
Nová destinácia s rozlohou 3 500 štvorcových stôp od spoločnosti Rockwell Group, jednotky medzi ázijskými tvorcami klubov, spája hudbu, umenie, kulinárske zážitky a ikonické západy slnka na Bali.
BALI, Indonézia, 19. augusta 2026 /PRNewswire/ – Savaya Group, tím stojaci za Savaya Bali, ktorý sa v súčasnosti umiestnil na prvom mieste v Ázii a na piatom mieste v svetovom rebríčku 100 najlepších klubov podľa DJ Mag za rok 2026, oznamuje otvorenie Zumany, novej plážovej destinácie v Sunset Bay Kuta.
Podnik Zumana, ktorý otvára svoje brány 19. augusta, predstavuje novú kapitolu pre Savaya Group a pobrežie Kuta. Toto miesto s rozlohou 3 500 metrov štvorcových, ktoré navrhla medzinárodne uznávaná architektonická a dizajnérska spoločnosť Rockwell Group, spája hudbu, umenie, kulinárske zážitky a dizajn pozdĺž jedného z najikonickejších pobreží Bali.
V centre Zumany stojí Zenía, monumentálna 10-metrová socha od multidisciplinárneho umelca Daniela Poppera. Dielo tvorí pozadie priestoru pre vystúpenia pod holým nebom, zatiaľ čo ležadlá na pláži, priestory pri bazéne, bary a exteriérový tanečný parket vytvárajú prostredie navrhnuté tak, aby sa rozvíjalo od uvoľnených popoludní a stretnutí pri západe slnka až po neskoré nočné vystúpenia.
„Sme skupina založená v Indonézii, takže máme hlboko osobné puto s Bali a jeho obyvateľmi. Kuta zohrala dôležitú úlohu v histórii ostrova a pevne veríme v jej ďalšiu kapitolu. Podnik Zumana bol od základov koncipovaný pre toto pobrežie a spája indonézskeho ducha s globálnou perspektívou v oblasti dizajnu, hudby, umenia a pohostinnosti. Sme hrdí na to, že môžeme prispieť k neustálemu rozvoju jednej z najikonickejších destinácií Bali."
– Nadia Tjahyadikarta, generálna riaditeľka KAJA Group
„Vždy sme hlboko verili v Bali, jeho obyvateľov a kultúru, vďaka ktorej tento ostrov nemá na svete konkurenciu. Kuta bola jedným z miest, ktoré ako prvé predstavili Bali svetu, a veríme, že má šancu vstúpiť do svojej vzrušujúcej novej kapitoly. So Zumanou chceme byť súčasťou tejto revitalizácie, uctiť si ducha a energiu, vďaka ktorým sa Kuta stala ikonickou, a zároveň vytvoriť niečo relevantné pre Bali nielen dnes ale aj pre budúce generácie."
– Alex Cordova, generálny riaditeľ Savaya Group
Zumana oslávi svoj oficiálny otvárací víkend 25. – 26. septembra, pričom v piatok budú hlavnou hviezdou The Martinez Brothers a v sobotu vystúpi naživo Satori. Cez víkend sa predstaví hudobná identita postavená na medzinárodnom programe a prirodzenom prechode od západu slnka do noci.
Zumana v Sunset Bay Kuta bude otvorená denne od 19. augusta 2026.
Vstupenky a rezervácie stolov: ZumanaBali.com
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