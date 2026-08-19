Savaya Group เปิดตัว Zumana สถานที่พักผ่อนริมชายหาดแห่งใหม่บนชายฝั่งกูตา บาหลี
News provided bySavaya Group
19 Aug, 2026, 19:59 CST
จากผู้สร้างคลับอันดับ 1 ของเอเชีย สถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ขนาด 35,000 ตารางฟุตโดย Rockwell Group นำเสนอการผสมผสานระหว่างดนตรี ศิลปะ อาหาร และอาทิตย์อัสดงอันตรึงใจของบาหลี
บาหลี, อินโดนีเซีย, 19 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- Savaya Group ทีมงานเบื้องหลัง Savaya Bali ซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดอันดับให้เป็นคลับอันดับ 1 ในเอเชีย และอันดับ 5 ของโลกจาก DJ Mag's 2026 Top 100 Clubs ประกาศเปิดตัว Zumana สถานที่พักผ่อนริมชายหาดแห่งใหม่ ณ Sunset Bay Kuta
Zumana ซึ่งเป็นบทใหม่สำหรับ Savaya Group และกูตา เปิดให้บริการในวันที่ 19 สิงหาคม ออกแบบโดย Rockwell Group บริษัทสถาปัตยกรรมและการออกแบบซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล สถานที่พักผ่อนขนาด 35,000 ตารางฟุตแห่งนี้รวบรวมดนตรี ศิลปะ อาหาร และการออกแบบไว้ด้วยกันตามแนวชายฝั่งซึ่งโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของบาหลี
ใจกลาง Zumana คือ Zenía ประติมากรรมขนาดมหึมาสูง 10 เมตร ผลงานของ Daniel Popper ศิลปินผู้มีความสามารถหลากหลายสาขา อันนับเป็นจุดเด่นของพื้นที่การแสดงกลางแจ้ง ขณะที่เตียงนอนริมชายหาด พื้นที่ริมสระว่ายน้ำ บาร์ และลานเต้นรำกลางแจ้ง รังสรรค์สภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาเพื่อรองรับช่วงเวลาพักผ่อนยามบ่ายและการสังสรรค์ยามตะวันลับขอบฟ้า ไปจนถึงการแสดงยามค่ำคืน
"ในฐานะกลุ่มที่ก่อตั้งโดยชาวอินโดนีเซีย ความผูกพันของเรากับบาหลีและผู้คนนั้นลึกซึ้งมาก กูตามีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของเกาะ และเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งในบทต่อไปของกูตา Zumana ได้รับการรังสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อชายฝั่งแห่งนี้ โดยนำจิตวิญญาณของชาวอินโดนีเซียมาผสานกับมุมมองระดับโลกในด้านการออกแบบ ดนตรี ศิลปะ และการบริการ เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของหนึ่งในจุดหมายปลายทางซึ่งโดดเด่นที่สุดของบาหลี"
— Nadia Tjahyadikarta ประธานกรรมการบริหาร KAJA Group
"เราเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจในบาหลี ผู้คน และวัฒนธรรมซึ่งทำให้เกาะแห่งนี้แตกต่างจากทุก ๆ ที่ในโลกมาโดยตลอด กูตาเป็นหนึ่งในสถานที่แรก ๆ ซึ่งเปิดตัวบาหลีให้โลกรู้จัก และเราเชื่อว่ากูตามีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่บทใหม่อันน่าตื่นเต้น ด้วย Zumana เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูนั้น โดยให้เกียรติจิตวิญญาณและพลังงานซึ่งทำให้กูตาเปี่ยมไปด้วยอัตลักษณ์ ไปพร้อมกับรังสรรค์สิ่งที่มีความสำคัญต่อบาหลีในปัจจุบันและสำหรับคนรุ่นต่อไป"
— Alex Cordova ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Savaya Group
Zumana จะจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในสุดสัปดาห์ที่ 25-26 กันยายน โดยมี The Martinez Brothers เป็นศิลปินหลักในวันศุกร์ และ Satori แสดงสดในวันเสาร์ พร้อมนำเสนอเอกลักษณ์ทางดนตรีที่รังสรรค์ขึ้นจากโปรแกรมระดับนานาชาติและการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรมชาติจากอาทิตย์อัสดงสู่ยามราตรี
Zumana เปิดให้บริการทุกวัน ณ Sunset Bay Kuta ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
จองตั๋วและสำรองโต๊ะได้ที่: ZumanaBali.com
SOURCE Savaya Group
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