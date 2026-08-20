Savaya Group представляет Zumana -- новый пляжный клуб на курорте Кута на побережье Бали

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Savaya Group

Aug 20, 2026, 01:20 ET

Новый комплекс площадью 35.000 кв. футов от создателей клуба № 1 в Азии, спроектированный Rockwell Group, объединяет музыку, искусство, гастрономию и легендарные закаты Бали.

БАЛИ, Индонезия, 20 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Savaya Group, команда, стоящая за Savaya Bali, который в настоящее время занимает первое место среди клубов в Азии и пятое место в мире в рейтинге «100 лучших клубов 2026 года» по версии DJ Mag, объявляет об открытии Zumana — нового пляжного клуба в комплексе Sunset Bay на курорте Кута (Kuta).

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Zumana Bali
Zumana Bali
Zenía - Zumana Bali statue
Zenía - Zumana Bali statue

Открытие клуба Zumana 19 августа знаменует собой новую главу в истории Savaya Group и курорта Кута. Спроектированный всемирно известной архитектурно-дизайнерской фирмой Rockwell Group комплекс площадью 35.000 кв. футов объединяет музыку, искусство, гастрономию и дизайн на одном из самых знаковых побережий Бали.

В центре Zumana возвышается Zenía — монументальная 10-метровая скульптура, созданная многопрофильным художником Даниэлем Поппером (Daniel Popper). Скульптура служит центральным элементом открытой концертной площадки комплекса, а шезлонги на берегу моря, зоны у бассейна, бары и танцпол под открытым небом создают атмосферу, которая меняется в течение дня: от безмятежного послеобеденного отдыха и вечеринок на закате до ночных шоу.

«Для нашей группы, основанной в Индонезии, связь с Бали и его жителями имеет глубоко личное значение. Курорт Кута сыграл важную роль в истории острова, и мы твердо верим в ее новую главу. Клуб Zumana с самого начала создавался специально для этого побережья, объединяя дух Индонезии с глобальным взглядом на дизайн, музыку, искусство и гостеприимство. Мы гордимся возможностью внести свой вклад в дальнейшее развитие одного из самых знаковых мест Бали».

— Надия Тжахьядикарта (Nadia Tjahyadikarta), президент-директор KAJA Group

«Мы всегда глубоко верили в Бали, его жителей и культуру, которая сделала этот остров непохожим ни на одно другое место в мире. Курорт Кута стал одним из тех мест, благодаря которым мир впервые открыл для себя Бали, и мы считаем, что сегодня перед ним открывается возможность начать новую, захватывающую главу своей истории. Создавая Zumana, мы хотим стать частью этого возрождения, сохраняя дух и энергию, которые сделали Куту культовым местом, и одновременно создавая нечто актуальное для сегодняшнего Бали и для будущего поколения».

— Алекс Кордова (Alex Cordova), генеральный директор Savaya Group

Официальное торжественное открытие Zumana состоится 25–26 сентября. В пятницу хедлайнерами станут The Martinez Brothers, а в субботу с живым выступлением на сцену выйдет Satori. В эти выходные гости впервые смогут познакомиться с музыкальной концепцией Zumana, основанной на международной программе и естественном переходе от заката к ночной атмосфере.

Начиная с 19 августа 2026 года клуб Zumana в Sunset Bay на курорте Кута работает ежедневно.

Билеты и бронирование столиков: ZumanaBali.com

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