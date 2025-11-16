Los libros como puentes: profundizar el intercambio cultural entre China y Egipto y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones

EL CAIRO, 16 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") ha entregado 1.000 libros seleccionados con mucho cuidado a la Universidad de El Cairo como parte de la iniciativa "Silk Road Book House - China Bookshelf" (Librería de la Ruta de la Seda - Estantería de China). La colección, comisariada de forma conjunta por Sinopec y la Universidad de El Cairo, abarca la cultura tradicional china, las finanzas, la economía, la gestión, el marketing digital y la enseñanza del idioma chino. Esta entrega se hace tras la donación de libros realizada por Sinopec en 2023 a la Universidad Egipcia-China, para seguir avanzando en el intercambio cultural a través de la literatura.

Sinopec dona 1.000 libros a la Universidad de El Cairo con la inauguración de la Casa del Libro de la Ruta de la Seda - Estantería de libros de China. (PRNewsfoto/SINOPEC)

A la ceremonia de lanzamiento asistieron el Sr. Lu Chunsheng, ministro consejero de la Embajada de China en Egipto; el Sr. Yu Yongsheng, director general del Departamento de Marca del Grupo Sinopec; la profesora Dra. Naglaa Raafat, decana de la Facultad de Artes de la Universidad de El Cairo; y más de 260 profesores y estudiantes de la Universidad de El Cairo.

Lu Chunsheng enfatizó que los libros registran, difunden y enriquecen la cultura, mientras que la cultura define, sostiene e impulsa el desarrollo de la civilización. "Sin encuentros culturales y sin comprensión mutua, no puede haber aprendizaje mutuo entre las civilizaciones. El intercambio de libros proporciona un canal vital para el intercambio cultural, que sienta unas bases sólidas para el diálogo entre civilizaciones", afirmó.

Este evento representa un paso concreto en la promoción del intercambio cultural entre China y Egipto, el fortalecimiento de la alianza estratégica integral entre ambas naciones y la contribución a un futuro compartido para la humanidad.

Yu Yongsheng afirmó que, como empresa líder mundial en el sector energético y químico, Sinopec cumple de forma activa con sus responsabilidades sociales implicándose de lleno en la cooperación internacional en materia de educación, cultura y desarrollo comunitario con el fin de apoyar el progreso social y mejorar la calidad de vida en los países anfitriones. Sinopec ha puesto en marcha el proyecto "Silk Road Book House - China Bookshelf" (Librería de la Ruta de la Seda - Estantería de China) en ocho países desde 2019, al proporcionar más de 12.000 libros en chino y en otros idiomas. "Esperamos aprovechar este evento como una oportunidad para ampliar aún más la colaboración entre la universidad y la empresa con la Universidad de El Cairo", añadió.

La profesora Naglaa Raafat describió la iniciativa como una alianza inteligente y significativa. "Sinopec no solo proporcionó libros, sino que también creó una plataforma para el intercambio cultural para la Facultad de Artes", afirmó. Tras destacar la larga trayectoria de cooperación y amistad entre el cuerpo docente y los socios chinos, que ha dado lugar a numerosos proyectos relacionados con China, expresó su esperanza de que este evento sirva como punto de partida para una colaboración más amplia en otros campos, al destacar los vínculos inseparables entre el intercambio económico, educativo y cultural.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823457/Sinopec.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/5623246/SINOPEC_Logo.jpg

