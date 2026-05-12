El shock de Medio Oriente reorganiza el mapa de riesgo a nivel mundial a medida que los inversores responden en tiempo real

Tras el shock geopolítico y energético desencadenado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, con la advertencia del FMI de que la escalada podría llevar a la economía mundial hacia la recesión e infligir daños duraderos incluso en el mejor de los casos, el riesgo país se está reevaluando con rapidez y los inversores ya están reconfigurando tanto el capital como la exposición personal en todas las jurisdicciones.

LONDRES, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La última edición del Henley & Partners-AlphaGeo Índice global de riesgos y resiliencia de las inversiones (Global Investment Risk and Resilience Index) revela una fuerte reclasificación de riesgos a nivel mundial, que combina la resiliencia estructural, las señales del mercado en tiempo real y el comportamiento de los inversores para ofrecer un panorama respaldado por datos de cómo los países y los inversores, están respondiendo a las condiciones geopolíticas que cambian rápidamente.

Para esta edición especial, el índice se sometió a pruebas de estrés con los datos de la prima de riesgo país (CRP, por sus siglas en inglés) al 1 de abril de 2026 junto con las tendencias actuales de la demanda de los clientes de Henley & Partners.

Rápida reconfiguración en curso

"La resiliencia es una propiedad a largo plazo: no da ni un céntimo. Sin embargo, el riesgo sí. Los mercados lo están revaluando a cada momento", afirmó el Dr. Parag Khanna, fundador y director ejecutivo de AlphaGeo.

Los refugios seguros tradicionales continúan dominando la parte superior de la clasificación, liderados por Suiza (n.º 1), Dinamarca (n.º 2), Suecia (n.º 3), Singapur (n.º 4) y Noruega (n.º 5), lo que destaca la fortaleza del grupo nórdico y la estabilidad institucional.

Varias economías emergentes han subido bruscamente en la clasificación, lideradas por India (que subió 40 lugares hasta el n.° 64) y Filipinas (que subió 40 puestos hasta el n.° 74), junto con Turquía (que subió 32 puestos hasta el n.° 88), México (que subió 30 puestos hasta el n.º 66) y Marruecos (que subió 28 puestos hasta el n.º 70).

"Lo que estamos viendo no es solo una revisión de precios, sino una divergencia", señaló el Dr. Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners. "Ningún país puede ofrecer seguridad duradera o entregar todos los atributos que buscan los inversores: estabilidad, acceso, oportunidad y seguridad. Sin embargo, en combinación, crean algo más poderoso: la opcionalidad".

Estos movimientos reflejan una reasignación de confianza, ya que los inversores diferencian entre países en función de la credibilidad de las políticas, el posicionamiento estratégico y la resistencia a las perturbaciones geopolíticas.

"La narrativa tradicional de 'desarrollado es igual a seguro y emergente es igual a arriesgado' se está desmoronando", comentó el Dr. Tim Klatte, socio de Grant Thornton China. "Los inversores ya no piensan en bloques regionales, sino que evalúan la resiliencia país por país y ajustan tanto el capital como el posicionamiento personal en consecuencia".

Entre las principales economías, China (que subió 6 puestos hasta el n.° 31) se destaca como el país más importante, mientras que Canadá (que cayó 4 puestos hasta el n.° 15) es el que más cae dentro del G7. Estados Unidos (n.° 24) y el Reino Unido (n.° 19) permanecen sin cambios.

Los países expuestos a conflictos, sanciones o fragilidad estructural se han movido bruscamente hacia abajo, incluida Bielorrusia (que cayó 57 puestos al n.° 117), Bosnia y Herzegovina (que cayó 32 puestos al n.° 89) y Ucrania (que cayó 28 puestos al n.° 131).

La respuesta de los inversores se acelera

Estos cambios ya se están reflejando en el comportamiento de los inversores.

Los datos internos de Henley & Partners revelan solicitudes de más de 70 nacionalidades en más de 40 programas de residencia y ciudadanía desde enero de 2026.

La demanda de diversificación soberana está aumentando considerablemente, con un aumento de las solicitudes para programas en Grecia (+61 %), Italia (+43 %), Malta (+38 %) y Nauru (+200 %), mientras que las consultas sobre opciones de migración de inversión en Nueva Zelanda han aumentado un 165 %, Costa Rica un 44 % y Turquía un 35 %.

El conflicto de Medio Oriente está impulsando este reposicionamiento.

"El conflicto actual ha aumentado significativamente las apuestas para los inversores, los gobiernos y las personas que se trasladan por todo el mundo", declaró el Dr. Robert Mogielnicki, economista político especializado en Medio Oriente. "El Estrecho de Ormuz seguirá siendo un punto de paso forzoso controvertido y es poco probable que la prima de riesgo geopolítico se disipe, incluso en caso de un resultado negociado".

En el Golfo, las consultas de los clientes con sede en los EAU han aumentado un 41 %, mientras que las solicitudes han aumentado un 26 %, impulsadas en gran medida por expatriados que buscan opciones adicionales.

Si bien las economías centrales de Europa continúan demostrando resiliencia en términos relativos, las perspectivas más amplias son cada vez más frágiles.

"Aunque Europa tendrá dificultades económicas en el corto plazo, las señales de que está comenzando a cohesionarse como unidad política significan que es probable que continúe dominando los primeros puestos del índice", indicó Misha Glenny, periodista y comentarista geopolítico galardonado. Sin embargo, advierte que esta resiliencia oculta presiones estructurales más profundas, desde un crecimiento débil y una vulnerabilidad energética hasta una creciente fragmentación política en todo el continente.

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FUENTE Henley & Partners