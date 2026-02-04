Der Präsident Lettlands besucht das neue Rechenzentrum von Delska - eines der nachhaltigsten im Baltikum

RIGA, Lettland, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Der Präsident von Lettland, Edgars Rinkevics, besuchte am 3. Februar das von Delska in Betrieb genommene 10-MW-Rechenzentrum in Riga vor dessen offizieller Inbetriebnahme. Andris Gailitis, Geschäftsführer von Delska, und Rihards Kaletovs, technischer Leiter, stellten die Einrichtung vor und erläuterten ihre Rolle bei der Unterstützung von Arbeitslasten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und des Hochleistungsrechnens (HPC) sowie der digitalen Souveränität Europas.

President of Latvia visits Delska new 10 MW data center in Riga, one of the most sustainable in the Baltic countries and tailored for AI & HPC needs. Photo source: Chancery of the President of Latvia.

„Rechenzentren in Lettland sind für die Entwicklung von Technologieunternehmen und für die digitale Widerstandsfähigkeit des Landes unerlässlich. Daher ist es wichtig, dass der Staat nicht nur die Herausforderungen, sondern auch die Chancen erkennt, die Rechenzentrumsdienstleister zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Lettlands bieten. Was wir heute gesehen und mit den Vertretern des Unternehmens besprochen haben, zeigt, dass das Unternehmen bei der Planung der Kapazität des neuen Rechenzentrums und der Entwicklung einer nachhaltigen und energieeffizienten Infrastruktur einen vorausschauenden Ansatz verfolgt hat, um eine unterbrechungsfreie Dienstleistungserbringung für seine Kunden sicherzustellen", erklärte Präsident Rinkevics nach dem Treffen.

Die Einrichtung ist bereits von Fachleuten und potenziellen Kunden als eines der modernsten Rechenzentren im Baltikum anerkannt. Der modulare Standort mit einer Fläche von 7.100 Quadratmetern bietet Platz für eine Rack-Kapazität von bis zu 250 kW und ist für langfristiges Wachstum ausgelegt. Er verfügt über eine gesicherte Netzstromversorgung und die Möglichkeit, auf einem erworbenen Grundstück bis zu 30 MW zu erweitern.

Gailitis skizzierte globale Trends, die den Sektor der Rechenzentren prägen, darunter die rasche Einführung von KI und der zunehmende Druck auf die Energieverfügbarkeit in den etablierten Zentren Europas. Aufgrund von Kapazitätsengpässen verlagern die Unternehmen ihre Infrastruktur in Regionen mit Energiezugang und Spielraum für größere Projekte. In diesem Zusammenhang wurde die wachsende Wettbewerbsfähigkeit der baltischen Staaten als Standort für Rechenzentren hervorgehoben. Das neue Werk in Delska, das mit einer Investition von über 30 Millionen Euro errichtet wurde, beweist ein starkes Exportpotenzial und seine Fähigkeit, internationale Kunden anzuziehen.

Nachhaltigkeit war ein zentrales Thema des Besuchs. Das Rechenzentrum wird vollständig mit erneuerbarer Energie aus nordeuropäischen Windparks, Solarparks und Wasserkraft betrieben, ebenso wie alle Delska-Anlagen in Lettland und Litauen. Die Backup-Generatoren werden mit Neste MY Renewable Diesel betrieben und der während der Wartung erzeugte Strom wird an die Verbraucher weitergeleitet, sodass keine Energie verschwendet wird. Delska befindet sich in Gesprächen mit dem städtischen Heizungsunternehmen von Riga über die Wiederverwendung von Abwärme zur Versorgung von Wohngebäuden.

Die Anlage wurde für einen Energieverbrauch von unter 1,3 konzipiert und nutzt Warmgangeinhausung, fortschrittliche Freikühlungslösungen, Weiss Technik Vindur® CoolW@ll-Systeme und Trane-Kältemaschinen. Sie unterstützt sowohl Luft- als auch Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung für GPU-Workloads mit hoher Dichte.

Das Rechenzentrum ist vom Uptime Institute Tier III Design zertifiziert und soll im März die Tier III Facility Certification erhalten. Die offizielle Eröffnungsveranstaltung für EU North Riga LV DC1 ist für den 8. April geplant.

Informationen zu Delska

Delska ist einer der führenden Betreiber von Rechenzentren in der baltischen Region und verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung in der IT- und Netzwerkinfrastruktur. Das Unternehmen bietet Cloud-, Server-Miet-, Colocation-, Netzwerk-, Sicherheits- und Managed Services an und betreibt 19-MW-Anlagen in Lettland und Litauen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2876073/Delska.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2753422/5750157/Delska_Logo.jpg