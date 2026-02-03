El presidente de Letonia visita el nuevo centro de datos de Delska, uno de los más sostenibles del Báltico

RIGA, Letonia, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, visitó el centro de datos de 10 MW de Delska en Riga el 3 de febrero, antes de su inauguración oficial. El consejero delegado de Delska, Andris Gailitis, y el director de tecnología, Rihards Kaletovs, presentaron las instalaciones y analizaron su papel en el apoyo a las cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC), así como en la soberanía digital europea.

"Los centros de datos ubicados en Letonia son esenciales para el desarrollo de las empresas tecnológicas y la resiliencia digital del país. Por lo tanto, es importante que el estado reconozca no solo los desafíos, sino también las oportunidades que ofrecen los proveedores de servicios de centros de datos para fortalecer la competitividad de Letonia. Lo que hemos visto y discutido hoy con los representantes de la compañía demuestra que esta ha adoptado un enfoque progresista al planificar la capacidad del nuevo centro de datos y desarrollar una infraestructura sostenible y energéticamente eficiente para garantizar la prestación ininterrumpida de servicios a sus clientes", declaró el presidente Rinkevics tras la reunión.

Ya reconocido por profesionales y clientes potenciales, el centro de datos es uno de los más avanzados del Báltico. El emplazamiento modular de 7.100 metros cuadrados admite hasta 250 kW de capacidad de rack y está diseñado para un crecimiento a largo plazo, con suministro de red eléctrica asegurado y capacidad de expansión hasta 30 MW en los terrenos adquiridos.

Gailitis describió las tendencias globales que configuran el sector de los centros de datos, incluyendo la rápida adopción de la IA y la creciente presión sobre la disponibilidad energética en los centros consolidados de Europa. Ante las limitaciones de capacidad, las empresas están reubicando su infraestructura en regiones con acceso a la energía y margen de expansión. En este contexto, se destacó la creciente competitividad de los países bálticos como sedes de centros de datos. Las nuevas instalaciones de Delska, desarrolladas con una inversión superior a los 30 millones de euros, demuestran un fuerte potencial de exportación y su capacidad para atraer clientes internacionales.

La sostenibilidad fue un tema central de la visita. El centro de datos se alimenta íntegramente con energía renovable procedente de parques eólicos, solares y centrales hidroeléctricas del norte de Europa, al igual que todas las instalaciones de Delska en Letonia y Lituania. Los generadores de reserva funcionan con diésel renovable Neste MY, mientras que la electricidad generada durante el mantenimiento se redirigirá a los consumidores para reducir los residuos. Delska está en conversaciones con la empresa municipal de calefacción de Riga sobre la reutilización del calor residual para abastecer a edificios residenciales.

Construida para lograr una eficiencia energética inferior a 1,3, la instalación utiliza contención de pasillo caliente, soluciones avanzadas de refrigeración gratuita, sistemas Weiss Technik Vindur® CoolW@ll y enfriadores Trane. Admite refrigeración líquida por aire y directa al chip para cargas de trabajo de GPU de alta densidad.

El centro de datos cuenta con la certificación de diseño Tier III del Uptime Institute y está previsto que reciba la certificación de instalación Tier III en marzo. La inauguración oficial del EU North Riga LV DC1 está prevista para el 8 de abril.

Acerca de Delska

Delska es uno de los principales operadores de centros de datos de la región del Báltico, con más de 26 años de experiencia en TI e infraestructura de red. La empresa ofrece servicios de nube, alquiler de servidores, coubicación, redes, seguridad y gestión, y opera instalaciones de 19 MW en Letonia y Lituania.

