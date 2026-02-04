ラトビア大統領、Delskaの新データセンターを訪問 - バルト三国で最も持続可能なセンターのひとつ

リガ（ラトビア）, 2026年2月4日 /PRNewswire/ --ラトビアのEdgars Rinkevics大統領は2月3日、正式稼動に先立ち、リガにあるDelskaの10MWデータセンターを視察しました。DelskaのAndris Gailitis CEOとRihards Kaletovs CTOが、この施設を案内し、人工知能（AI）やハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）のワークロードをサポートする上での役割や、欧州のデジタル主権について議論しました。

会合後、Rinkevics大統領は、「ラトビアに立地するデータセンターは、テクノロジー企業の発展と国のデジタル・レジリエンスにとって不可欠です。したがって、ラトビアの競争力を強化する上で、データセンター・サービス・プロバイダーが提供する課題を認識するだけでなく、その機会を認識することも国の重要な役割です。本日、私たちが同社の代表と視察を共にして議論したことは、新しいデータセンターの容量を計画し、持続可能でエネルギー効率に優れたインフラを開発することで、中断のないサービスを顧客に提供するために将来を見据えたアプローチをとっているということです」と述べました。

この施設はバルト海沿岸において最も先進的なデータセンターのひとつであり、専門家や将来の顧客にはすでに認知されています。7,100平方メートルのモジュラーサイトは、最大250kWのラック容量をサポートし、長期的な成長に対応できるように設計されており、グリッド電源が確保されているほか、取得した土地で最大30MWまで拡張することができます。

Gailitis CEOは、データセンター分野を形成する世界的なトレンドについて、AIの急速な導入や、欧州の既存ハブにおける電力供給への圧力の高まりなどを概説しました。容量に制約があるため、企業はインフラをエネルギー・アクセスが可能で、規模の拡大が可能な地域に移転しています。そうした状況下で、バルト海沿岸諸国のデータセンター立地として競争力を高めている点が強調されました。3000万ユーロを超える投資によって整備されたDelskaの新施設は、強力な輸出ポテンシャルと国際的な顧客を惹きつける能力を示しています。

今回の訪問は持続可能性を主要テーマとしていました。当データセンターは、ラトビアとリトアニアに構えたDelskaの全施設と同様に、北欧の風力発電所、ソーラーパーク、水力発電による再生可能エネルギーだけで運営されています。バックアップ発電機はNeste MY Renewable Dieselで稼働し、メンテナンス中に発生する電力は無駄を減らすために消費者に還元されます。Delskaは現在、住宅に供給する排熱の再利用についてリガ市熱供給会社と協議中です。

電力使用効率1.3以下を達成するために建設されたこの施設では、ホットアイル封じ込め、先進的なフリークーリング・ソリューション、Weiss Technik Vindur® CoolW@llシステム、Trane chillersの冷凍機が使用されています。高密度GPUワークロード向けに、空冷とチップ直下液冷の両方をサポートするものです。

このデータセンターはUptime InstituteのティアIII設計（Tier III Design）認証を取得しており、3月にはティアIII施設認証（Tier III Facility Certification）を取得する見込みです。EU北リガLV DC1の正式な開設行事は4月8日に予定されています。

Delskaについて

Delskaは、ITとネットワーク・インフラストラクチャーで26年以上の経験を備えた、バルト海沿岸地域の大手データセンター・オペレーターのひとつです。クラウド、レンタルサーバー、コロケーション、ネットワーク、セキュリティ、マネージドサービスを提供し、ラトビアとリトアニアで19のMW施設を運営しています。

