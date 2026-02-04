Le président letton visite le nouveau centre de données de Delska, l'un des plus durables des pays baltes

RIGA, Lettonie, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Le président letton, Edgars Rinkevics, a visité le centre de données de 10 MW mis en service par Delska à Riga le 3 février, avant son lancement officiel. Andris Gailitis, PDG de Delska, et Rihards Kaletovs, directeur technique, ont présenté l'installation et discuté de son rôle dans la prise en charge des charges de travail liées à l'intelligence artificielle (IA) et au calcul à haute performance (HPC), ainsi que de la souveraineté numérique de l'Europe.

Le président letton visite le nouveau centre de données de 10 MW de Delska à Riga, l'un des plus durables des pays baltes, adapté aux besoins de l'IA et du HPC. Source de la photo : chancellerie du président de la Lettonie.

« Les centres de données situés en Lettonie sont essentiels au développement des entreprises technologiques et à la résilience numérique du pays. Il est donc important que l'État reconnaisse non seulement les défis posés, mais aussi les opportunités offertes par les fournisseurs de services de centres de données pour renforcer la compétitivité de la Lettonie. Ce que nous avons vu et ce dont nous avons discuté avec les représentants de l'entreprise aujourd'hui montre que l'entreprise a adopté une approche prospective en planifiant la capacité du nouveau centre de données et en développant une infrastructure durable et économe en énergie afin d'assurer la fourniture ininterrompue de services à ses clients », a déclaré le président Rinkevics à l'issue de la réunion.

Déjà reconnue par les professionnels et les clients potentiels, cette installation est l'un des centres de données les plus avancés des pays baltes. Le site modulaire de 7 100 mètres carrés supporte une capacité de rack pouvant atteindre 250 kW et est conçu pour une croissance à long terme, avec un réseau électrique sécurisé et la possibilité de s'étendre jusqu'à 30 MW sur un terrain acquis.

M. Gailitis a décrit les tendances mondiales qui façonnent le secteur des centres de données, notamment l'adoption rapide de l'IA et la pression croissante sur la disponibilité de l'énergie dans les centres établis en Europe. En raison des contraintes de capacité, les entreprises déplacent leurs infrastructures vers des régions disposant d'un accès à l'énergie et d'espace pour s'agrandir. Dans ce contexte, la compétitivité croissante des États baltes en tant que sites de centres de données a été soulignée. La nouvelle installation de Delska, développée grâce à un investissement de plus de 30 millions d'euros, démontre un fort potentiel d'exportation et une capacité à attirer des clients internationaux.

La durabilité était un thème central de la visite. Le centre de données est entièrement alimenté par de l'énergie renouvelable provenant de parcs éoliens, de parcs solaires et d'hydroélectricité d'Europe du Nord, comme toutes les installations de Delska en Lettonie et en Lituanie. Les générateurs de secours fonctionnent au diesel renouvelable Neste MY, tandis que l'électricité produite pendant la maintenance sera redirigée vers les consommateurs afin de réduire le gaspillage. Delska est en pourparlers avec la compagnie municipale de chauffage de Riga concernant la réutilisation de la chaleur perdue pour alimenter les bâtiments résidentiels.

Construite pour atteindre une efficacité énergétique inférieure à 1,3, l'installation utilise le confinement des allées chaudes, des solutions avancées de refroidissement libre, des systèmes Weiss Technik Vindur® CoolW@ll et des refroidisseurs Trane. Elle prend en charge le refroidissement par air et le refroidissement liquide direct pour les charges de travail GPU à haute densité.

Le centre de données est certifié Tier III Design par l'Uptime Institute et devrait obtenir la certification Tier III Facility en mars. L'inauguration officielle de l'EU North Riga LV DC1 est prévue pour le 8 avril.

À propos de Delska

Delska est l'un des principaux opérateurs de centres de données de la région de la Baltique, avec plus de 26 ans d'expérience dans l'infrastructure informatique et de réseau. L'entreprise fournit des services de cloud computing, de location de serveurs, de colocation, de réseau, de sécurité et de gestion, et exploite 19 installations MW en Lettonie et en Lituanie.

