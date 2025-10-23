BTL의 EMSCULPT NEO, 국제 우주 임무를 수행할 헝가리 우주비행사 훈련에 활용

프라하, 2025년 10월 21일 /PRNewswire/ -- 의료기술 분야의 글로벌 리더 BTL이 자사의 주력 의료기기 제품인 EMSCULPT NEO가 역사적인 우주 비행을 앞둔 우주비행사의 준비 과정에서 핵심적인 역할을 수행했다고 발표했다. HUNOR(Hungarian To Orbit) 프로그램은 BTL 헝가리와 손잡고 헝가리 연구 우주비행사 티보르 카푸(Tibor Kapu)의 국제우주정거장(ISS) 탑승 임무를 위한 비행 전 집중 훈련 프로그램에 EMSCULPT NEO를 도입했다.

우주비행사 훈련팀을 이끈 부다페스트 세멜바이스 대학의 심장 전문의이자 스포츠 의학 전문가인 노라 사이도(Nóra Sydó) 박사는 "연구에 따르면 우주비행사들은 임무 기간에 따라 궤도상에서 최대 30%의 근육량을 잃게 된다"면서 "EMSCULPT NEO는 근육 성능과 회복을 극대화하는 데 도움을 주면서 신체 훈련과 재활에 필수적인 역할을 했다"고 말했다.

EMSCULPT NEO는 지구력, 근력, 균형감, 회복력을 향상시키기 위해 고안된 종합 훈련 계획의 일부였다. 헝가리 올림픽 수영 대표팀을 포함한 여러 국내 스포츠 클럽의 팀 주치의로도 활동 중인 사이도 박사는 "이 기술은 기존 훈련을 뛰어넘는 결과를 가져왔다"면서 "의료 검사를 통해 근육량 증가, 체성분 개선, 심폐 기능 향상 등의 효과가 확인됐다"고 덧붙였다.

EMSCULPT NEO는 BTL의 전매 특허 근육 자극 기술이다. 이 기술은 미용 및 기능의학부터 전문 의료센터에 이르는 다양한 분야의 수천 개 의료기관에서 사용하는 선도적인 솔루션이다.

BTL 엔터프라이즈 그룹의 토마스 슈바르츠(Tomas Schwarz) 대표는 "자랑스러운 순간이다. BTL의 사명은 혁신을 통해 환자의 삶을 개선하는 것"이라며 "BTL의 기술이 우주로 향하는 인간의 여정을 지원했다는 사실은 BTL의 의료기기가 사회에 미치는 긍정적인 영향을 다시 한번 증명한 것"이라고 말했다.

우주비행사 훈련에 사용되었다는 업적과 더불어 이 의료기기는 훨씬 더 광범위한 혜택을제공한다. 사이도 박사는 "EMSCULPT NEO는 우주비행사, 올림픽 챔피언, 근육 손실 환자 등 누구에게나 근육 기능을 보존하고 향상시키는 효과적이고 안전하며 비침습적인 보완 솔루션이 될 수 있다"라고 결론지으며, 이 기술이 엘리트 스포츠와 일상적인 환자 치료 모두에서 수행할 수 있는 역할을 강조했다.

1993년 설립된 BTL은 피부과, 성형외과, 메디컬 스파, 정형외과, 관절•척추 치료, 재활의학, 치과, 일반 진료, 산부인과 등 다양한 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공하는 의료기기 분야의 글로벌 리더다. 200개 이상의 특허와 600명 이상의 자체 엔지니어를 보유한 BTL은 기술과 과학을 활용해 의료 발전에 기여하고 있다. 주요 제품으로는 EMSCULPT NEO®, EMFACE®, EXION®, EXOMIND™, EMSELLA® 등이 있다.

