Enfoque global sobre la educación vocacional en la conferencia de Tianjin

La Conferencia Mundial sobre el Desarrollo de la Educación Vocacional y Técnica 2024, que se celebra esta semana, desde el miércoles hasta el viernes, ha reunido a cerca de 1.000 delegados en Tianjin, en el norte de China. Los debates de la conferencia se han centrado en temas tales como la integración entre la industria y la educación, el desarrollo sostenible, la formación de maestros y la educación continua.

Esta semana se desarrolla en Tianjin la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo de la Educación Vocacional y Técnica 2024.

Organizada conjuntamente por el Ministerio de Educación de China, la Comisión Nacional de la República Popular China para la UNESCO y el gobierno municipal de Tianjin, la conferencia se propone promover la educación vocacional como factor impulsor de la innovación y el desarrollo sostenible en todo el mundo.

En el evento se presentan seis iniciativas clave para delinear la educación vocacional a nivel mundial: una conferencia integradora con clases magistrales, mesas redondas ministeriales y conversaciones bilaterales; una alianza global que reúne a instituciones vocacionales, industrias y organizaciones educativas; la presentación del premio mundial de educación vocacional; una competencia internacional de habilidades con 42 pistas; una exposición en la que se resaltan los logros de la educación vocacional, el patrimonio cultural inmaterial y la cooperación internacional; y el lanzamiento del boletín World Vocational and Technical Education (Educación vocacional y técnica en el mundo) publicado por la Tianjin University of Technology and Education.

En un mensaje de video enviado a la conferencia, Stefania Giannini, directora general asistente para la educación en la UNESCO, resaltó la educación vocacional como un factor catalizador de la transformación. Hizo alusión a la reciente Recomendación sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible de la UNESCO, en la que se pone énfasis en la educación vocacional como motor impulsor de cambio.

En su llamado a incrementar la inversión y la innovación en la educación vocacional para enfrentar los desafíos globales, Giannini expresó que las habilidades son la clave para comprender el complejo mundo de hoy.

Huai Jinpeng, ministro de Educación de China, expresó que la educación vocacional debía alinearse con las tendencias de los tiempos, salvaguardar la esencia de la educación y preservar sus características excepcionales. Y agregó que la educación vocacional debía basar sus objetivos de desarrollo en el contexto de las crecientes oportunidades y desafíos, en la búsqueda de avances innovadores.

Huai describió la visión sobre la educación vocacional como una educación basada en las "5I": inclusiva, orientada a la industria, innovadora, inteligente e internacional; y en condiciones de servir a todos, integrarse con las industrias, impulsar la innovación, adoptar las tecnologías inteligentes y promover la cooperación global.

Con el objetivo de garantizar un buen servicio de voluntarios durante la conferencia, la Liga Juvenil Municipal de Tianjin reclutó a 1.448 jóvenes voluntarios de nueve universidades, incluida la Universidad de Nankai. Sus tareas abarcaron más de 30 funciones, entre ellas, el registro de invitados, coordinación de la conferencia, traducción, recepción de los medios y asistencia médica.

