Konference v Tchien-ťinu se zaměřila na odborné vzdělávání v globálním kontextu

PEKINK, 22. listopadu 2024 /PRNewswire/ -- Zpráva z deníku China Daily

Na Světové konferenci o rozvoji odborného a technického vzdělávání 2024 (World Vocational and Technical Education Development Conference 2024) v severočínském Tchien-ťinu se tento týden od středy do pátku sešlo přibližně 1000 delegátů. Diskutovali například o propojení průmyslu a vzdělávání, udržitelném rozvoji, vzdělávání učitelů a celoživotním vzdělávání.

The 2024 World Vocational and Technical Education Development Conference has been taking place in Tianjin this week. [Photo/china.com.cn]

Cílem konference, kterou pořádají čínské Ministerstvo školství, Národní komise Čínské lidové republiky pro UNESCO a vedení města v Tchien-ťin, je podpořit odborné vzdělávání, aby se stalo hnací sílou inovací a udržitelného rozvoje na celém světě.

V rámci konference bylo představeno šest klíčových iniciativ, které by měly ovlivnit podobu odborného vzdělávání na celém světě: zaprvé uspořádání konference, na níž budou předneseny hlavní cíle této iniciativy, budou zde probíhat kulaté stoly se zástupci z ministerstva a bilaterální rozhovory. Zadruhé je to založení celosvětové aliance, která bude sdružovat odborné instituce, aktéry ze sféry průmyslu a vzdělávací organizace. Zatřetí předávání světové ceny za úspěchy v oblasti odborného vzdělávání. Začtvrté organizace mezinárodní soutěže v dovednostech se 42 okruhy. Zapáté příprava výstavy o úspěších na poli odborného vzdělávání, nehmotného kulturního dědictví a mezinárodní spolupráce. Zapáté publikování časopisu World Vocational and Technical Education, který vydává tchien-ťinská University of Technology and Education.

Stefania Gianniniová, zástupkyně generálního ředitele UNESCO pro vzdělávání, ve svém videopříspěvku označila odborné vzdělávání za katalyzátor transformace. Odkázala se na UNESCEM nedávno vydaný dokument Recommendation on Education for Peace, Human Rights, and Sustainable Development (Doporučení o vzdělávání pro mír, lidská práva a udržitelný rozvoj), který zdůrazňuje, že odborné vzdělávání je hnací sílou společenských změn.

Gianniniová ve svém projevu podpořila myšlenku, že do odborného vzdělávání by se mělo investovat více peněz a implementovat větší množství inovací, aby bylo možné čelit výzvám dnešního světa. Dodala, že dovednosti jsou pro orientaci v dnešním složitém světě klíčové.

Čínský ministr školství Chuaj Ťin-pcheng uvedl, že odborné vzdělávání by se mělo přizpůsobit trendům doby, udržet si svou podstatu a zachovat si své jedinečné charakteristiky. Také řekl, že by cíle odborného vzdělávání měly být vnímány jako výzvy a příležitosti k rozvoji. Mělo by se usilovat o inovace a pokroky v této oblasti.

Chuaj Ťin-pcheng nastínil vizi odborného vzdělávání: mělo by být inkluzivní, orientované na průmysl, inovativní, inteligentní a mezinárodní. Mělo by sloužit všem, mělo by být propojené s průmyslem, podporovat inovace, využívat inteligentní technologie a podporovat spolupráci v rámci celého světa.

Hladký průběh konference zajišťovalo 1448 dobrovolníků z řad vysokoškolských studentů, které Liga mládeže města Tchien-ťin rekrutovala mezi studenty devíti univerzit včetně Nankai University. Studenti se starali o registraci hostů, koordinaci konference, překlady, přítomné novináře a lékařskou pomoc.

