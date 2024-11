2024 세계 직업 및 기술 교육 개발 회의, 11월 20~22일 톈진서 개최

-- 직업 교육 발전 방안에 대해 열띤 논의

2024 세계 직업 및 기술 교육 개발 회의(World Vocational and Technical Education Development Conference)가 20일(수)부터 22일(금)까지 3일간 중국 북부 톈진에서 약 1000명의 대표단이 모인 가운데 개최됐다. 이번 콘퍼런스에서는 주로 산학 통합, 지속 가능한 발전, 교사 연수 및 평생 학습과 같은 주제를 중심으로 활발한 논의가 진행됐다.

중국 교육부(Ministry of Education), 중화인민공화국 유네스코 국가위원회(National Commission of the People's Republic of China for UNESCO), 톈진 시정부가 공동으로 주최하는 이번 콘퍼런스는 전 세계 혁신과 지속 가능한 발전의 원동력으로 직업 교육을 발전시키는 것을 목표로 한다.

The 2024 World Vocational and Technical Education Development Conference has been taking place in Tianjin this week. [Photo/china.com.cn] (PRNewsfoto/China Daily)

행사에서는 ▲기조연설, 장관급 라운드테이블, 양자 회담으로 구성된 종합 콘퍼런스 ▲직업 기관, 산업계, 교육 단체를 하나로 묶는 글로벌 연합 ▲세계 직업교육상 시상식 ▲42개 경쟁 분야로 이루어진 국제 기능 대회 ▲직업교육, 무형 문화유산, 국제 협력의 성과를 조명하는 전시회 ▲톈진 기술교육대학이 발간하는 '세계 직업 및 기술교육(World Vocational and Technical Education)' 저널 창간 등 직업교육을 세계적으로 형성하는 6가지 핵심 이니셔티브가 소개됐다.

스테파니아 지아니니(Stefania Giannini) 유네스코 교육사무총장보는 화상 연설을 통해 변화의 촉매제로서 직업 교육의 중요성을 강조했다. 그는 유네스코가 최근 변화의 원동력으로서 직업 교육의 중요성을 강조한 '평화, 인권 및 지속 가능한 발전을 위한 교육에 관한 권고안(Recommendation on Education for Peace, Human Rights, and Sustainable Development)'을 언급했다.

지아니니 사무총장보는 "글로벌 도전과제를 해결하려면 직업 교육에 더 많은 투자와 혁신이 필요하다"면서 "기술은 오늘날 복잡한 세상을 헤쳐나갈 수 있는 열쇠"라고 강조했다.

화이진펑(Huai Jinpeng) 중국 교육부 부장은 "직업 교육이 시대적 흐름에 부합하고, 교육의 본질을 지키며, 고유한 특성을 보존해야 한다"면서 "또한 변화하는 기회와 도전 속에서 확실한 발전 목표를 정하고, 혁신적인 돌파구를 마련하기 위해 노력해야 한다"고 말했다.

화이진펑 부장은 또한 직업 교육의 비전을 ▲모두를 위해 봉사하고 ▲산업과 통합되고 ▲혁신을 주도하고 ▲스마트 기술을 수용하고 ▲글로벌 협력을 촉진하는 '5I(포용적(Inclusive), 산업 지향적(Industry-oriented), 혁신적(Innovative), 지능적(Intelligent), 국제적(International))' 교육으로 제시했다.

한편 톈진시 청년연맹(Tianjin Municipal Youth League)은 행사 기간 동안 원활한 자원봉사를 위해 난카이 대학교를 포함한 9개 대학에서 총 1448명의 청년 자원봉사자를 모집했다. 자원봉사자들은 게스트 등록, 콘퍼런스 조율, 통역, 미디어 환영회, 의료 지원 등 30여 가지 역할을 맡아 수행했다.

