La influencia mundial de la calle financiera de Pekín alcanza un nuevo récord

PEKÍN, 5 de noviembre de 2025

La Conferencia Anual del Financial Street Forum 2025, celebrada en Pekín del 27 al 30 de octubre, contó con 38 eventos paralelos de alto nivel, que atrajeron a más de 400 funcionarios de nivel ministerial, líderes de organizaciones internacionales, altos ejecutivos de instituciones financieras y académicos de más de 30 países y regiones.

Se celebró un evento de presentación de resultados durante la Conferencia Anual del Financial Street Forum 2025

Atrajo a más de 6.000 participantes presenciales y reunió a miles de millones de personas en línea, con lo que batió récords tanto en escala como en influencia.

El foro de este año marcó varios hitos, entre ellos la presentación de varias instituciones importantes, la firma de numerosos acuerdos de cooperación internacional y el anuncio de más de 100 resultados fundamentales.

Cabe destacar que más de 300 empresas de alta calidad participaron en debates en profundidad con más de 100 instituciones de inversión, lo que fomentó una cooperación sustancial que reforzó los servicios financieros para la economía real.

En lo que respecta a la investigación y la práctica, se publicaron dos informes emblemáticos. El Informe sobre el desarrollo de la calle financiera 2025 indicó que, durante el 14.º Plan Quinquenal (2021-25), la calle financiera de Pekín asumió una función más destacada en la toma de decisiones, la regulación, el establecimiento de normas, la gestión de activos, la liquidación de pagos, el intercambio de información y la cooperación internacional, lo que reforzó su influencia mundial.

Además, la Institución Nacional de Finanzas y Desarrollo publicó una guía sobre la aplicación de grandes modelos de IA en el sector financiero, en la que se describen los límites de aplicación, las vías de implementación y los requisitos de cumplimiento.

Esta guía ofrece referencias sobre la transformación digital para bancos, sociedades de valores y compañías de seguros.

Se aclararon las orientaciones políticas, y los reguladores financieros centrales hicieron hincapié en las medidas de apoyo, como mantener una política monetaria moderadamente flexible y fomentar un nuevo modelo de servicios financieros.

Las finanzas ecológicas también avanzaron con el lanzamiento del Libro Blanco sobre Finanzas Verdes, que ofrece soluciones sistemáticas para alcanzar los objetivos de máximo nivel de emisiones de carbono y neutralidad.

La cooperación internacional experimentó avances significativos gracias a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que se ha convertido en una plataforma crucial para la inversión y la cooperación mundiales. El Banco de Exportación e Importación de China ha concedido más de 2 billones de yuanes (281.000 millones de dólares) en préstamos para proyectos relacionados con la Iniciativa Franja y Ruta (BRI) y ha firmado acuerdos con múltiples instituciones financieras y empresas internacionales, que abarcan infraestructuras, comercio exterior e inversiones transfronterizas.

Cabe destacar que los 29 bancos de importancia mundial asistieron al foro y se establecieron cinco sedes en el extranjero para mejorar el diálogo mundial.

Con el objetivo de impulsar la economía real, Pekín publicó opiniones sobre la promoción del desarrollo de alta calidad de la inversión de capital riesgo y capital privado, así como sobre el apoyo a las fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa.

Estas medidas tienen como objetivo optimizar todo el ciclo de vida de la recaudación de fondos, la inversión, la gestión y la salida, proporcionando un apoyo sistemático.

FUENTE China Daily