Глобальное внимание профессионально-техническому образованию на конференции в Тяньцзине

ПЕКИН, 23 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Репортаж China Daily

На этой неделе, со среды по пятницу, Всемирная конференция по вопросам развития профессионально-технического образования 2024 года собрала около 1000 делегатов в Тяньцзине, Северный Китай. На конференции обсуждались такие темы, как интеграция отраслевых организаций и образования, устойчивое развитие, подготовка преподавателей и повышение квалификации на протяжении всей жизни.

The 2024 World Vocational and Technical Education Development Conference has been taking place in Tianjin this week. [Photo/china.com.cn]

Конференция, совместно организованная Министерством образования Китая, Национальной комиссией Китайской Народной Республики по делам ЮНЕСКО и муниципальным правительством Тяньцзиня, направлена на развитие профессионально-технического образования как движущей силы инноваций и устойчивого развития во всем мире.

На мероприятии были представлены шесть основных инициатив, формирующих профессионально-техническое образование во всем мире: всесторонняя конференция с основными докладами, круглыми столами на уровне министров и двусторонними переговорами; глобальный альянс, объединяющий учреждения профессионального обучения, отраслевые и образовательные организации; вручение всемирной премии в области профессионально-технического образования; международный конкурс навыков по 42 направлениям; выставка достижений в области профессионального обучения, нематериального культурного наследия и международного сотрудничества; а также презентация журнала World Vocational and Technical Education, публикуемого Тяньцзиньским университетом технологий и образования.

В видеообращении к конференции Стефания Джаннини (Stefania Giannini), заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования, подчеркнула, что профессионально-техническое образование является катализатором трансформации. Она сослалась на недавнюю Рекомендацию ЮНЕСКО об образовании в духе мира, прав человека и устойчивого развития, в которой подчеркивается роль профессионально-технического образования как движущей силы перемен.

Призывая к наращиванию инвестиций и инноваций в области профессионально-технического образования для решения глобальных проблем, г-жа Джаннини сказала, что навыки являются пропуском в современном сложном мире.

Хуай Цзиньпэн (Huai Jinpeng), министр образования Китая, сказал, что профессионально-техническое образование должно соответствовать тенденциям времени, поддерживать сущность образования и сохранять его уникальные характеристики. Он добавил, что образование должно привязать свои цели развития к меняющимся возможностям и вызовам, стремясь к инновационным прорывам.

Г-н Хуай изложил концепцию профессионально-технического образования как образования «5I» (инклюзивного, индустриального, инновационного, интеллектуального и интернационального) — способного служить всем, интегрироваться с отраслями, стимулировать инновации, внедрять интеллектуальные технологии и способствовать глобальному сотрудничеству.

Чтобы обеспечить бесперебойное волонтерское обслуживание во время конференции, Муниципальная молодежная лига Тяньцзиня привлекла 1448 молодых волонтеров из девяти университетов, включая Нанкайский университет. Их обязанности охватывали более 30 ролей, включая регистрацию гостей, координацию конференции, перевод, прием представителей СМИ и медицинскую помощь.

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