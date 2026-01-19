Estudio de SimCorp revela que más de dos tercios de los gestores de inversiones utilizan la IA de forma notable para prestar soporte a sus oficinas de atención al cliente

Principales conclusiones:

La encuesta anual de 200 ejecutivos de gestión de activos muestra un aumento considerable en la adopción de IA en comparación con el mismo período del año pasado.

Por primera vez en tres años, la innovación se ha convertido en el principal impulsor de las inversiones en tecnología y operaciones.

Las empresas consideran que la estabilidad de los proveedores es la principal prioridad al seleccionar soluciones de IA de terceros para su gestión de inversiones.

La creencia de que los mercados privados y las inversiones alternativas están preparados para la innovación tecnológica ha aumentado considerablemente en los últimos 12 meses.

COPENHAGUE, Dinamarca, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Según un nuevo estudio a nivel mundial encargado por SimCorp, líder mundial en tecnología financiera, el 70 % de las empresas compradoras utilizan con éxito la inteligencia artificial para prestar soporte a sus oficinas de atención al cliente.

Excerpt from SimCorp InvestOps report.

Este resultado muestra un aumento considerable con respecto al informe del año pasado, que mostró que solo alrededor del 10 por ciento de los encuestados estaban explorando activamente las herramientas de IA. En ese momento, el 75 % reconocía el potencial de la IA, pero seguía necesitando orientación sobre cómo integrarla.

Estos resultados, publicados en el Informe InvestOps 2026, se basan en las respuestas de 200 ejecutivos de gestores de activos, fondos de pensiones y empresas de seguros de todo el mundo. WBR Insights realizó la encuesta para identificar sus prioridades y desafíos tecnológicos de cara a 2026.

"La adopción de IA cambió drásticamente de los pilotos a las aplicaciones cruciales para las empresas en sus oficinas de atención al cliente", afirmó Peter Sanderson, director ejecutivo de SimCorp. "Los avances en IA pueden ofrecer el mayor valor para que los profesionales de la inversión mejoren la toma de decisiones y la eficiencia cuando están respaldados por una capa de datos unificada y gestionada de forma centralizada".

Además, el nuevo informe encuentra que consolidar proveedores y plataformas tecnológicas (58 %) y modernizar la arquitectura tecnológica y la infraestructura de datos (54 %) son las principales iniciativas tecnológicas para las empresas compradoras; ambas son esenciales para escalar la IA, automatizar los flujos de trabajo de inversión y simplificar los suministros tecnológicos.



"No me sorprende que el 58 % de las empresas de esta encuesta elijan la consolidación de proveedores y plataformas como iniciativa tecnológica", añadió Sanderson. "Es el primer paso para reunir todos sus datos para que puedan tener un mejor control, confiar en su información, ver toda su cartera con claridad y utilizar la IA para obtener información".

La innovación supera a la eficiencia operativa como principal prioridad tecnológica estratégica

Por primera vez en tres años, lograr la diferenciación competitiva mediante la innovación (55 %) superó la eficiencia operativa (33 %) y el control de costos operativos (44 %) como principal impulsor de las inversiones en tecnología y operaciones para 2026.

Dada la creciente madurez en la adopción de la IA por parte de los gestores de activos, la estabilidad de los proveedores (57 %) se sitúa como el criterio más importante a la hora de evaluar las soluciones de IA para su gestión de inversiones, por delante de las características. Como los datos patentados a menudo fluyen hacia los modelos de IA, las empresas requieren que los proveedores cuenten con una sólida gobernanza de datos y ciberseguridad y buscan socios capaces de respaldar estos requisitos.

Los principales factores al evaluar las soluciones de IA para la gestión de inversiones fueron:

Estabilidad del proveedor (57 %): proveedores establecidos con soporte empresarial. Acceso a la innovación (54 %): funciones beta tempranas para obtener una ventaja competitiva. Flexibilidad analítica (47 %): resultados probabilísticos para investigación y conocimientos. Retorno de la inversión comprobada (45 %): métricas de retorno demostradas antes de escalar las implementaciones. Marco de gobernanza (40 %): documentación completa y alineación normativa. Cumplimiento normativo (35 %): resultados deterministas y auditables para casos de uso de cumplimiento. Tolerancia a la inversión (24 %): precios premium para capacidades avanzadas.

De cara al futuro, los encuestados calificaron a la IA, la IA generativa y la analítica avanzada (72 %) como el área que ofrece la mayor oportunidad para la innovación tecnológica. Otra área preparada para la innovación es dentro de las inversiones alternativas, en las que la complejidad operativa y los datos fragmentados a menudo resultan en una automatización limitada. En los últimos 12 meses, la cantidad de encuestados que creen que los mercados privados y las inversiones alternativas ofrecen la mayor oportunidad para la innovación tecnológica creció 24 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 51 % en 2026, frente al 27 % en 2025.

A medida que las asignaciones del mercado privado continúan aumentando, las empresas que invierten en las mejores capacidades tecnológicas de su tipo para alternativas pueden obtener un apalancamiento operativo mediante mayores tasas de procesamiento directo, lo que les permite centrarse en evaluar las mejores oportunidades de inversión en lugar de conciliaciones manuales.

Con ese fin, SimCorp lanzó SimCorp Alternatives el año pasado, una oferta integral diseñada para satisfacer las necesidades de todas las empresas de inversión alternativa. Se basa en la oferta alternativa existente de SimCorp, en la que ya confían algunos de los mayores propietarios de activos del mundo.

Para obtener más información sobre las conclusiones del Informe InvestOps 2026 y acceder al informe completo, haga clic aquí.

Metodología de la encuesta

El Informe Global InvestOps 2026 encuestó a 200 altos ejecutivos y líderes de operaciones de gestores de activos, aseguradoras y fondos de pensiones de América del Norte, EMEA y Asia-Pacífico, cada uno de los cuales gestiona al menos 10.000 millones de dólares en activos administrados. Los encuestados incluyeron representantes de C-suite y otros líderes de alto nivel. La encuesta fue realizada por WBR Insights, una empresa de investigación independiente.

