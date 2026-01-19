SimCorp 研究顯示：逾三分之二投資經理正於前台業務廣泛應用 AI

新聞提供者

SimCorp Canada Inc.

19 1月, 2026, 19:00 CST

重點發現： 

  • 一項針對 200 名買方高管的年度調查顯示，AI 採用率較去年同期顯著上升。
  • 「創新」三年來首度超越其他因素，成為科技及營運投資的最主要驅動力。
  • 企業在篩選第三方投資管理 AI 方案時，首要考量供應商的穩健性。
  • 過去 12 個月，業界對私募市場及另類投資將迎來科技創新的信心大幅增強。

丹麥哥本哈根2026年1月19日 /美通社/ -- 全球金融科技翹楚 SimCorp 委託進行的最新全球研究指出，七成買方企業已成功運用人工智能支援其前台業務。

此數據較去年報告顯著增長，當時僅約一成受訪者積極探索 AI 工具。彼時雖有 75% 受訪者認同 AI 潛力，惟仍需指引以進行整合。

Continue Reading
Excerpt from SimCorp InvestOps report.
Excerpt from SimCorp InvestOps report.

相關發現刊載於《2026 年 InvestOps 報告》，綜合全球資產管理公司、退休基金及保險公司共 200 位高管的意見。WBR Insights 負責進行是次調查，旨在探討業界邁向 2026 年的技術重點與挑戰。

「在前台業務方面，AI 應用已出現根本性轉變，從試點項目躍升為業務關鍵應用。」SimCorp 行政總裁 Peter Sanderson 表示，「若能配合中央管治及統一的數據層，AI 的進步將能為投資專才帶來最大價值，優化決策並提升效率。」

新報告亦發現，整合技術供應商與平台（58%）及現代化技術架構與數據基建（54%），是買方企業的首要技術舉措——兩者均是擴展 AI 應用、自動化投資流程及簡化技術堆疊的關鍵。

「調查顯示 58% 企業選擇整合供應商和平台作為技術舉措，對此我不感意外，」Sanderson 補充，「這是整合所有數據的第一步，讓企業能更妥善掌控及信任其資訊，清晰透視整體投資組合，並利用 AI 獲取洞察。」

創新力壓營運效率成首要戰略技術重點

「透過創新實現競爭差異化」（55%）三年來首次超越「營運效率」（33%）及「控制營運成本」（44%），成為 2026 年技術及營運投資的主要驅動力。

隨著 AI 應用在投資經理間日趨成熟，評估投資管理 AI 方案時，「供應商穩健性」（57%）被視為最重要準則，排名先於功能特性。由於專有數據往往需輸入至 AI 模型，企業要求供應商必須具備嚴謹的數據管治及網絡安全措施，並正物色能滿足此等要求的合作夥伴。

評估投資管理 AI 方案時的首要考量因素包括：

  1. 供應商穩健性 (57%) – 具備企業級支援的知名供應商。
  2. 獲取創新技術 (54%) – 透過早期測試版（Beta）功能獲取競爭優勢。
  3. 分析靈活性 (47%) – 用於研究及洞察的概率性輸出。
  4. 經證實的投資回報 (45%) – 擴展部署前需展示回報指標。
  5. 管治框架 (40%) – 全面文檔記錄及符合監管要求。
  6. 監管合規 (35%) – 用於合規用途的確定性、可審計輸出。
  7. 投資意願 (24%) – 願為進階功能支付溢價。

展望未來，受訪者視 AI、生成式 AI 及進階分析（72%）為最具技術創新機遇的領域。另一有望迎來創新的領域為另類投資，該領域因營運複雜及數據分散，往往導致自動化程度受限。過去 12 個月，認為私募市場及另類投資最具技術創新機遇的受訪者比例急增 24 個百分點，由 2025 年的 27% 升至 2026 年的 51%。

隨著私募市場配置持續上升，投資於頂尖另類投資技術的企業，可透過更高的直通式處理率提升營運槓桿，使其能專注評估最佳投資機會，而非耗時於人手對賬。

為此，SimCorp 去年推出 SimCorp Alternatives，這是一項旨在滿足所有另類投資公司需求的綜合方案。該方案建基於 SimCorp 備受全球最大資產擁有人信賴的現有另類投資產品之上。

如欲了解更多關於《2026 年 InvestOps 報告》的調查結果並閱讀完整報告，請點擊此處

調查方法 

《2026 年全球 InvestOps 報告》調查了來自北美、歐洲、中東及非洲（EMEA）以及亞太地區的 200 名資產管理公司、保險公司及退休基金的高級行政人員及營運主管，每家機構管理的資產規模（AUM）至少達 100 億美元。受訪者包括最高管理層代表及其他高級領導。該調查由獨立研究公司 WBR Insights 進行。

SimCorp 簡介

SimCorp 是為全球買方提供業界領先綜合投資管理解決方案的供應商。

SimCorp 成立於 1971 年，現於五大洲聘任逾 3,500 名員工，是真正的全球科技領袖。該公司透過自身整合平台、服務和合作夥伴生態系統，為全球 100 強金融公司中逾半數提供支援。

Axioma 分析套件提供全面的因子風險模型、多資產企業風險管理、投資組合構建及監管報告解決方案。SimCorp 是 Deutsche Börse Group 的子公司。

如需詳細資訊，請瀏覽 www.simcorp.com

傳媒聯絡：Søren Rathlou Top， SimCorp 全球公關經理，+45 31 15 87 06， [email protected]

SOURCE SimCorp Canada Inc.

來自同一來源

SimCorp 透過 SimCorp Alternatives 改變私募市場投資

SimCorp 透過 SimCorp Alternatives 改變私募市場投資

SimCorp 是全球領先的金融科技公司，也是 Deutsche Börse Group 的子公司，今天宣佈推出 SimCorp Alternatives。該產品旨在滿足全部另類投資公司的需要，並建於 SimCorp 的另類投資模組強大成功。 SimCorp...
SimCorp 任命 Peter Sanderson 為行政總裁

SimCorp 任命 Peter Sanderson 為行政總裁

全球金融科技領導廠商、德意志交易所 (Deutsche Börse AG) 的附屬公司 SimCorp 今天宣佈， Peter Sanderson 將獲任命為公司的行政總裁，即時生效。 Sanderson 為 SimCorp...
此來源更多新聞稿

探索

人工智能

人工智能

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

銀行與金融服務

銀行與金融服務

相關題材的新聞稿