-Más de dos tercios de los gestores de inversiones utilizan IA de forma destacada para apoyar a la gerencia, según revela un estudio de SimCorp

Conclusiones clave:

Una encuesta anual a 200 ejecutivos del lado comprador muestra un aumento significativo en la adopción de IA en comparación con el mismo período del año anterior.

Por primera vez en tres años, la innovación se ha convertido en el principal impulsor de las inversiones en tecnología y operaciones.

Las empresas consideran la estabilidad del proveedor como la máxima prioridad al seleccionar soluciones de IA de terceros para la gestión de sus inversiones.

La creencia de que los mercados privados y las inversiones alternativas están preparados para la innovación tecnológica ha aumentado considerablemente en los últimos 12 meses.

COPENHAGUE, Dinamarca, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 70 % de las empresas del lado comprador están empleando con éxito la inteligencia artificial para apoyar a su front office, según un nuevo estudio global encargado por SimCorp, líder mundial en tecnología financiera.

Este hallazgo representa un aumento significativo con respecto al informe del año pasado, que mostraba que solo alrededor del 10 % de los encuestados exploraba activamente las herramientas de IA. En aquel momento, el 75 % reconocía el potencial de la IA, pero aún necesitaban orientación sobre cómo integrarla.

Estos hallazgos, publicados en el Informe InvestOps 2026, se basan en las respuestas de 200 ejecutivos de gestoras de activos, fondos de pensiones y compañías de seguros de todo el mundo. WBR Insights encuestó a los encuestados para identificar sus prioridades y desafíos tecnológicos de cara a 2026.

"La adopción de la IA ha evolucionado drásticamente, pasando de las pruebas piloto a las aplicaciones críticas para el negocio en la atención al cliente", afirmó Peter Sanderson, consejero delegado de SimCorp. "Los avances en IA pueden aportar el máximo valor a los profesionales de la inversión para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia cuando se sustentan en una capa de datos unificada y gestionada centralmente".

El nuevo informe también revela que la consolidación de proveedores y plataformas tecnológicas (58 %) y la modernización de la arquitectura tecnológica y la infraestructura de datos (54 %) son las principales iniciativas tecnológicas para las empresas del lado comprador: ambas son esenciales para escalar la IA, automatizar los flujos de trabajo de inversión y simplificar las pilas tecnológicas.

"No me sorprende ver que el 58 % de las empresas en esta encuesta elijan la consolidación de proveedores y plataformas como iniciativa tecnológica", añadió Sanderson. "Es el primer paso para integrar todos sus datos y así tener un mejor control, confiar en su información, ver toda su cartera con claridad y utilizar la IA para obtener información".

La innovación supera a la eficiencia operativa como principal prioridad tecnológica estratégica

Por primera vez en tres años, lograr la diferenciación competitiva a través de la innovación (55 %) ha superado a la eficiencia operativa (33 %) y al control de los costes operativos (44 %) como el principal impulsor de las inversiones en tecnología y operaciones para 2026.

Con la consolidación de la adopción de la IA entre los gestores de inversiones, la estabilidad del proveedor (57 %) se posiciona como el criterio más importante al evaluar las soluciones de IA para su gestión de inversiones, por delante de las características. Dado que los datos propietarios a menudo se incorporan a los modelos de IA, las empresas exigen que los proveedores cuenten con una sólida gobernanza de datos y ciberseguridad, y buscan socios capaces de satisfacer estos requisitos.

Los factores principales al evaluar las soluciones de IA para la gestión de inversiones fueron:

Estabilidad del proveedor (57 %): Proveedores consolidados con soporte empresarial. Acceso a la innovación (54 %): Funciones beta tempranas para una ventaja competitiva. Flexibilidad analítica (47 %): Resultados probabilísticos para investigación y análisis. ROI comprobado (45 %): Métricas de retorno demostradas antes de escalar las implementaciones. Marco de gobernanza (40 %): Documentación completa y alineamiento normativo. Cumplimiento normativo (35 %): Resultados deterministas y auditables para casos de uso de cumplimiento. Apetencia inversora (24 %): Precios prémium para capacidades avanzadas.

De cara al futuro, los encuestados clasificaron la IA, la IA generativa y la analítica avanzada (72 %) como el área que ofrece la mayor oportunidad para la innovación tecnológica. Otra área con potencial de innovación es la de las inversiones alternativas, donde la complejidad operativa y la fragmentación de los datos suelen limitar la automatización. En los últimos 12 meses, el número de encuestados que cree que los mercados privados y las inversiones alternativas ofrecen la mayor oportunidad para la innovación tecnológica ha crecido 24 puntos porcentuales, alcanzando el 51 % en 2026, en comparación con el 27 % en 2025.

A medida que las asignaciones al mercado privado siguen aumentando, las empresas que invierten en capacidades tecnológicas de vanguardia para alternativas pueden obtener un mayor apalancamiento operativo gracias a mayores tasas de procesamiento directo, lo que les permite centrarse en la evaluación de las mejores oportunidades de inversión en lugar de en las conciliaciones manuales.

Con este fin, SimCorp lanzó SimCorp Alternatives el año pasado, una oferta integral diseñada para satisfacer las necesidades de todas las empresas de inversión alternativa. Esta oferta se basa en la oferta de alternativas existente de SimCorp, en la que ya confían algunos de los mayores propietarios de activos del mundo.

Para obtener más información sobre los resultados del Informe InvestOps 2026 y acceder al informe completo, haga clic aquí.

Metodología de la encuesta

El Informe Global InvestOps 2026 encuestó a 200 altos ejecutivos y líderes de operaciones de gestoras de activos, aseguradoras y fondos de pensiones de Norteamérica, EMEA y Asia-Pacífico, cada uno con al menos 10.000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM). Entre los encuestados se encontraban altos ejecutivos y otros altos directivos. La encuesta fue realizada por WBR Insights, una firma de investigación independiente.

