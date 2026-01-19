SimCorpの調査で、投資運用会社の3分の2超がフロントオフィス業務の支援にAIを積極的に活用していることが判明

主なポイント

バイサイドの経営幹部200人を対象とした年次調査では、前年同時期と比較してAI導入が大幅に増加していることが示された。

過去3年間で初めて、イノベーションがテクノロジーおよび業務投資を推進する最大の要因となった。

投資運用会社は、投資運用向けのサードパーティAIソリューションを選定する際、ベンダーの安定性を最重要視している。

プライベートマーケットおよびオルタナティブ投資が技術革新の段階に入るとの認識は、過去12か月で大きく高まっている。

コペンハーゲン（デンマーク）、2026年1月19日 /PRNewswire/ -- 金融テクノロジーのグローバルリーダーであるSimCorpが委託した新たなグローバル調査によると、バイサイド企業の70%がフロントオフィス業務を支援するために人工知能を効果的に活用していることが明らかになりました。

この結果は、AIツールを積極的に検討していると回答した割合が約10%にとどまっていた前年の調査結果と比べて、大幅な増加を示すものです。当時、75%がAIの潜在力を認識していましたが、その導入方法については依然として指針を必要としていました。

これらの調査結果は、2026 InvestOps Reportとして公表されており、世界各地の資産運用会社、年金基金、保険会社に所属する経営幹部200人からの回答に基づいています。回答者は、2026年に向けた技術面での優先事項および課題を明らかにするため、WBR Insightsによる調査を受けました。

「AIの導入は、フロントオフィスにおいて、試験的な活用段階から事業の中核を担う用途へと劇的に移行しています」と、SimCorpの最高経営責任者であるPeter Sanderson氏は述べています。「AIの進化は、中央集権的に管理された統合データレイヤーを基盤とすることで、投資の専門家にとって意思決定の高度化と業務効率の向上に最大の価値をもたらします。」

今回の新たなレポートでは、テクノロジーベンダーおよびプラットフォームの集約（58%）と、テクノロジーアーキテクチャおよびデータインフラのモダナイゼーション（54%）が、バイサイド企業における最重要のテクノロジー施策であることも明らかになっています。これらはいずれも、AIのスケーリング、投資ワークフローの自動化、ならびにテクノロジースタックの簡素化を実現する上で不可欠です。



「本調査において、58%の企業がテクノロジー施策としてベンダーおよびプラットフォームの集約を選択していることに、私は驚いていません」と、Sanderson氏は付け加えています。「これは、すべてのデータを統合し、より高い統制を確保するとともに、情報への信頼性を高め、ポートフォリオ全体を明確に把握し、AIを活用して洞察を得るための第一歩です。」

イノベーションが業務効率を上回り、戦略的テクノロジーの最優先事項に

過去3年間で初めて、イノベーションによる競争優位性の確立（55%）が、業務効率の向上（33%）および運営コストの管理（44%）を上回り、2026年に向けたテクノロジーおよび業務投資を推進する最大の要因となりました。

投資運用会社におけるAI導入が成熟段階に入る中、投資運用向けAIソリューションを評価する際の最重要基準として、ベンダーの安定性（57%）が機能面を上回って位置付けられています。独自データがAIモデルに取り込まれるケースが多いことから、企業は堅牢なデータガバナンスおよびサイバーセキュリティ体制を備えたベンダーを求めており、これらの要件を支援できるパートナーを模索しています。

投資運用向けAIソリューションを評価する際の主な要因は以下のとおりです。

ベンダーの安定性（57%）- エンタープライズ向けサポートを備えた実績あるプロバイダー。 イノベーションへのアクセス（54%）- 競争優位性を得るための早期ベータ機能。 分析の柔軟性（47%）- 調査および洞察獲得のための確率的アウトプット。 実証されたROI（45%）- 導入規模を拡大する前に示される投資対効果の指標。 ガバナンスフレームワーク（40%）- 包括的なドキュメンテーションと規制への整合性。 規制対応（35%）- コンプライアンス用途に適した、決定論的かつ監査可能なアウトプット。 投資意欲（24%）- 高度な機能に対するプレミアム価格の受容。

今後を見据えると、回答者はAI、生成AI、高度なアナリティクス（72%）を、技術革新の最大の機会をもたらす分野として挙げています。また、業務の複雑性やデータの分断により自動化が限定的となりがちなオルタナティブ投資の分野も、イノベーションが期待される領域として位置付けられています。過去12か月で、プライベートマーケットおよびオルタナティブ投資が技術革新の最大の機会を提供すると考える回答者の割合は24ポイント増加し、2025年の27%から2026年には51%に達しています。

プライベートマーケットへの配分が引き続き拡大する中、オルタナティブ投資向けにクラス最高水準のテクノロジー機能へ投資する企業は、ストレート・スルー・プロセッシング率の向上を通じて業務上のレバレッジを獲得でき、手作業による照合ではなく、最適な投資機会の評価に注力できるようになります。

こうした背景を受け、SimCorpは昨年、あらゆるオルタナティブ投資運用会社のニーズに対応することを目的とした包括的なソリューション「SimCorp Alternatives」を発表しました。これは、すでに世界最大級の資産保有者から信頼されているSimCorpの既存の代替投資商品を基盤としています。

2026 InvestOps Reportの調査結果の詳細およびレポート全文については、こちらをクリックしてください。

調査方法

2026 Global InvestOps Reportは、北米、EMEA、アジア太平洋地域において、運用資産残高（AUM）が少なくとも100億ドルの資産を管理する資産運用会社、保険会社、年金基金に所属する経営幹部およびオペレーション部門の上級責任者200人を対象に調査を実施しました。回答者には、経営陣の代表者およびその他の上級リーダーが含まれています。同調査は、独立系調査会社であるWBR Insightsによって実施されました。

