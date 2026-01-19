Eine Studie von SimCorp zeigt, dass mehr als zwei Drittel der Investmentmanager KI in erheblichem Umfang zur Unterstützung des Front Office einsetzen

Wichtigste Ergebnisse:

Eine jährliche Umfrage unter 200 Führungskräften auf der Käuferseite zeigt einen deutlichen Anstieg der KI-Nutzung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Zum ersten Mal seit drei Jahren ist Innovation zum wichtigsten Treiber für Investitionen in Technologie und Betriebsabläufe geworden.

Bei der Auswahl von KI-Lösungen von Drittanbietern für ihr Investmentmanagement legen Unternehmen größten Wert auf die Stabilität des Anbieters.

Die Überzeugung, dass private Märkte und alternative Anlagen für technologische Innovationen bereit sind, hat in den letzten 12 Monaten stark zugenommen.

KOPENHAGEN, Dänemark, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Laut einer neuen globalen Studie, die von SimCorp, einem weltweit führenden Anbieter von Finanztechnologie, in Auftrag gegeben wurde, setzen 70 Prozent der Buy-Side-Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich zur Unterstützung ihres Front Office ein.

Dieses Ergebnis stellt einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahresbericht dar, in dem nur etwa 10 Prozent der Befragten angaben, sich aktiv mit KI-Tools zu befassen. Damals erkannten 75 Prozent das Potenzial von KI, benötigten jedoch noch Unterstützung bei der Integration.

Excerpt from SimCorp InvestOps report.

Diese Ergebnisse, die im 2026 InvestOps Report veröffentlicht wurden, basieren auf den Antworten von 200 Führungskräften von Vermögensverwaltern, Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften weltweit. Die Teilnehmer wurden von WBR Insights befragt, um ihre technologischen Prioritäten und Herausforderungen für das Jahr 2026 zu ermitteln.

„Der Einsatz von KI hat sich dramatisch von Pilotprojekten zu geschäftskritischen Anwendungen im Front Office verlagert", sagte Peter Sanderson, Geschäftsführer von SimCorp. „Die Fortschritte im Bereich KI können für Anlageexperten den größten Mehrwert bei der Verbesserung der Entscheidungsfindung und Effizienz bieten, wenn sie durch eine zentral verwaltete und einheitliche Datenschicht unterstützt werden."

Der neue Bericht zeigt außerdem, dass die Konsolidierung von Technologieanbietern und -plattformen (58 %) sowie die Modernisierung der Technologiearchitektur und Dateninfrastruktur (54 %) die wichtigsten Technologieinitiativen für Buy-Side-Unternehmen sind – beides ist für die Skalierung von KI, die Automatisierung von Investitionsabläufen und die Vereinfachung von Tech-Stacks unerlässlich.



„Es überrascht mich nicht, dass 58 Prozent der Unternehmen in dieser Umfrage die Konsolidierung von Anbietern und Plattformen als Technologieinitiative wählen", fügte Sanderson hinzu. „Dies ist der erste Schritt, um alle Daten zusammenzuführen, damit sie eine bessere Kontrolle haben, ihren Informationen vertrauen, ihr gesamtes Portfolio klar überblicken und mithilfe von KI Erkenntnisse gewinnen können."

Innovation überholt operative Effizienz als oberste strategische Technologiepriorität

Zum ersten Mal seit drei Jahren hat die Differenzierung durch Innovation (55 %) die operative Effizienz (33 %) und die Kontrolle der Betriebskosten (44 %) als wichtigsten Treiber für Technologie- und Betriebsinvestitionen für 2026 überholt.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI bei Investmentmanagern ist die Stabilität des Anbieters (57 %) das wichtigste Kriterium bei der Bewertung von KI-Lösungen für ihr Investmentmanagement – noch vor den Funktionen. Da proprietäre Daten häufig in KI-Modelle einfließen, verlangen Unternehmen von Anbietern eine robuste Datenverwaltung und Cybersicherheit und suchen nach Partnern, die diese Anforderungen erfüllen können.

Die wichtigsten Faktoren bei der Bewertung von KI-Lösungen für das Investitionsmanagement waren:

Stabilität des Anbieters (57 %) - Etablierte Anbieter mit Unternehmensunterstützung. Zugang zu Innovationen (54 %) - Frühzeitige Beta-Funktionen als Wettbewerbsvorteil. Analytische Flexibilität (47 %) - Probabilistische Ergebnisse für Forschung und Insights. Nachgewiesene Rentabilität (45 %) - Nachgewiesene Rentabilitätskennzahlen vor der Skalierung der Einsätze. Governance-Rahmen (40%) - Umfassende Dokumentation und Einhaltung regulatorischer Vorschriften. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (35 %) - Deterministische, überprüfbare Ergebnisse für Anwendungsfälle im Bereich Compliance. Investitionsbereitschaft (24 %) - Premiumpreise für fortgeschrittene Funktionen.

Mit Blick auf die Zukunft stuften die Befragten KI, generative KI und fortschrittliche Analytik (72 %) als den Bereich ein, der die größten Chancen für technologische Innovationen bietet. Ein weiterer Bereich, in dem Innovationen zu erwarten sind, sind alternative Anlagen, wo die Komplexität der Abläufe und fragmentierte Daten oft zu einer begrenzten Automatisierung führen. In den letzten 12 Monaten ist die Zahl der Befragten, die der Meinung sind, dass private Märkte und alternative Investitionen die größten Chancen für technologische Innovationen bieten, um 24 Prozentpunkte gestiegen und erreichte 2026 51 Prozent gegenüber 27 Prozent im Jahr 2025.

Da die Allokationen auf dem privaten Markt weiter zunehmen, können Unternehmen, die in erstklassige Technologiekapazitäten für alternative Anlagen investieren, durch höhere Straight-Through-Processing-Raten operative Hebelwirkungen erzielen, sodass sie sich auf die Bewertung der besten Anlagechancen konzentrieren können, anstatt manuelle Abstimmungen vorzunehmen.

Zu diesem Zweck hat SimCorp im vergangenen Jahr SimCorp Alternatives eingeführt, ein umfassendes Angebot, das auf die Bedürfnisse aller Unternehmen im Bereich alternativer Anlagen zugeschnitten ist. Es baut auf dem bestehenden Alternativangebot von SimCorp auf, dem bereits einige der weltweit größten Vermögensinhaber vertrauen.

Um mehr über die Ergebnisse des InvestOps-Berichts 2026 zu erfahren und den vollständigen Bericht aufzurufen, klicken Sie hier.

Methodik der Erhebung

Für den 2026 Global InvestOps Report wurden 200 Führungskräfte und Betriebsleiter von Vermögensverwaltern, Versicherern und Pensionsfonds in Nordamerika, der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum befragt, die jeweils mindestens 10 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen (Assets Under Management, AUM) verwalten. Zu den Befragten gehörten Vertreter der Geschäftsleitung und andere leitende Angestellte. Die Umfrage wurde von WBR Insights, einem unabhängigen Forschungsunternehmen, durchgeführt.

Informationen zu SimCorp

SimCorp ist ein Anbieter von branchenführenden integrierten Investmentmanagement-Lösungen für die globale Buy-Side.

SimCorp wurde 1971 gegründet und beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen ist ein wahrhaft globaler Technologieführer, der mehr als die Hälfte der 100 weltweit führenden Finanzunternehmen durch seine integrierte Plattform, seine Dienstleistungen und sein Partner-Ökosystem unterstützt.

Die Axioma Analytics Suite bietet umfassende Faktor-Risikomodelle, Multi-Asset-Unternehmensrisikomanagement, Portfoliokonstruktion und Lösungen für die regulatorische Berichterstattung. SimCorp ist eine Tochtergesellschaft der Deutsche Börse Group.

Weitere Informationen finden Sie unter www.simcorp.com

Medienkontakt: Søren Rathlou Top, Global PR Manager bei SimCorp, +45 31 15 87 06, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2860749/SimCorp_Canada_Inc__More_than_two_thirds_of_investment_managers.jpg