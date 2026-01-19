Une étude de SimCorp révèle que plus de deux tiers des gestionnaires d'investissement utilisent largement l'IA pour soutenir leur front office

Principales conclusions de l'étude :

L'enquête annuelle menée auprès de 200 dirigeants du secteur de l'achat montre une augmentation significative de l'adoption de l'IA par rapport à la même période de l'année précédente.

Pour la première fois en trois ans, l'innovation est devenue le principal moteur des investissements technologiques et opérationnels.

Les entreprises considèrent la stabilité des fournisseurs comme la principale priorité lorsqu'elles choisissent des solutions d'IA tierces pour la gestion de leurs investissements.

La conviction que les marchés privés et les investissements alternatifs sont prêts pour l'innovation technologique a fortement augmenté ces 12 derniers mois.

COPENHAGUE, Danemark, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- 70 % des entreprises acheteuses utilisent avec succès l'intelligence artificielle pour soutenir leur front office, selon une nouvelle étude mondiale commanditée par SimCorp, un chef de file mondial en technologie financière.

Ce résultat représente une augmentation significative comparativement aux conclusions du rapport de l'an dernier, qui montrait que seules 10 % environ des personnes interrogées exploraient activement les outils d'IA. À l'époque, 75 % d'entre elles reconnaissaient le potentiel de l'IA, mais estimaient avoir encore besoin de conseils sur la manière de l'intégrer.

Ces conclusions, publiées dans le 2026 InvestOps Report, s'appuient sur les réponses de 200 dirigeants travaillant pour des gestionnaires d'actifs, des fonds de pension et des compagnies d'assurance du monde entier. Les personnes interrogées ont été sondées par WBR Insights pour identifier leurs priorités et leurs défis technologiques à l'horizon 2026.

« L'adoption de l'IA s'est considérablement déplacée, passant des projets pilotes aux applications critiques du front office », a déclaré Peter Sanderson, directeur général de SimCorp. « Les progrès de l'IA peuvent apporter une valeur ajoutée considérable aux professionnels de l'investissement en améliorant leur prise de décision et leur efficacité lorsqu'ils s'appuient sur une couche de données centralisée et unifiée. »

Le nouveau rapport révèle également que la consolidation des fournisseurs et des plateformes technologiques (58 %) et la modernisation de l'architecture technologique et des infrastructures de données (54 %) sont des initiatives technologiques prioritaires pour les entreprises acheteuses – toutes deux sont en effet essentielles pour mettre à l'échelle l'IA, automatiser les flux de travail d'investissement et simplifier les piles technologiques.



« Je ne suis pas surpris de voir que 58 % des entreprises interrogées dans le cadre de cette enquête ont choisi la consolidation des fournisseurs et des plateformes comme initiative technologique », a ajouté M. Sanderson. « C'est la première étape pour rassembler toutes leurs données afin qu'ils puissent mieux les contrôler, faire confiance à leurs informations, voir clairement l'ensemble de leur portefeuille et utiliser l'IA pour obtenir des informations. »

L'innovation dépasse l'efficacité opérationnelle et devient la principale priorité technologique stratégique

Pour la première fois en trois ans, atteindre la différenciation concurrentielle par l'innovation (55 %) a dépassé l'efficacité opérationnelle (33 %) et le contrôle des coûts d'exploitation (44 %) en tant que principal moteur des investissements technologiques et opérationnels pour 2026.

Face à l'adoption de l'IA par les gestionnaires d'investissement, la stabilité des fournisseurs (57 %) constitue le critère le plus important lors de l'évaluation des solutions d'IA pour leur gestion d'investissement – arrivant avant les fonctionnalités. Comme les données propriétaires circulent souvent dans les modèles d'IA, les entreprises exigent que les fournisseurs disposent d'une gouvernance des données et d'une cybersécurité solides, et ils recherchent des partenaires capables de répondre à ces exigences.

Les principaux facteurs d'évaluation des solutions d'IA pour la gestion des investissements sont les suivants :

Stabilité des fournisseurs (57 %) - Fournisseurs établis offrant un soutien à l'entreprise. Accès à l'innovation (54 %) - Fonctionnalités bêta précoces pour un avantage concurrentiel. Flexibilité analytique (47 %) - Résultats probabilistes pour la recherche et l'analyse. Retour sur investissement démontré (45 %) - Mesures de retour sur investissement démontrées avant de procéder à des déploiements à plus grande échelle. Cadre de gouvernance (40 %) - Documentation complète et alignement réglementaire. Conformité réglementaire (35 %) - Résultats déterministes et vérifiables pour les cas d'utilisation liés à la conformité. Appétence pour l'investissement (24 %) - Prix supérieur pour les capacités avancées.

Pour ce qui est de l'avenir, les répondants ont classé l'IA, l'IA générative et l'analyse avancée (72 %) comme les domaines offrant les plus grandes possibilités d'innovation technologique. Un autre domaine propice à l'innovation est celui des investissements alternatifs, où la complexité opérationnelle et la fragmentation des données se traduisent souvent par une automatisation limitée. Au cours des 12 derniers mois, le nombre de personnes interrogées qui pensent que les marchés privés et les investissements alternatifs offrent la plus grande opportunité d'innovation technologique a augmenté de 24 points de pourcentage, atteignant 51 % en 2026 contre 27 % en 2025.

Alors que les allocations aux marchés privés continuent d'augmenter, les entreprises qui investissent dans les meilleures technologies pour les produits alternatifs peuvent bénéficier d'un levier opérationnel grâce à des taux de traitement direct plus élevés et ainsi se concentrer sur l'évaluation des meilleures opportunités d'investissement plutôt que sur les rapprochements manuels.

À cette fin, SimCorp a lancé l'année dernière SimCorp Alternatives, une offre complète conçue pour répondre aux besoins de toutes les entreprises spécialisées dans les investissements alternatifs. Elle s'appuie sur l'offre existante de SimCorp en matière de solutions alternatives, qui bénéficie déjà de la confiance de certains des plus grands propriétaires d'actifs au monde.

Pour en savoir plus sur les conclusions du 2026 InvestOps Report, et accéder au rapport complet, cliquez ici.

Méthodologie de l'enquête

Le 2026 Global InvestOps Report a interrogé 200 cadres supérieurs et responsables des opérations travaillant pour des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance et des fonds de pension en Amérique du Nord, dans la région EMEA et en Asie-Pacifique, chacun gérant au moins 10 milliards USD d'actifs. Parmi les personnes interrogées figuraient des membres d'équipes de direction générale et d'autres hauts responsables. L'enquête a été réalisée par WBR Insights, une société de recherche indépendante.

