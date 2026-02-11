EVE Energy, la primera estación de almacenamiento de energía de batería ultragrande de 628 Ah del mundo conectada a la red, obtiene otro importante pedido de 10 GWh

SHIJIAZHUANG, China, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El 31 de enero de 2026, entró en funcionamiento la primera estación de almacenamiento de energía de 400MWh del mundo que utiliza celdas de batería ultra grandes de 628Ah. Equipado con 80 conjuntos de sistemas de almacenamiento de energía de CC de 5MWh integrados minimalistas ("Mr. Giant") y 40 conjuntos de cabinas de conversión de energía integradas, esto marca un salto crítico en la tecnología de baterías grandes de EVE Energy, desde la exploración pionera hasta la validación a escala de red, consolidando una base para el crecimiento de la industria de alta calidad.

De la validación al punto de referencia: la tecnología de baterías grandes demuestra que está lista para la red

El éxito del proyecto Ruite New Energy Lingshou 200MW/400MWh demuestra que la tecnología de baterías grandes de 628 Ah puede admitir de manera confiable aplicaciones a escala de red. Respaldado por la primera industrialización completa de EVE Energy, la primera en anunciar, producir en masa y desplegar, la producción acumulativa ha superado el millón de células, verificando tanto la escala de fabricación como la madurez del producto.

El sistema integra la tecnología celular inherentemente segura y el diseño minimalista de EVE Energy, empleando innovaciones como el proceso de apilamiento y los separadores de alta resistencia para mejorar la seguridad al tiempo que optimiza el Costo de Almacenamiento Nivelado (LCOS), cumpliendo con los requisitos básicos de alta seguridad, eficiencia y larga vida útil.

De la cooperación a la simbiosis: la asociación de 10 GWh asegura el crecimiento futuro

La firma de un acuerdo estratégico de 10 GWh eleva la colaboración de EVE Energy con Guowang Technology de proyectos individuales a una asociación simbiótica a largo plazo, enfatizando el despliegue a escala y la sinergia del ecosistema.

Avance líder en la industria: habilitación de la transición energética

A medida que la competencia pasa de la escala a la tecnología y el valor del sistema, EVE Energy lidera como innovadora y constructora de ecosistemas. En el futuro, EVE Energy profundizará la iteración de la tecnología de baterías grandes y fortalecerá las capacidades globales de fabricación, cooperación y servicio. A través de la colaboración abierta, EVE Energy tiene como objetivo ampliar las aplicaciones confiables de almacenamiento de energía, apoyando la transición mundial hacia un sistema de energía limpio y bajo en carbono.

