SNEC 2026 | EVE Energy asegura más de 67 GWh en pedidos importantes, ampliando su liderazgo en almacenamiento de energía

SHANGHÁI, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 3 al 5 de junio, EVE Energy tuvo un gran impacto en la Conferencia y Exposición de Energía Fotovoltaica de SNEC en Shanghái. La compañía mostró su cartera de almacenamiento de energía de escenario completo, incluida la serie Mr. Big Family, destacando su liderazgo tecnológico y sus probadas capacidades de producción y entrega en masa. Durante la exposición, EVE Energy anunció múltiples asociaciones estratégicas, con acuerdos totales que superan los 67 GWh, una clara validación de la competitividad de sus productos y la creciente confianza de los clientes.

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6.9+MWh BESS se destaca con fortalezas duales en tecnología y entrega

En el evento, el sistema de almacenamiento de energía de más de 6,9 MWh de EVE Energy y la serie Mr. Big Family atrajeron una atención significativa, impulsada por sus sólidas ventajas de producto y su rendimiento estable.

Construido sobre una plataforma madura de I + D de baterías de gran formato, el sistema de 6,9 + MWh ofrece tres beneficios innovadores: alta eficiencia de integración, ciclo de vida ultra largo y seguridad de múltiples capas. Diseñado en un contenedor estándar de 20 pies, aumenta la densidad de energía a través de celdas de mayor capacidad, integración CTP (célula a paquete) y utilización optimizada del espacio, lo que reduce significativamente el gasto de capital inicial. La gestión térmica precisa y la tecnología de ecualización inteligente mantienen las variaciones de temperatura estrictamente controladas durante todo el funcionamiento, lo que permite más de 10.000 ciclos y un rendimiento estable durante toda la vida útil del sistema. El sistema también cuenta con una arquitectura de seguridad integral, que incluye protección de varios niveles y una estrategia inteligente de extinción de incendios, lo que establece un nuevo punto de referencia para los sistemas de almacenamiento de energía a gran escala.

Respaldando esta fortaleza del producto se encuentra la plataforma de fabricación avanzada de EVE Energy y su comprobado historial de entrega. Hasta la fecha, EVE ha producido más de 3,7 millones de celdas de gran formato para aplicaciones de almacenamiento de energía y ha logrado entregas estables a nivel de GWh, lo que refuerza su base de capacidad de producción para respaldar el cumplimiento de proyectos de clientes globales.

Más de 67 GWh en acuerdos firmados: confianza en el mercado bien ganada

En la feria, EVE Energy firmó acuerdos con Shanghai Electric Power Electronics Co., Ltd., Jiangsu Vertrans Energy Technology Co., Ltd., Zhejiang Savant Digital Energy Technology Co., Ltd., Tianjin RY Energy Co., Ltd., y Genesis Energia e Tecnologia Ltda., un proveedor de soluciones energéticas con sede en Brasil. La capacidad total contratada superó los 67 GWh, lo que subraya la fuerte confianza del mercado en las ofertas de productos y soluciones de EVE.

Fortalecer los lazos industriales y dar forma al futuro con los socios

Steven Chen, vicepresidente sénior de EVE Energy, junto con el equipo directivo principal de la empresa, mantuvo extensas conversaciones con líderes del sector y socios de la cadena de suministro. Los temas clave incluyeron tendencias en la tecnología de baterías de gran formato, aplicaciones innovadoras de sistemas de almacenamiento de alta capacidad, coordinación de la capacidad de producción global y codesarrollo de ecosistemas, lo que ayudó a profundizar la visión estratégica compartida y ampliar las áreas de colaboración.

A medida que la industria de almacenamiento de energía se acelere, EVE Energy seguirá centrándose en el avance de las tecnologías de baterías de gran formato. Respaldada por una sólida capacidad de producción y una completa I + D interna, y guiada por una visión estratégica a largo plazo, EVE se compromete a ofrecer productos fiables y un suministro estable como socio mundial de confianza, impulsando el cambio mundial hacia un futuro energético más ecológico y con bajas emisiones de carbono.

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FUENTE EVE Energy