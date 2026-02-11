EVE Energy obtiene un importante pedido de 10 GWh

- La primera estación de almacenamiento de energía con batería ultragrande de 628 Ah del mundo conectada a la red eléctrica: EVE Energy obtiene otro importante pedido de 10 GWh

SHIJIAZHUANG, China, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El 31 de enero de 2026, entró en funcionamiento la primera central de almacenamiento de energía de 400 MWh del mundo con celdas de batería ultragrandes de 628 Ah. Equipada con 80 sistemas minimalistas integrados de almacenamiento de energía de CC de 5 MWh ("Mr. Giant") y 40 cabinas de conversión de energía integradas, esto marca un avance crucial en la tecnología de baterías de gran tamaño de EVE Energy, desde la exploración pionera hasta la validación a escala de red, sentando las bases para un crecimiento industrial de alta calidad.

image_5024968_30944645 1

De la validación al punto de referencia: la tecnología de baterías de gran tamaño demuestra su compatibilidad con la red eléctrica

El éxito del proyecto Ruite New Energy Lingshou de 200 MW/400 MWh demuestra que la tecnología de baterías de gran capacidad de 628 Ah puede soportar aplicaciones a escala de red eléctrica de forma fiable. Gracias a la industrialización completa de EVE Energy, pionera en la industria (primera en anunciar, producir en masa e implementar), la producción acumulada ha superado el millón de celdas, lo que confirma tanto la escala de fabricación como la madurez del producto.

El sistema integra la tecnología de celdas inherentemente seguras y el diseño minimalista de EVE Energy, empleando innovaciones como el proceso de apilamiento y separadores de alta tenacidad para mejorar la seguridad mientras optimiza el coste nivelado de almacenamiento (LCOS), cumpliendo con los requisitos básicos de alta seguridad, eficiencia y larga vida útil.

De la cooperación a la simbiosis: la alianza de 10 GWh asegura el crecimiento futuro

La firma de un acuerdo estratégico de 10 GWh eleva la colaboración de EVE Energy con Guowang Technology de proyectos individuales a una asociación simbiótica a largo plazo, enfatizando la implementación a escala y la sinergia del ecosistema.

Liderando el avance de la industria: facilitando la transición energética

A medida que la competencia se desplaza de la escala hacia la tecnología y el valor del sistema, EVE Energy lidera como innovador y creador de ecosistemas. De cara al futuro, EVE Energy profundizará en la iteración de la tecnología de baterías de gran tamaño y fortalecerá las capacidades globales de fabricación, cooperación y servicio. Mediante una colaboración abierta, EVE Energy busca expandir las aplicaciones de almacenamiento de energía fiable, apoyando la transición global hacia un sistema energético limpio y con bajas emisiones de carbono.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890886/image_5024968_30944645.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890887/1.jpg