La première station de stockage d'énergie à batterie ultra-large de 628Ah au monde connectée au réseau, EVE Energy obtient une autre commande importante de 10GWh

Feb 10, 2026

SHIJIAZHUANG, Chine, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- Le 31 janvier 2026, la première station de stockage d'énergie de 400 MWh au monde utilisant des cellules de batterie ultra-larges de 628Ah est entrée en service. Équipé de 80 ensembles de systèmes de stockage d'énergie minimaliste intégrés de 5 MWh CC ("Mr. Giant") et de 40 ensembles de cabines de conversion d'énergie intégrées, ce projet marque une étape décisive dans la technologie des grandes batteries d'EVE Energy, de l'exploration pionnière à la validation à l'échelle du réseau, jetant ainsi les bases d'une croissance industrielle de haute qualité.

De la validation à l'étalonnage : La technologie des grandes batteries prouve qu'elle est prête pour le réseau électrique

Le succès du projet Ruite New Energy Lingshou 200MW/400MWh démontre que la technologie des grandes batteries 628Ah peut soutenir de manière fiable des applications à l'échelle du réseau. Soutenue par l'industrialisation complète d'EVE Energy, la première à annoncer, à produire en masse et à déployer, la production cumulative a dépassé le million de cellules, vérifiant à la fois l'échelle de fabrication et la maturité du produit.

Le système intègre la technologie cellulaire intrinsèquement sûre d'EVE Energy et une conception minimaliste, utilisant des innovations telles que le processus d'empilage et les séparateurs à haute résistance pour améliorer la sécurité tout en optimisant le coût de stockage nivelé (LCOS), répondant aux exigences fondamentales de haute sécurité, d'efficacité et de longue durée de vie.

De la coopération à la symbiose : Le partenariat 10GWh, gage de croissance future

La signature d'un accord stratégique portant sur 10 GWh fait passer la collaboration entre EVE Energy et Guowang Technology d'un simple projet à un partenariat symbiotique à long terme, mettant l'accent sur le déploiement à grande échelle et la synergie des écosystèmes.

Une avancée majeure dans l'industrie : Favoriser la transition énergétique

À l'heure où la concurrence se déplace de l'échelle vers la technologie et la valeur du système, EVE Energy joue un rôle de premier plan en tant qu'innovateur et constructeur d'écosystème. À l'avenir, EVE Energy approfondira l'itération technologique des grandes batteries et renforcera ses capacités de fabrication, de coopération et de service à l'échelle mondiale. Grâce à une collaboration ouverte, EVE Energy vise à étendre les applications de stockage d'énergie fiables, en soutenant la transition mondiale vers un système énergétique propre et à faible teneur en carbone.

